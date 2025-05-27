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    Деньги на ветер. Санчо, Феликс, Кьеза и еще семь худших трансферов сезона в АПЛ

    Английские гранды разучились тратить деньги

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    Джейдон Санчо
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    Джейдон Санчо
    GOAL составил рейтинг худших трансферов сезона в английской Премьер-лиге.
    Английская Премьер-лига стала лидером по объемам расходов в сезоне-2024/25, но далеко не все инвестиции оказались удачными. В некоторых случаях уже через несколько месяцев стало ясно, что клубы явно ошиблись.

    Весьма показательно, что в этот список попали практически все топ-клубы Англии.

    10. Иан Матсен («Астон Вилла») — 37,5 млн фунтов

    На первый взгляд, приобретение Матсена выглядело как грамотный ход со стороны «Астон Виллы»: клуб опередил серьезных конкурентов в борьбе за атакующего фулбека «Челси», который, в свою очередь, был готов расстаться с воспитанником академии ради соблюдения финансовых правил АПЛ.

    Иан Матсен
    globallookpress.com

    Нидерландец приехал в Бирмингем после отличной аренды в дортмундской «Боруссии», вместе с которой дошел до финала Лиги чемпионов, и сумма в 37,5 миллионов фунтов казалась вполне разумной.

    Однако Матсен так и не смог оказать серьезного влияния: Унаи Эмери большую часть сезона предпочитал использовать на левом фланге француза Люку Диня. В свои 23 года у Матсена еще есть время раскрыться, но если он не начнет прогрессировать в ближайшее время, трансферная сумма может начать вызывать вопросы.

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    • Стоит отметить, что к концу сезона Матсен стал чаще получать игровое время. Возможно, ему наконец-то удалось завоевать доверие Эмери.

    9. Маттейс де Лигт («Манчестер Юнайтед») — 43 млн фунтов

    Де Лигт должен был стать элитным защитником, способным навести порядок в обороне «Манчестер Юнайтед». Вместо этого он оказался частью одного из худших составов «Юнайтед» за всю историю клуба, не говоря уже об эпохе Премьер-лиги.

    Маттейс де Лигт
    globallookpress.com

    Справедливости ради, нельзя сказать, что де Лигт провалился индивидуально: он не допустил ошибок, приведших к голам, и в целом продемонстрировал надежность в центре защиты.

    Но когда клуб платит более 40 миллионов фунтов за игрока с такой репутацией, ожидается, что он поднимет уровень всей обороны.

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    • На деле же «Манчестер Юнайтед» показал девятый худший результат в АПЛ по пропущенным мячам (54). Команда слишком часто выглядела растерянной в защите, несмотря на солидный подбор игроков.

    В следующем сезоне у де Лигта будет последний шанс закрепиться в составе «Манчестер Юнайтед».

    8. Джейдон Санчо («Челси») — аренда

    Казалось, что Санчо окончательно вернулся на высокий уровень: во второй половине прошлого сезона он провел яркие шесть месяцев в дортмундской «Боруссии», вдохновив команду на сенсационный выход в финал Лиги чемпионов. Всё это было на фоне изгнания из «Манчестер Юнайтед». Поэтому его неожиданная аренда в «Челси» летом казалась разумным шагом, тем более что в сделку была включена опция обязательного выкупа за 25 миллионов фунтов.

    Джейдон Санчо
    globallookpress.com

    Санчо неплохо начал на «Стемфорд Бридж», отдав четыре голевые передачи в первых трех матчах АПЛ. Однако вскоре его форма резко пошла на спад, и стало понятно, почему «Юнайтед» был готов расстаться с ним. Ходят слухи, что «Челси» рассматривает вариант выплаты пяти миллионов фунтов, чтобы досрочно разорвать аренду и отправить вингера обратно на «Олд Траффорд».

    Санчо время от времени показывал неплохой уровень, но если он останется в западном Лондоне, для достижения успеха ему определенно нужно будет стать более стабильным.

    7. Эмиль Смит-Роу («Фулхэм») — 34 млн фунтов

    Изначально казалось, что Смит-Роу заиграет в другом клубе, и «Арсенал» пожалеет, что отпустили талантливого полузащитника. Но его яркие выступления в первых матчах за «Фулхэм» оказались обманчивыми.

    Эмиль Смит-Роу
    globallookpress.com

    Смит-Роу, ставший самым дорогим игроком в истории клуба, не смог стабильно влиять на игру по ходу сезона, и в итоге потерял место в стартовом составе.

    Тренер «Фулхэма» Марко Силва также намекнул, что у Смит-Роу снова возникли физические проблемы — те же, что мешали ему и в «Арсенале».

    «Он очень хорошо проявил себя в первые месяцы, но после второй международной паузы начался спад — декабрь выдался для него тяжелым.

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    • Ему нужно обрести стабильность в игре, чтобы показывать высокий уровень, и это главное. Я не сомневаюсь в его таланте, но Премьер-лига требует многого: ты всегда должен быть в отличной форме, физически готов. Над этим мы с Эмилем и работаем», — сказал Силва, отвечая на вопрос о проблемах Смита-Роу.

    6. Кирнан Дьюзбери-Холл («Челси») — 30 млн фунтов

    Бедняга Дьюзбери-Холл. «Челси» выкупил полузащитника из «Лестера», только что вернувшегося в АПЛ, заплатив 30 миллионов фунтов — вскоре после того, как переманил у «лис» их тренера Энцо Мареску.

    Кирнан Дьюзбери-Холл
    globallookpress.com

    Предполагалось, что хавбек станет ключевым элементом в системе нового тренера, играя в роли мобильной «восьмёрки». Однако всё обернулось совсем иначе, и ходят разговоры, что летом он может снова сменить клуб.

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    Дьюзбери-Холл практически не получает шансов на «Стэмфорд Бридж», проигрывая конкуренцию Коулу Палмеру и Энцо Фернандесу. Похоже, что даже Мареска, при всей своей прошлой уверенности в нем, не полностью доверяет Дьюзбери-Холлу на новом уровне. Переход из Чемпионшипа в АПЛ всегда был серьезным шагом, и Кирнан пока не дотягивает, хотя вряд ли это его вина.

    5. Эдди Нкетиа («Кристал Пэлас») — 30 млн фунтов

    Оказавшись, наконец, на свободе после долгих лет на скамейке запасных «Арсенала», многие ожидали, что Эдди Нкетиа раскроется в новых условиях в «Кристал Пэлас». Однако его переезд на юг Лондона пока сложно назвать удачным. Нападающий забил всего три гола за весь сезон в Премьер-лиге и с конца ноября почти не появлялся в стартовом составе.

    Эдди Нкетиа
    globallookpress.com

    Главная причина его неудач — Жан-Филипп Матета: французский форвард снова поймал кураж, играя на позиции центрального нападающего. Оливер Гласнер не видит поводов выпускать кого-то вместо француза.

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    • «Он очень трудолюбивый. Иногда мне по-человечески жаль его, когда вижу, сколько он работает. Кажется, что всё идет против него. Но наступит день, когда его усилия будут вознаграждены», — сказал Гласнер. Сам Нкетиа, конечно, надеется, что этот день настанет как можно раньше.

    4. Джошуа Зиркзее («Манчестер Юнайтед») — 36,5 млн фунтов

    Переход Зиркзее в «Манчестер Юнайтед» за относительно скромные 36,5 миллиона фунтов изначально рассматривался как трансферный успех. Он провел отличный сезон в Италии, став ключевым игроком «Болоньи», которая пробилась в Лигу чемпионов впервые за 60 лет.

    Джошуа Зиркзее
    globallookpress.com

    Но в «Юнайтед» Зиркзе быстро затерялся, став наследником по несчастью Расмуса Хейлунна.

    Хотя он и забил победный мяч в первом туре АПЛ против «Фулхэма» и периодически демонстрировал отличную технику, Зиркзе отметился лишь тремя голами в АПЛ. А затем получил травму бедра как раз в тот момент, когда его игра стала выравниваться.

    Джошуа страдал не только от собственных проблем, но и от ужасной формы Хейлунна, из-за чего на него слишком рано возложили ответственность, к которой он был не готов.

    3. Федерико Кьеза («Ливерпуль») — 12,5 млн фунтов

    С самого начала казалось, что трансфер Федерико Кьезы в «Ливерпуль» может пойти по одному из двух сценариев: либо он станет настоящей находкой и любимцем болельщиков, либо снова столкнется с травмами и не сможет адаптироваться к АПЛ. Увы, худшие опасения подтвердились.

    Федерико Кьеза
    globallookpress.com

    Единственное утешение — клуб заплатил за итальянца всего 12,5 миллиона фунтов. Но для игрока, который почти не появлялся, у него очень солидная зарплата — 140 тысяч фунтов в неделю.

    Кьеза сыграл лишь 104 минуты в Премьер-лиге (466 во всех турнирах). Ему часто мешали не только проблемы с физикой, но и недоверие со стороны Арне Слота в те редкие моменты, когда он был доступен.

    То, что могло стать грамотным трансфером, в итоге обернулось пустой тратой времени для всех сторон. И нет сомнений, что 27-летний футболист покинет «Энфилд» этим летом.

    2. Рахим Стерлинг («Арсенал») — аренда

    Вряд ли можно сказать, что переход Стерлинга из «Челси» в «Арсенал» вызывал большие ожидания. Арендные сделки редко оказываются по-настоящему успешными. Но то, насколько провально всё сложилось — действительно удивительно. Когда-то один из самых результативных игроков «Манчестер Сити», в Северном Лондоне Стерлинг выглядел лишь тенью самого себя, и теперь «Челси» придется решать непростую задачу, когда он вернется на «Стэмфорд Бридж».

    Рахим Стерлинг
    globallookpress.com

    В «Арсенале» его игра в основном запомнилась бесцельным дриблингом, неточными касаниями и полной утратой уверенности в себе.

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    • Несмотря на кадровые проблемы «канониров» в атаке, Стерлинг не раз оставался на скамейке запасных. В феврале Артета высказался по поводу ситуации Рахима: «Мы все его поддерживаем, "Арсенал" — лучшее место для него, он очень важен, и нам нужно, чтобы он показывал максимум. Нам нужны только такие игроки — с правильным настроем, чтобы они могли повлиять на команду».

    Сейчас никто не берется предсказать, что дальше ждет английского вингера.

    1. Жоау Феликс («Челси») — 46 млн фунтов

    Надежда Феликса наконец-то найти постоянный дом в «Челси» рассыпалась довольно быстро. Он вернулся в Лондон в рамках неожиданного трансфера из «Атлетико» за 46 миллионов фунтов в конце августа. В противоположном направлении тогда отправился Конор Галлахер.

    Жоау Феликс
    globallookpress.com

    Однако, проведя крайне блеклую половину сезона (всего два результативных действия в Премьер-лиге), Феликс снова сменил команду, на этот раз отправившись в аренду в «Милан», где дела, увы, идут не лучше.

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    • Этот трансфер скорее напоминал случайную возможность, чем взвешенное решение. Феликс так и не вписался в систему Марески: позиция «десятки» прочно закрепилась за Коулом Палмером, а на флангах тренер предпочитает использовать классических крайних нападающих.

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    В итоге большая часть игрового времени Феликса пришлась на кубковые турниры, и он в очередной раз не оправдал возложенных надежд. Похоже, его «нереализованный потенциал» окончательно перестает быть временным статусом и превращается в окончательный вердикт.

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