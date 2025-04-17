Кто, если не Анчелотти? Десять тренеров для «Реала» — от Клоппа и Моуринью до Гальярдо и Де Дзерби

Очевидно, что после вылета из Лиги чемпионов Анчелотти окажется под мощным прессом. Такой сценарий — не редкость для мадридского клуба: тут никогда не церемонятся после фиаско на европейской арене.
Ну а пока поговорим о тех, кто, скорее всего, будет претендовать на роль преемника Анчелотти в «Королевском клубе».
Сантьяго Солари
Солари не тренировал с 2022 года, когда ушел из мексиканской «Америки», но его имя всё равно в этом списке. Почему? Во-первых, он успешно играл за «Реал», а во-вторых, сейчас занимает в клубе пост спортивного директора, ну и в-третьих — аргентинец уже возглавлял команду, пусть и временно. «Реал» под его руководством даже успел выиграть Клубный чемпионат мира. Правда, потом было разгромное поражение от «Ааякса» в Лиге чемпионов — это не лучшая строчка в его резюме. Возвращение маловероятно.
Марсело Гальярдо
Никогда не работал в Европе — и это серьезный минус. Зато в Южной Америке у него репутация почти легенды. Гальярдо завоевал гору трофеев с «Ривер Плейт», трижды становился лучшим тренером континента, а еще неплохо проявил себя в «Насьонале» и «Аль-Иттихаде». Ему 49, он амбициозен, и кто знает — может, настало время для европейского этапа карьеры?
Жозе Моуринью
«Отказ Флорентино Пересу», — сказал Моуринью, когда его спросили о самых больших сожалениях.
С тех пор, как он отверг «Реал» ради возвращения в «Челси» в 2013-м, регулярно появляются разговоры о его камбэке на «Бернабеу» — чаще всего об этом говорили в тот момент, когда он работал в «Манчестер Юнайтед».
А сейчас? Увы, скорее всего — нет. В Мадриде «Особенного» больше не ждут.
Рауль
Легенда клуба, нынешний тренер «Кастильи», и, казалось бы, идеальный кандидат из системы. Но всё не так просто.
Рауль покидает «молодежку» по окончании сезона — его заменит Альваро Арбелоа. Останется ли Рауль в структуре клуба? Скорее всего. Вот только в каком качестве — пока неизвестно.
Его возможное назначение звучит романтично, но выглядит скорее как задел на будущее.
Роберто Де Дзерби
Было бы поразительно, если бы весьма неоднозначный период в «Брайтоне», завершившийся спадом, привел к похожему сценарию в «Марселе» — команде, идущей на втором месте в Лиге 1 с большим отставанием — а затем и к назначению на пост главного тренера «Реала».
Тем не менее, стиль Де Дзерби, основанный на атакующем и смелом футболе, привлекает внимание, и он продолжает оставаться в числе потенциальных кандидатов.
Мичел
Благодаря своей работе с «Жироной» — клубом из структуры «Манчестер Сити» — Мичел оказался в поле зрения топ-клубов. Его репутация резко взлетела после впечатляющего сезона 2023/24. Однако нынешняя кампания оказалась куда сложнее: команда опустилась на 16-е место в таблице и пока не гарантировала себе сохранение прописки в Ла Лиге. В Лиге чемпионов «Жирона» тоже провалилась, одержав всего одну победу в восьми матчах.
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Безусловно, Мичел — талантливый тренер, но его назначение в «Реал» может вызвать неоднозначную реакцию.
Зинедин Зидан
Ни один другой специалист не ассоциируется с «Реалом» так же сильно, как Зидан. Его имя стабильно всплывает при каждом обсуждении смены тренера в клубе, несмотря на то, что он тренировал только «Реал» и, похоже, не рассматривает варианты за пределами столицы Испании.
За две каденции в качестве главного тренера он выиграл три Лиги чемпионов и два чемпионата Испании. Вероятность его возвращения нельзя исключать — особенно если клуб решит прибегнуть к проверенному варианту.
Юрген Клопп
Некоторым болельщикам «Ливерпуля» уже стало не по себе, когда Клопп, объявив о профессиональном выгорании, неожиданно занял должность главы глобального футбольного проекта Red Bull.
Если он после этого решит возобновить тренерскую карьеру ради работы в мадридском «Реале» — одного из главных раздражителей «Ливерпуля» в Европе — его популярность на «Энфилде» может опуститься до уровня, сравнимого с отношением к Майклу Оуэну.
Андони Ираола
Тот факт, что главный тренер команды, занимающей восьмое место в Премьер-лиге, входит в число фаворитов на пост наставника «Реала», — яркий признак современной футбольной эпохи.
Тем не менее, Ираола действительно проделал впечатляющую работу как в «Борнмуте», так и ранее в «Райо Вальекано». Кроме того, его контракт с нынешним клубом истекает уже через год.
По слухам, он может отклонить предложение «Тоттенхэма», но сможет ли он сказать «нет» мадридскому «Реалу»?
Хаби Алонсо
И всё же создается впечатление, что эта работа будет предложена именно ему. Алонсо отказался от перехода в «Ливерпуль», когда Клопп объявил об уходе, сославшись на незавершенную миссию в «Байере». Однако после сенсационного сезона в Бундеслиге, где «Байер» стал чемпионом без единого поражения, очевидно, что «фармацевты» не смогут защитить титул.
Возможно, теперь Алонсо настроен покинуть «Байер» — как раз в тот момент, когда «Реал», скорее всего, начнет искать нового тренера.