Малийская ракета. «Манчестер Сити» украл у «Пари Сен-Жермен» будущего топ-форварда

Ранее «Пари Сен-Жермен» гордился тем, что регулярно подписывал мировых звезд, среди которых есть такие имена, как Златан Ибрагимович и Эдинсон Кавани, Неймар, Килиан Мбаппе, Серхио Рамос и Лионель Месси.

Титулы в Лиги 1 сыпались один за другим, но клуб постепенно превращался в шоу с ветеранами на баснословных зарплатах, при этом регулярно разочаровывая в Лиге чемпионов.

Спустя более десяти лет охоты на «галактикос» в «Пари Сен-Жермен» в какой-то момент осознали, что всё это время у них под носом был настоящий клад — собственная академия. Теперь клуб делает ставку на своих воспитанников, чтобы наконец покорить Европу.

Несмотря на то, что в команде всё еще есть иностранные звезды мирового уровня, команда Луиса Энрике блистает благодаря французским атакующим игрокам — в этом сезоне на первых ролях Усман Дембеле, Дезире Дуэ и Брэдли Барколя.

Будущее — за молодежью: на передний план выходят юные таланты в лице Варрен Заир-Эмери, Ибрагим Майаре и Сенни Меюлу.

Тем не менее, один из самых ярких молодых игроков «ПСЖ» может присоединиться к одному из главных конкурентов клуба на европейской арене.

Мамаду Сангаре заявил о себе благодаря своим голам в Юношеской лиге УЕФА. Всё идет к тому, что этим летом он перейдет в «Манчестер Сити».

Как всё начиналось

Мамаду Сангаре родился в Дионкулане — на севере Мали, но вырос в столице, Бамако. Как и многие дети, он начал играть в футбол во дворе с друзьями на песчаных площадках. С раннего возраста, по его словам, «все вокруг говорили, что я талантлив». Его отец, впрочем, был не в восторге от футбола — он хотел, чтобы сын изучал Коран, а не гонял мяч. Но вскоре понял: футбол — это то, что Мамаду любит больше всего. И если он хочет добиться успеха, ему нужно ехать во Францию — страну, где рождаются будущие звезды.

Отец и сын перебрались в Сержи — пригород на севере Парижа, где Сангаре получил шанс пройти просмотр в клубе «Расинг Коломб 92».

«Когда я пришёл на первую тренировку, все говорили: "Он из Мали, только приехал, посмотрим, на что он способен". Я очень хорошо помню это занятие — выложился на все сто. Люди были в шоке, говорили, что я реально талантлив», — вспоминал Мамаду в интервью FranceBleu.

Мамаду Сангаре globallookpress.com

На следующий день после просмотра его сразу включили в стартовый состав на товарищеский матч в Лилле — и он забил уже через минуту после стартового свистка.

По признанию самого нападающего, ему было непросто адаптироваться к строгой структуре академического футбола: «Я был довольно свободным на поле. Мне нравилось уходить в отрыв, чаще касаться мяча. Я постоянно открывался. Но тренеры просили меня больше работать в игре спиной к воротам, в роли столба — это было мое слабое место».

В 2022 году Сангаре перешел в другой парижский клуб — «Монруж», где начал играть за команду U-17, хотя ему было всего лишь 15 лет. Там он стал настоящей голевой машиной: забил 25 мячей и сделал пять результативных передач всего в 20 матчах. Он стал лучшим бомбардиром чемпионата, дав тем самым яркий ответ отцу, который ранее сомневался в его перспективах и говорил: «У тебя не получится. Футбол — не для тебя».

Вскоре после этого отец Сангаре купил сыну подарок в честь титула лучшего бомбардира. Но он был далеко не единственным, кто оценил результативность юного нападающего — интерес к нему проявили практически все ведущие клубы Лиги 1. В итоге он выбрал «ПСЖ», подписав с клубом молодежный контракт летом 2023 года и начав выступать за команду U-19. Здесь Сангаре продолжил поражать всех: играя за команду на два года старше своего возраста, он завершил сезон с 32 забитыми мячами.

Прорыв

Как и основная команда «ПСЖ» в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, юношеский состав клуба неважно стартовал в Юношеской лиге УЕФА, набрав всего одно очко в первых трех матчах.

Всё изменилось в домашнем поединке с «Атлетико»: именно тогда Сангаре впервые заявил о себе на европейском уровне, оформив хет-трик всего за 17 минут.

Мамаду Сангаре globallookpress.com

Первый мяч он забил со штрафного, затем оперативно оказался в нужной точке штрафной и замкнул передачу вблизи ворот. Спустя менее чем четыре минуты он уверенно реализовал пенальти. «ПСЖ» выиграл тот матч со счетом 4:2.

Следующим соперником стала «Бавария» — матч в Мюнхене. Мамаду снова блистал: он открыл счет, продемонстрировав невероятную скорость — стартовал с собственной половины поля, догнал проникающую передачу и, сделав два касания, поразил дальний угол.

Во втором тайме он забил еще два гола: сначала замкнул простую передачу у ворот, а затем, показав отличную работу ног в штрафной, довел дело до второго подряд хет-трика. «ПСЖ» разгромил «Баварию» со счетом 5:2.

В заключительном туре против «Зальцбурга» Сангаре отметился еще одним мячом, забив свой восьмой гол на групповом этапе. Этого не хватило, чтобы парижане вышли в плей-офф турнира, но даже несмотря на это, Мамаду завершил групповой этап в статусе лучшего бомбардира турнира — хотя сыграл лишь в шести из одиннадцати возможных матчей.

Текущая ситуация

В декабре прошлого года Сангаре начал тренироваться с основной командой «ПСЖ», однако пока ни разу не попадал в заявку на официальный матч.

Тем не менее, его результативность в Юношеской лиге УЕФА привлекла к нему внимание со стороны множества клубов.

В прошлом месяце стало известно, что он отказался продлевать контракт с парижанами, чтобы рассмотреть предложения от других команд. В конце апреля стало известно, что он принял предложение «Манчестер Сити».

Сильные стороны

Сангаре обладает невероятной скоростью и редким умением контролировать мяч даже на полной скорости, мчась в сторону ворот. Но помимо любви к острым прорывам и давлению на защитников, он обладает настоящим «чутьем нападающего» — регулярно оказывается в нужном месте в нужное время и поражает цель своим убийственным ударом.

Мамаду Сангаре globallookpress.com

Именно поэтому он так результативен — Сангаре умеет забивать как эффектные, так и «грязные» мячи.

«Он — классический центральный нападающий, настоящая голевая машина. Только за прошлый год он забил 32 мяча в 35 матчах. Это довольно тихий парень, он больше говорит делом, чем словами. Его сила в том, что он умеет теряться в защитных порядках соперника.

У него отличное понимание игры и хороший обзор из глубины поля», — говорит Антони Вивьен, председатель Les Titis de PSG, ассоциации молодых игроков клуба.

Может стать еще лучше

Сангаре признается, что чувствует себя гораздо увереннее, играя левой ногой, но всё же старается развивать и правую — например, выходя на позицию левого вингера и смещаясь в центр. Тем не менее, он по-прежнему считает себя классическим центральным нападающим, а не вингером.

Любопытно, но при всем своем голевом инстинкте, Сангаре не слишком любит игру головой.

Мамаду Сангаре globallookpress.com

«У меня не так хорошо получается играть головой. Я это не очень люблю, но когда в этом есть необходимость, стараюсь выложиться по максимуму», — говорит малиец.

Кроме того, молодой форвард признается, что больше сконцентрирован на забитых мячах, чем на передачах партнерам: «Я нашел свое место перед воротами — это моя любимая позиция. Так что даже если я не делаю результативных передач, самое главное для нападающего — это голы. Как говорится, форвард должен быть эгоистом. Но если рядом со мной есть партнер, который оказался в более выгодной позиции, я, конечно, отдам пас. Это важно».

Сангаре — новый Кристофер Нкунку?

Резкое ускорение и способность ускоряться в ограниченном пространстве делают Сангаре похожим на другого выпускника академии «ПСЖ» — Кристофера Нкунку, который тоже уехал за границу, чтобы построить карьеру.

Кристофер Нкунку globallookpress.com

Нкунку, как и Сангаре, тоже использовал Юношескую лигу УЕФА в качестве трамплина: в сезоне 2015/16 он дошел до финала с «ПСЖ», где проиграл «Челси» — одному из своих будущих клубов.

Что дальше?

Пока Сангаре еще далек от конкуренции с Эрлингом Холанном или Омаром Мармушем в первой команде «Манчестер Сити». Вероятнее всего, он проведет как минимум год в академии клуба, чтобы адаптироваться к английскому футболу и овладеть стилем игры, необходимым для того, чтобы закрепиться в составе первой команды.

У «Сити» также есть важное преимущество — сеть клубов City Football Group. Это дает возможность отправить молодого таланта в аренду в одну из своих команд — «Жирону» (Ла Лига), «Труа» (Лига 2) или «Палермо» (Серия B). Здесь он получит опыт на взрослом уровне, при этом оставаясь под контролем системы клуба.

Прогнозы и ставки на футбол

Но в конечном итоге его цель — повторить бомбардирские подвиги, которые он демонстрировал в Юношеской лиге УЕФА , в Лиге чемпионов, но уже в форме «Манчестер Сити».