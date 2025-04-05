Либо сейчас, либо никогда. Анчелотти должен бросить «Реал» и уйти в сборную Бразилии

Вы хорошо знаете, как это бывает. «Реал» выпускает свою команду «галактикос» на поле. «Мадрид» начинает матч словно во сне, и первые 15 минут — зрелище не из приятных. Возможно, «Реал» упускает пару моментов. Может даже пропустить первым или постоянно терять мяч. Ни интенсивности, ни страсти. На «Сантьяго Бернабеу» начинают слышаться тревожные шорохи. В особенно плохие вечера они перерастают в свист и недовольные выкрики. А затем — это случается.шепчет пару слов своему сыну Давиде, указывает куда-то пальцем. Поднимается фирменная бровь. И вдруг —просыпается. Слабенькая команда из Ла Лиги разнесена со счетом 4:1. Мини-кризис ликвидирован.

В последние годы стало модно утверждать, что Карло Анчелотти, мол, особо ничего и не делает как тренер. Его фирменное «поднятие брови» стало мемом (легко вписывается и в этот текст). В начале сезона его стартовый состав включал четырех претендентов на «Золотой мяч» и целую кучу игроков, которые легко стали бы звездами в другом месте. Насколько сложно управлять такой командой? Как выясняется — достаточно сложно...

Однако некоторые считают, что подход Анчелотти идеально подходит для работы в сборной, где нет места слишком сложной тактике из-за ограниченного времени на подготовку. Это больше про атмосферу, про правильный настрой, чтобы элитные игроки могли раскрыться. Поэтому логично, что сборная Бразилии, по сообщениям, снова заинтересована в его услугах после увольнения Доривала Жуниора.

Анчелотти отклонил предложение бразильцев прошлым летом, пообещав доработать контракт с «Мадридом» до 2026 года. Но теперь, когда вакансия вновь открыта, а в других местах всё готово встать на свои места, для итальянца, возможно, настало время выйти на новую сцену тренерской деятельности.

Катастрофический Доривал

Довольно легко понять, что нужно сборной Бразилии. Их три лучших футболиста — Неймар, Винисиус и Родриго — настоящие гении футбола, невероятно талантливые индивидуальности, которые, вообще никому не уступают, если правильно их использовать.

Доривал Жуниор globallookpress.com

Однако тренеры — особенно в последние годы — испытывали серьезные трудности с тем, чтобы разобраться, как их задействовать. И Доривал в этом смысле был особенно плох. Он постоянно пребывал в состоянии неопределенности, не зная, как всё это собрать воедино.

Тройка полузащитников — Бруно Гимарайнс, Жоэлинтон и Лукас Пакета — сформировалась сама собой. Винисиус был железным вариантом на левом фланге. Родриго логично смотрелся либо справа, либо в центре. Рафинья в последние месяцы тоже закрепился в составе. Но при этом команда не показывала никакой целостности.

Игра была вялой, предсказуемой и медленной. Винисиуса били каждый раз, когда он касался мяча — и у него началась легендарная голевая засуха. Родриго не находил нужных позиций. Рафинья не мог повторить свою яркую игру за клуб.

Поэтому увольнение Доривала не стало сюрпризом. Он оказался слабым тренером, не способным соответствовать уровню, застрявшим в вакууме бразильского футбола — в то время как сама сборная уже давно стала по-настоящему глобальной. Им нужен тот, кто это понимает — и способен достучаться до такой группы игроков.

Подход Анчелотти

Анчелотти — не тактический гений в традиционном смысле. Он не переизобретает, не упаковывает по-новому и не переделывает футбол каждый год. У него нет фирменного «стиля Анчелотти».

Карло Анчелотти globallookpress.com

Вместо этого перед нами тренер, который мастерски владеет искусством «вайба»: он умеет собрать вместе множество талантливых личностей и создать ту самую атмосферу — и систему — в которой они превращаются в слаженную группу виртуозов. В лучших своих проявлениях это выглядит магически. И именно это сейчас нужно сборной Бразилии.

Звездам «Селесао» нужно дать пространство для самовыражения и правильно их мотивировать. Частично это видно даже в медиа.

Прогнозы и ставки на футбол

Анчелотти регулярно хвалит своих игроков публично. В декабре он назвал Джуда Беллингема «лучшим футболистом в мире» (при том, что за девять месяцев до этого тем же титулом он наградил Винисиуса). Он утверждал, что Дани Карвахаль, Лукас Васкес и Феде Вальверде — это три лучших правых защитника в мировом футболе. Иногда всё, что нужно, — это немного положительного подкрепления.

Обратная сторона управления командой

Но Анчелотти может быть и беспощадным. Он не склонен к сентиментальности и неоднократно доказывал, что ему не до душевности, если она мешает атмосфере в раздевалке.

Карло Анчелотти, Лука Модрич, Эдер Милитао и Дани Себальос globallookpress.com

Он предупредил Тони Крооса и Луку Модрича еще в начале 2023 года, что им стоит готовиться к уходу, поскольку их контракты подходили к концу (в итоге оба остались). Он без колебаний снимал Родриго с игры, был жесток с нестабильным Орельеном Чуамени и предоставлял талантливому бразильцу Эндрику лишь редкие минуты на поле.

У него царит настоящая меритократия — и она работает. Причем работает очень-очень-очень хорошо.

Хотя «Реал» сейчас отстает от «Барселоны» на три очка в Ла Лиге — и уже дважды уступил в Эль-Класико — он по-прежнему остается той командой, которую нужно обыгрывать как в Испании, так и в Европе.

Тот факт, что команда продолжает держаться на вершине, несмотря на тяжелые травмы крестообразных связок у Карвахаля и Эдера Милитао, — лучшее доказательство того, насколько Анчелотти хорош как тренер мирового уровня.

И за два месяца до окончания сезона «Лос Бланкос» остаются в отличной позиции, чтобы побороться за каждый оставшийся трофей.

На прицеле — требл

После драматичной победы над «Реал Сосьедадом» по сумме двух матчей «Реал» вышел в финал Кубка Испании, где его соперником будет «Барселона».

Карло Анчелотти и Винисиус Жуниор globallookpress.com

Они также являются безусловными фаворитами в предстоящем четвертьфинале Лиги чемпионов против «Арсенала». И если «Барса» оступится в чемпионской гонке, «Реал» будет готов нанести удар. Предстоящее Эль-Класико, которое состоится 11 мая, обещает стать одним из самых напряженных дерби последних лет.

Конечно, успех в первую очередь будет зависеть от игроков. Килиану Мбаппе нужно продолжать забивать. Винисиусу — по-прежнему раздавать передачи. Беллингему — делать всё понемногу, а остальной команде — удерживать баланс и поддерживать звезд.

Но ответственность лежит и на Анчелотти: именно он должен собрать все эти элементы в единое целое. И есть что-то правильное в том, чтобы уйти на пике.

На данный момент Анчелотти выиграл 15 трофеев за два своих периода в «Реале». Если он добавит к ним четвертую Лигу чемпионов и третий титул Ла Лиги, его общее количество трофеев достигнет 17. Что удивительно — он ни разу не выигрывал требл. Если ему удастся сделать это, выигрывать больше будет просто нечего. И, возможно, именно это — самый убедительный повод уйти.

Последний рубеж

Анчелотти всегда немного «прыгал» с места на место. Он — единственный тренер, выигравший все топ-5 лиг Европы. В его резюме — работа с «Миланом», «Челси», «Баварией», «Пари Сен-Жермен», «Наполи», «Реалом» и (что довольно странно) с «Эвертоном».

Карло Анчелотти globallookpress.com

Если исключить традиционных соперников этих клубов, то других элитных команд, куда он мог бы перейти, практически не осталось. Идея возвращения в «ПСЖ» еще недавно могла показаться реальной, но отличная работа Луиса Энрике делает эту должность недоступной.

Более того, международный уровень всегда ощущался как некий последний рубеж для Анчелотти.

Год назад Бразилия уже была уверена, что он будет их тренером — президент федерации футбола обещал это без каких-либо реальных подтверждений или доказательств, что Анчелотти возглавит команду на Кубке Америки.

Сам Карло тогда с улыбкой заметил, что впервые об этом слышит, но ему приятно быть связанным с такой возможностью. И теперь, когда слухи снова всплывают, идея возглавить сборную Бразилии действительно кажется логичной.

С возвращением, Хаби!

Очевидная и последняя проблема — вопрос преемственности. Анчелотти стал тренером, определившим целую эпоху в «Реале», проведя команду от возрастного состава к свежему и молодому. Этот состав может оставаться на высшем уровне еще как минимум пять лет.

Хаби Алонсо globallookpress.com

Как и в случае с заменой Юргена Клоппа в «Ливерпуле» или будущей задачей найти преемника Пепа Гвардиолы в «Манчестер Сити», это, пожалуй, одно из самых сложных мест в футболе. К счастью, есть человек, идеально подходящий для этой роли.

Хаби Алонсо мог покинуть «Байер» еще прошлым летом после завоевания титула Бундеслиги, но решил остаться и попытаться повторить успех. Однако в этом сезоне у команды дела идут не так хорошо, и она, похоже, потеряет несколько ключевых игроков — в том числе Флориана Вирца — из своего яркого, атакующего состава.

Алонсо уже давно связывают с работой в мадридском клубе. Он провел пять лет на «Сантьяго Бернабеу» в роли игрока, и этот опыт может сыграть такую же важную роль в завоевании доверия сложной раздевалки «Реала», как и его современные тактические взгляды.

Конечно, пока еще ничего не решено, и в футболе редко бывает четкая линия преемственности. Однако Анчелотти, похоже, действительно движется в сторону Бразилии, и если «Реал» выиграет всё в этом сезоне — а он вполне может это сделать — то это будет идеальный момент, чтобы один из величайших клубных тренеров завершил свою эпоху и шагнул в новую главу карьеры.