Кто, если не Анчелотти? Десять тренеров для «Реала» — от Клоппа и Моуринью до Гальярдо и Де Дзерби

В случае увольнения Карло Анчелотти в «Реале» может начаться настоящая тренерская гонка. Причем в числе претендентов есть не только известные имена вроде Юргена Клоппа и Жозе Моуринью, но и тренер из середины таблицы английской Премьер-лиги.

Очевидно, что после вылета из Лиги чемпионов Анчелотти окажется под мощным прессом. Такой сценарий — не редкость для мадридского клуба: тут никогда не церемонятся после фиаско на европейской арене.

Ну а пока поговорим о тех, кто, скорее всего, будет претендовать на роль преемника Анчелотти в «Королевском клубе».

Сантьяго Солари

Сантьяго Солари globallookpress.com

Солари не тренировал с 2022 года, когда ушел из мексиканской «Америки», но его имя всё равно в этом списке. Почему? Во-первых, он успешно играл за «Реал», а во-вторых, сейчас занимает в клубе пост спортивного директора, ну и в-третьих — аргентинец уже возглавлял команду, пусть и временно. «Реал» под его руководством даже успел выиграть Клубный чемпионат мира. Правда, потом было разгромное поражение от «Ааякса» в Лиге чемпионов — это не лучшая строчка в его резюме. Возвращение маловероятно.

Марсело Гальярдо

Марсело Гальярдо globallookpress.com

Никогда не работал в Европе — и это серьезный минус. Зато в Южной Америке у него репутация почти легенды. Гальярдо завоевал гору трофеев с «Ривер Плейт», трижды становился лучшим тренером континента, а еще неплохо проявил себя в «Насьонале» и «Аль-Иттихаде». Ему 49, он амбициозен, и кто знает — может, настало время для европейского этапа карьеры?

Жозе Моуринью

Жозе Моуринью globallookpress.com

«Отказ Флорентино Пересу», — сказал Моуринью, когда его спросили о самых больших сожалениях.

С тех пор, как он отверг «Реал» ради возвращения в «Челси» в 2013-м, регулярно появляются разговоры о его камбэке на «Бернабеу» — чаще всего об этом говорили в тот момент, когда он работал в «Манчестер Юнайтед».

А сейчас? Увы, скорее всего — нет. В Мадриде «Особенного» больше не ждут.

Рауль

Рауль globallookpress.com

Легенда клуба, нынешний тренер «Кастильи», и, казалось бы, идеальный кандидат из системы. Но всё не так просто.

Рауль покидает «молодежку» по окончании сезона — его заменит Альваро Арбелоа. Останется ли Рауль в структуре клуба? Скорее всего. Вот только в каком качестве — пока неизвестно.

Его возможное назначение звучит романтично, но выглядит скорее как задел на будущее.

Роберто Де Дзерби

Роберто Де Дзерби globallookpress.com

Было бы поразительно, если бы весьма неоднозначный период в «Брайтоне», завершившийся спадом, привел к похожему сценарию в «Марселе» — команде, идущей на втором месте в Лиге 1 с большим отставанием — а затем и к назначению на пост главного тренера «Реала».

Тем не менее, стиль Де Дзерби, основанный на атакующем и смелом футболе, привлекает внимание, и он продолжает оставаться в числе потенциальных кандидатов.

Мичел

Мичел globallookpress.com

Благодаря своей работе с «Жироной» — клубом из структуры «Манчестер Сити» — Мичел оказался в поле зрения топ-клубов. Его репутация резко взлетела после впечатляющего сезона 2023/24. Однако нынешняя кампания оказалась куда сложнее: команда опустилась на 16-е место в таблице и пока не гарантировала себе сохранение прописки в Ла Лиге. В Лиге чемпионов «Жирона» тоже провалилась, одержав всего одну победу в восьми матчах.

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Безусловно, Мичел — талантливый тренер, но его назначение в «Реал» может вызвать неоднозначную реакцию.

Зинедин Зидан

Зинедин Зидан globallookpress.com

Ни один другой специалист не ассоциируется с «Реалом» так же сильно, как Зидан. Его имя стабильно всплывает при каждом обсуждении смены тренера в клубе, несмотря на то, что он тренировал только «Реал» и, похоже, не рассматривает варианты за пределами столицы Испании.

За две каденции в качестве главного тренера он выиграл три Лиги чемпионов и два чемпионата Испании. Вероятность его возвращения нельзя исключать — особенно если клуб решит прибегнуть к проверенному варианту.

Юрген Клопп

Юрген Клопп globallookpress.com

Некоторым болельщикам «Ливерпуля» уже стало не по себе, когда Клопп, объявив о профессиональном выгорании, неожиданно занял должность главы глобального футбольного проекта Red Bull.

Если он после этого решит возобновить тренерскую карьеру ради работы в мадридском «Реале» — одного из главных раздражителей «Ливерпуля» в Европе — его популярность на «Энфилде» может опуститься до уровня, сравнимого с отношением к Майклу Оуэну.

Андони Ираола

Андони Ираола globallookpress.com

Тот факт, что главный тренер команды, занимающей восьмое место в Премьер-лиге, входит в число фаворитов на пост наставника «Реала», — яркий признак современной футбольной эпохи.

Тем не менее, Ираола действительно проделал впечатляющую работу как в «Борнмуте», так и ранее в «Райо Вальекано». Кроме того, его контракт с нынешним клубом истекает уже через год.

По слухам, он может отклонить предложение «Тоттенхэма», но сможет ли он сказать «нет» мадридскому «Реалу»?

Хаби Алонсо

Хаби Алонсо globallookpress.com

И всё же создается впечатление, что эта работа будет предложена именно ему. Алонсо отказался от перехода в «Ливерпуль», когда Клопп объявил об уходе, сославшись на незавершенную миссию в «Байере». Однако после сенсационного сезона в Бундеслиге, где «Байер» стал чемпионом без единого поражения, очевидно, что «фармацевты» не смогут защитить титул.

Возможно, теперь Алонсо настроен покинуть «Байер» — как раз в тот момент, когда «Реал», скорее всего, начнет искать нового тренера.