Аргентина уничтожила Бразилию и досрочно вышла на ЧМ-2026

Аргентина быстро поставила Бразилию на место
Матч не успел толком начаться, а Бразилия уже оказалась в роли догоняющей. На 4-й минуте Аргентина разыграла штрафной, Родриго Де Поль нашёл передачей Тьяго Альмаду, а тот прострелил в центр штрафной. Хулиан Альварес хладнокровно разобрался в моменте и пробил точно в угол — 1:0.
Гости даже не успели прийти в себя, как получили второй удар. На 13-й минуте правый защитник Науэль Молина вырезал прострел вдоль ворот, и набежавший Энцо Фернандес ударом в касание удвоил преимущество. 2:0 за 12 минут — такого старта бразильцы точно не ожидали.
Кунья подарил надежду, но ненадолго
После такого шока Бразилия попыталась ответить. И на 26-й минуте им удалось сократить отставание. Маттеус Кунья грамотно сыграл в прессинге, отобрал мяч у Кристиана Ромеро и тут же пробил в ближний угол — 2:1.
Казалось, что теперь у Бразилии есть шанс переломить игру. Но аргентинцы быстро доказали, что контролируют ситуацию. На 37-й минуте они снова воспользовались стандартом: Энцо Фернандес сделал подачу в штрафную, Алексис Мак Аллистер оказался первым на мяче и с лёта уложил мяч точно в угол — 3:1.
Бразилия пыталась спорить с судьёй и завелась в конце тайма, но в агрессии было больше отчаяния, чем реальной борьбы.
Аргентина безжалостно добила соперника во втором тайме
После перерыва Доривал Жуниор выпустил Савиньо вместо Куньи, но бразильцы так и не смогли организовать осмысленный навал. В то время как Аргентина спокойно держала контроль над игрой, бразильцы всё больше нервничали.
На 71-й минуте аргентинцы окончательно закрыли матч. Нико Тальяфико прострелил с фланга, а только что вышедший на замену Джулиано Симеоне в касание вонзил мяч в сетку — 4:1!
После этого игра потеряла интригу. Бразильцы не выглядели командой, способной хотя бы забить второй мяч, а Аргентина уверенно довела матч до разгромной победы. В добавленное время Родриго Де Поль даже мог сделать 5:1 мощным ударом с дистанции, но чуть промахнулся.
Аргентина празднует, Бразилия в кризисе
Для «Альбиселесте» эта победа стала не просто шагом на ЧМ-2026, а настоящим заявлением. Они не проигрывают Бразилии уже почти 6 лет, а этот разгром стал крупнейшим в истории противостояний за 62 года!
Бразилия же продолжает погружаться в хаос. Это уже пятое поражение в последних шести матчах отбора, и впервые в истории команда проиграла три квалификационных матча подряд. Доривал Жуниор пришёл, чтобы стабилизировать игру, но пока ситуация только ухудшается.
На данный момент Бразилия остаётся на 4-м месте, но, если не наладит игру, может даже не попасть в топ-6 и рискует оказаться за бортом чемпионата мира.
Аргентина уже может спокойно готовиться к защите титула на ЧМ-2026. А вот Бразилии придётся срочно разбираться с проблемами — и с игрой, и с тренерским штабом.