Главный универсал Италии. Кто такой Андреа Камбьязо и почему он срочно понадобился Гвардиоле

Когда Андреа Камбьязо впервые получил вызов в сборную Италии в 2023 году, он просто не мог поверить в происходящее. «Менее пяти лет назад я играл за "Альбиссолу"!» — сказал он тогда на пресс-конференции в Коверчано.

Даже сегодня защитник «Ювентуса» всё еще с трудом осознает, какого прогресса он добился с тех пор, когда подростком постигал азы футбола в четвертом дивизионе Италии.

После долгих лет попыток закрепиться в «Дженоа» Камбьязо стал основным игроком как в клубе, так и в сборной, при этом доказав, что является одним из самых универсальных футболистов в мире. Он также входит в число наиболее востребованных игроков и, по прогнозам, уже этим летом пополнит ряды одного из богатейших клубов Европы.

Настало время разобраться, почему «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» готовы заплатить огромные деньги за 25-летнего Камбьязо.

Как всё начиналось

Родители Андреа Камбьязо — Уго и Илария — с детства прививали ему и его брату Альберто мысль о важности образования. В подростковом возрасте Андреа учился в школе с уклоном на информатику. Однако сам он был буквально одержим мечтой стать профессиональным футболистом, и отец даже разрешил ему взять год перерыва после окончания школы, чтобы тот мог полностью сосредоточиться на достижении своей цели.

Андреа Камбьязо globallookpress.com

«Родители всегда давали понять, насколько важно учиться, но при этом они оставили мне свободу следовать за своей страстью — футболом», — рассказал Камбьязо в интервью La Gazzetta dello Sport.

Разумеется, сыграло свою роль и то, что Камбьязо обладал не только стремлением, но и талантом — в 15 лет его пригласили в систему «Дженоа». Однако путь к первой команде оказался долгим и непростым, с множеством неожиданных остановок.

Прорыв

После подписания контракта с «Дженоа» Камбьязо четыре раза уходил в аренду. Первые две — в «Альбиссоле» и «Савоне» — прошли успешно, но третья, в «Алессандрии», завершилась досрочно в декабре 2019 года из-за разрыва крестообразной связки колена — травмы, которая поставила под угрозу его карьеру. Однако то, что могло стать концом, в итоге стало началом чего-то нового.

Андреа Камбьязо globallookpress.com

«Я всегда думал: если бы не травма колена, возможно, меня бы здесь сейчас не было», — признался Камбьязо в интервью Vivo Azzurro TV.

«Это был серьезный удар. Я находился на важнейшем этапе своей карьеры, отлично выступал за "Алессандрию", и в январе шли разговоры об интересе со стороны клубов Серии Б. Мне пришлось справляться не только с восстановлением после разрыва крестообразной, но и с пандемией. Тем не менее, я справился. Сохранил хладнокровие и вернулся ещё сильнее», — добавил итальянец.

И действительно, менее чем через год после возвращения на поле — на этот раз в аренде в «Эмполи» — Камбьязо забил свой первый гол за «Дженоа» в Серии A: это случилось в матче против «Наполи» 29 августа 2021 года.

«Мне был 21 год, и вся моя семья была на трибунах», — вспоминал Камбьязо. — «Пока партнеры по команде обнимали меня, я подумал: я это сделал. Моя детская мечта сбылась».

Текущая ситуация

Камбьясо больше не забивал за «Дженоа» до конца сезона 2021/22, но своей яркой и динамичной игрой ему удалось привлечь внимание ведущих клубов Серии A. В результате «Ювентус» выкупил его в конце сезона за 13 миллионов евро.

Тем не менее, Андреа сразу же отправили в очередную аренду, но это решение оказалось максимально удачным. В «Болонье» Камбьязо получил стабильную игровую практику и невероятно многому научился у тогдашнего главного тренера Тиаго Мотты, который высоко ценил универсальных игроков и поощрял их к свободному перемещению по всему полю.

Андреа Камбьязо globallookpress.com

«С тактической точки зрения он показал мне вещи, о которых я раньше и не догадывался», — признался защитник в интервью Corriere dello Sport.

Кроме того, Камбьязо по-настоящему наслаждался игрой в, пожалуй, идеальной среде для молодого прогрессирующего футболиста: «Это великолепный город и замечательный клуб. Этот период был для меня очень важен. Думаю, если бы я не поехал в "Болонью", я бы пришёл в "Ювентус" гораздо менее подготовленным».

Вернувшись в Турин, Камбьязо действительно стал гораздо сильнее и закрепился в основе под руководством Массимилиано Аллегри в сезоне 2023/24. Это, в свою очередь, привело к его включению в заявку сборной Италии на Евро-2024.

Правда, в Германии Лучано Спаллетти использовал его крайне редко, что можно назвать настоящей ошибкой. Однако с тех пор Камбьязо стал одним из первых, кого тренер вносит в стартовый состав: он вышел на поле в пяти из шести последних матчей Лиги наций и отметился двумя голами.

В этом сезоне Камбьязо также забил пару голов за «Ювентус», хотя сам признает, что пока не смог показать свою лучшую игру из-за досаждавшей травмы голеностопа.

«С декабря у меня был непростой период. Честно говоря, даже сейчас я еще не восстановился на все 100%, но стараюсь вернуться в форму. Немного не повезло: травма оказалась не тяжелой, но затянулась и ограничивала мою подвижность.

Плюс история с трансфером тоже сказывалась. Но я учусь сохранять баланс и играть стабильно даже тогда, когда нахожусь не в идеальной форме», — признался 25-летний итальянец.

Сильные стороны

Камбьязо — чрезвычайно умный и технически одаренный футболист, способный сыграть практически на любой позиции на фланге. На самом деле, даже он сам до конца не уверен, где ему лучше играть, поскольку одинаково уверенно чувствует себя как на левом, так и на правом фланге — и в качестве защитник, и флангового полузащитника.

Андреа Камбьязо globallookpress.com

«Возможно, у меня немного нестандартные качества для флангового игрока — мне нравится смещаться в центр. И я до сих пор не знаю, где мне комфортнее — справа или слева. Обсуждал это с тренерами, но к однозначному выводу мы так и не пришли. Видимо, я хорош с обеих сторон», — признался Камбьязо в разговоре с журналистами.

Поэтому неудивительно, что одним из его кумиров является Жоау Канселу, бывший защитник «Ювентуса» и «Манчестер Сити». Пока Камбьязо, возможно, не достиг того уровня универсальности и легкости, с которой Канселу действует на обоих флангах, но потенциал у него однозначно присутствует. Он известен как скромный и вдумчивый человек, который постоянно стремится к развитию и самосовершенствованию.

Это в хорошем смысле очень приземленный парень, который не увлекается ни социальными сетями, ни видеоиграми. Вместо этого он предпочитает читать книги, смотреть фильмы, слушать музыку, а также подумывает о том, чтобы поступить в университет. «Это сделает моих родителей счастливыми и придаст смысл моему свободному времени», — уверен Андреа.

Кое-что нужно улучшить

Когда Камбьязо вернулся в «Ювентус» в 2023 году, он признал, что ему нужно прибавить в оборонительных аспектах. С тех пор он действительно добился значительного прогресса в этом направлении. Хотя сам он по-прежнему признает, что временами допускает позиционные ошибки. Тем не менее, вне зависимости от того, играет ли Андреа на левом или правом фланге, он редко забывает об обороне.

Андреа Камбьязо globallookpress.com

Однако теперь всё чаще внимание привлекает его игра в атаке — есть мнение, что он должен приносить больше пользы при переходах на чужую половину поля. Камбьязо, безусловно, остается одним из самых надежных атакующих вариантов в составе «Ювентуса», даже более эффективным, чем многие номинальные вингеры команды. Но это, увы, не так уж сложно на фоне в целом неяркой игры «бьянконери» в атаке.

Факты говорят сами за себя: по числу созданных голевых моментов в текущем сезоне Серии A Камбьязо занимает лишь 15-е место среди всех защитников — 29 шансов. Для сравнения, у Хуана Миранды — 48, у Тео Эрнандеса и Федерико Димарко — по 43.

К тому же в 28 матчах чемпионата Италии он отдал лишь одну голевую передачу. Конечно, отчасти это объясняется тем, что «Ювентус» в целом мало забивает, но контраст с тем же Димарко всё равно разителен — у защитника «Интера» на счету уже семь ассистов. И именно он сейчас считается эталоном для латералей, умеющих идеально балансировать между атакой и обороной.

Что дальше

В середине января Камбьязо был близок к переходу в «Манчестер Сити». Болельщики «Ювентуса» уже даже смирились с мыслью о потере одного из своих любимцев. Сделка действительно казалась логичной: Пепу Гвардиоле нужен был достойный сменщик для Кайла Уокера, собиравшегося перейти в «Милан».

Андреа Камбьязо globallookpress.com

Однако, по данным многочисленных источников, «Сити» в итоге решил сосредоточиться на других приоритетных позициях: клуб подписал нападающего Омара Мармуша, полузащитника Нико Гонсалеса, а также двух центральных защитников — Абдукодира Хусанова и Витора Рейса. Общая сумма расходов составила почти 200 миллионов фунтов. У «Сити» банально не осталось средств на трансфер Камбьязо.

Прогнозы и ставки на футбол

Тем не менее, сообщается, что переговоры не закончены. Предполагается, что Камбьязо все-таки переедет в Манчестер летом. Сумма сделки может составить около 70 миллионов евро. Однако теперь в гонку за игрока включился и «Ливерпуль», которому так и не удалось продлить контракт с Трентом Александером-Арнольдом. Кроме того, есть интерес со стороны «Баварии».

Хотя будущее Камбьязо пока находится в подвешенном состоянии, очевидно, что его удивительное и полное неожиданных поворотов восхождение к вершинам футбольной карьеры этим летом продолжится. Следующим пунктом назначения, похоже, снова станет топ-клуб.