До уровня Роналду — как до Луны. Мбаппе стал ахиллесовой пятой «Реала»

После сокрушительного провала в Лиге встает резонный вопрос: действительно ли Килиан Мбаппе тот самый лидер, который нужен мадридскому «Реалу»?

Прошлым летом, казалось, сформировался идеальный союз: лучший игрок мира переходит в лучший клуб мира. Именно так в «Реале» восприняли подписание Мбаппе, ушедшего из «Пари Сен-Жермен» на правах свободного агента.

После победы в Ла Лиге и Лиге чемпионов в сезоне 2023/24 подписание француза выглядело как заявление о разрастающейся мощи. На бумаге всё казалось несправедливо сильным: в атаке уже были Винисиус Жуниор, Родриго и Джуд Беллингем — добавь туда еще и Мбаппе, и получается грозная машина.

Ожидания были очевидны: Килиан должен был возглавить новую династию «бланкос».

Надо отдать должное французу: в своем дебютном сезоне за «Реал» Мбаппе забил 32 гола в 49 матчах — отличный показатель по любым меркам. Оформил два хет-трика, в том числе и в матче с «Манчестер Сити» (3:1) на стадии плей-офф Лиги чемпионов, после чего казалось, что «Реал» уверенно идет к своему 16-му титулу.

Но трофей ускользнул. Лондонский «Арсенал» стал автором одной из главных сенсаций турнира, выбив действующих чемпионов уже на стадии четвертьфинала.

Команда Анчелотти выглядела блекло — совсем не так, как в прошлом сезоне. И во многом это произошло из-за того, что Мбаппе, который разрывал «Сити», попросту растворился на поле в матчах с «Арсеналом» — по крайней мере, по уровню влияния. Болельщики «Реала» тоже остались разочарованы его игрой. Но те, кто следил за «ПСЖ» последние семь лет, не удивились: Мбаппе всё больше становится «криптонитом» (метафора, обозначающая слабость, синоним ахиллесовой пяты) для побед в Лиге чемпионов. И если «Реал» продолжит делать ставку исключительно на француза, есть риск, что долгожданный 16-й кубок так и останется мечтой.

Разоблачение от «Арсенала»

Правда в том, что «Реал» на протяжении всего сезона выглядит несобранным и нестабильным. Главная причина — пассивность клуба на трансферном рынке: защита Анчелотти была буквально уничтожена травмами, а дыра в центре поля после ухода Тони Крооса до сих пор не закрыта.

Но не стоит игнорировать и другой фактор — появление Мбаппе нарушило хрупкий баланс в команде.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

В сезоне 2023/24 Джуд Беллингем часто играл в центре и возглавлял прессинг, а по флангам действовали Винисиус и Родриго. Однако с приходом Мбаппе прессинг практически исчез. Передняя тройка — Мбаппе, Винисиус и Родриго — словно забыла, что такое оборонительная работа.

Из-за этого Беллингем и Вальверде вынуждены были постоянно опускаться ниже и затыкать дыры. Соперники слишком легко добирались до ворот «Реала», а спешно собранная оборона не выдерживала давления в матчах против топ-клубов.

Так было и в первом матче с «Арсеналом» на «Эмирейтс», где «Мадрид» проиграл со счетом 0:3. В ответной игре на «Сантьяго Бернабеу» ситуация повторилась. Итоговый счёт по сумме двух матчей — 5:1 в пользу «Арсенала» — мог быть и крупнее, если бы не расточительность «канониров».

Букайо Сака не реализовал пенальти в первом тайме, а Мартин Эдегор во втором не использовал отличный момент, пробив мимо дальней штанги. А что же «Реал»? В атаке хозяева не создали ничего по-настоящему опасного. Даже гол Винисиуса стал следствием редкой ошибки Вильяма Салиба, а не организованной игры «бланкос».

Тревожный спад формы

Во втором матче с «Арсеналом» Мбаппе ушел с поля на 75-й минуте, прихрамывая после столкновения с Декланом Райсом. Но, по правде говоря, зрители могли и не заметить, что он вообще выходил на поле. Чемпион мира не нанес ни одного удара в створ ворот и всего четыре раза коснулся мяча в штрафной соперника — Салиба и Якуб Кивьор полностью выключили его из игры.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

Игрок такого уровня, как Мбаппе, должен брать на себя ответственность в подобных матчах — именно для этого «Реал» его и подписывал. Но вот уже четыре матча подряд в Лиге чемпионов он уходит с поля без результативных действий — это худшая серия в его карьере. Даже в победных матчах 1/8 финала против «Атлетико» он выглядел блекло и не оказывал существенного влияния на игру.

Похоже, Мбаппе просто выдыхается на финишной прямой сезона. В последних пяти матчах он ни разу не забивал и не сделал ни одной результативной передачи. И это совершенно неприемлемо — ни для главного нападающего «Реала», ни для игрока, которого Анчелотти называл преемником Криштиану Роналду.

До уровня Криштиану — как до Луны

Криштиану Роналду принес «Реалу» четыре титула Лиги чемпионов, забив при этом 67 мячей только в плей-офф, включая четыре — в шести финалах. В решающие моменты «Мадрид» никогда не знал игрока надежнее.

Криштиану Роналду globallookpress.com

На данном этапе трудно представить, что Мбаппе сможет приблизиться к такому уровню. Бывший лидер «Монако» и «ПСЖ» забил 24 гола в поздних стадиях главного еврокубка — и это достойная цифра. Но из них лишь один пришелся на семь матчей, сыгранных после четвертьфинала.

В полуфинале прошлого сезона против дортмундской «Боруссии» он был незаметен. Как и в сезоне 2020/21, когда «ПСЖ» уступил «Манчестер Сити» на том же этапе. В 2019/20 парижане впервые в истории вышли в финал, но уступили «Баварии» (0:1). Именно тогда Мбаппе упустил идеальный момент в первом тайме — и возможно, именно этот эпизод стал поворотной точкой всего матча.

Будет несправедливо утверждать, что Мбаппе совсем не умеет играть в важных матчах, все-таки он забил четыре гола в двух финалах чемпионатов мира за сборную Франции и уже занимает девятое место в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов за всю историю. Но в этом турнире у него словно психологический барьер. И пока он еще не доказал, что способен повести команду к титулу, как это делал Криштиану.

Может, с Хоселу было бы лучше?

Чтобы вновь стать претендентами на победу в Лиге чемпионов, «Реалу» этим летом придется многое пересмотреть. Возможно, дело дойдет даже до увольнения Анчелотти. Но в первую очередь команде необходима серьезная перестройка в обороне и, вполне возможно, подписание нового центрфорварда.

Хоселу globallookpress.com

Да, статистика Мбаппе говорит о том, что он неплохо справляется с ролью «девятки», но играть в этом амплуа ему по-прежнему некомфортно. Настоящая угроза от него исходит, когда он действует с левого фланга — и, возможно, именно туда он вернется, если летом один из клубов Саудовской Аравии сумеет увезти Винисиуса.

Если бразилец останется, без тактической перестройки не обойтись. С Мбаппе в роли центрального нападающего «Реал» стал выглядеть слабее — и это признают уже даже его партнеры по команде.

После поражения от «Арсенала» в Мадриде об заявил голкипер Тибо Куртуа: «Они [»Арсенал«] хорошо обороняются, грамотно прессингуют, и нам было трудно найти свободные зоны. Мы много навешивали, но в этом сезоне у нас нет Хоселу — классического нападающего в штрафной».

Это не упрек в адрес Мбаппе и не попытка назвать Хоселу игроком выше классом. Куртуа лишь подчеркнул: тот давал команде другое измерение. И ведь не зря — прошлогодний еврокубковый триумф, возможно, вообще не состоялся бы без него. Именно Хоселу оформил дубль в концовке полуфинального матча с «Баварией», вытащив «Реал» в финал.

Сейчас становится понятно, что клуб поторопился, когда отпустил форварда в катарский «Аль-Гарафа» всего за полтора миллиона евро. В прошлом сезоне он забил 17 голов в 48 матчах, выйдя в старте всего 18 раз. С тех пор у Анчелотти так и не появилось плана Б в атаке.

«ПСЖ» вздохнул с облегчением

«Мы — команда, но иногда создается ощущение, будто каждый играет сам за себя», — добавил Куртуа.

Эти слова вратаря «Реала» только подогрели слухи о том, что между Мбаппе и Винисиусом царит негласное соперничество — оба слишком увлеклись попытками затмить друг друга. Винисиус стал более эгоистичным в этом сезоне, и, иронично, именно это негативно сказалось на его результативности. А раздутому эго Мбаппе всё еще мешает выйти на новый уровень.

Килиан Мбаппе и Луис Энрике globallookpress.com

В «ПСЖ» Килиан тоже часто ставил себя выше команды. Он не выносил, когда кто-то делил с ним центр внимания — чего стоит лишь его непростые отношения с Неймаром. Да, он взял шесть титулов Лиги 1, но Лига чемпионов так и осталась несбывшейся мечтой. Потому что «ПСЖ» при Мбаппе никогда не выглядел настоящей командой — слишком много хаоса, слишком мало единства.

Но без него всё изменилось. Сейчас «ПСЖ» действует как единое целое — под руководством Луиса Энрике, который вдохнул в клуб новую жизнь. Он требует максимальной отдачи без мяча и одновременно даёт игрокам свободу в атаке. И результат — просто пугающий для соперников.

Французские таланты Дезире Дуэ и Брэдли Барколя, «воскресший» Усман Дембеле и зимний новичок Хвича Кварацхелия наводят ужас в финальной трети поля. И, что показательно — в Париже больше никто не скучает по Мбаппе.

Причина не только в их технике и креативности, а в готовности пахать за эмблему. Именно того, чего Килиану до сих пор недостает.

Время для самоанализа

Килиан Мбаппе globallookpress.com

Честно говоря, Луис Энрике пытался достучаться до Мбаппе. В документальном фильме о его первом сезоне в «ПСЖ» показан эпизод, где тренер вызывает Килиана на личный разговор перед ответным матчем четвертьфинала Лиги чемпионов против «Барселоны» и жестко формулирует суть претензий, сравнивая форварда с легендой НБА.

«Я читал, что ты себя сравниваешь с Майклом Джорданом», — начал Луис Энрике.

«Так вот, Майкл Джордан хватал своих партнеров за яйца и защищался как отмороженный. Ты феномен. Мировой уровень. Но этого мне мало. Мне нужно, чтобы ты стал лидером в прессинге и обороне. Вот чего я от тебя хочу в эти два оставшихся месяца. Я хочу, чтобы ты ушел красиво».

И надо отдать должное — сначала Мбаппе действительно ответил. Он оформил дубль в выездной победе 4:1 над «Барселоной» и помог «ПСЖ» выйти в полуфинал с общим счётом 6:4.

Но именно это делает его последующую блеклую игру против «Боруссии» еще более раздражающей.

Мбаппе выкладывается на все сто только тогда, когда сам этого хочет. И «Реал» уже начал расплачиваться за это. То, как «Мадрид» сдал свои чемпионские позиции в Европе, было настоящим позором. Ни победа в Ла Лиге, ни финал Кубка Испании против «Барсы» этого не компенсируют.

Прогнозы и ставки на футбол

Ради чего вообще был подписан Мбаппе? Ради продолжения гегемонии в Лиге чемпионов.

Поэтому нынешний сезон уже можно считать неудачным. И теперь новому кумиру «Бернабеу» придется заглянуть внутрь себя.

Луис Энрике был прав — Мбаппе действительно мировая звезда. Но пока он не научится быть частью команды, до главного клубного трофея ему будет не дотянуться.