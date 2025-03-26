Аргентина уничтожила Бразилию и досрочно вышла на ЧМ-2026

Вечер 25 марта в Буэнос-Айресе стал праздником для аргентинцев и кошмаром для бразильцев. На стадионе «Монументаль» команда Лионеля Скалони показала, кто сейчас главный в Южной Америке, разгромив Бразилию 4:1. Эта победа не только закрепила лидерство Аргентины в отборе, но и стала одной из самых ярких в истории противостояний этих команд.

Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Южная Америка Аргентина — Бразилия 4:1 Голы: 1:0 Хулиан Альварес (4'), 2:0 Энцо Фернандес (12'), 2:1 Матеус Кунья (26'), 3:1 Алексис Мак Аллистер (37'), 5:1 Джулиано Симеоне (71') Аргентина: Дамиан Эмилиано Мартинес, Науэль Молина, Кристиан Ромеро, Николас Отаменди, Николас Тальяфико (Факундо Медина, 76'), Леандро Паредес (Эксекиэль Паласиос, 82'), Родриго Де Пауль, Энцо Фернандес, Алексис Мак Аллистер (Nico Paz, 76'), Тьяго Альмада (Джулиано Симеоне, 68'), Хулиан Альварес (Анхель Корреа, 82') Бразилия: Гильерме Арана, Мурилло (Лео Ортис, 46'), Маркос Маркиньос, Винисиус Жуниор, Родриго (Эндрик, 46'), Матеус Кунья (Савиньо, 69'), Рафаэл Диас, Жоэлинтон (Жуан Гомес, 46'), Andre (Эдерсон, 84'), Wesley Franca, Bento Предупреждения: Мурилло (28'), Николас Тальяфико (40'), Рафаэл Диас (40'), Тьяго Альмада (41'), Николас Отаменди (69'), Andre (71'), Родриго Де Пауль (74'), Лео Ортис (79'), Эндрик (87'), Энцо Фернандес (90 + 1')

Аргентина быстро поставила Бразилию на место

Матч не успел толком начаться, а Бразилия уже оказалась в роли догоняющей. На 4-й минуте Аргентина разыграла штрафной, Родриго Де Поль нашёл передачей Тьяго Альмаду, а тот прострелил в центр штрафной. Хулиан Альварес хладнокровно разобрался в моменте и пробил точно в угол — 1:0.

Гости даже не успели прийти в себя, как получили второй удар. На 13-й минуте правый защитник Науэль Молина вырезал прострел вдоль ворот, и набежавший Энцо Фернандес ударом в касание удвоил преимущество. 2:0 за 12 минут — такого старта бразильцы точно не ожидали.

Энцо Фернандес gettyimages.com

Кунья подарил надежду, но ненадолго

После такого шока Бразилия попыталась ответить. И на 26-й минуте им удалось сократить отставание. Маттеус Кунья грамотно сыграл в прессинге, отобрал мяч у Кристиана Ромеро и тут же пробил в ближний угол — 2:1.

Казалось, что теперь у Бразилии есть шанс переломить игру. Но аргентинцы быстро доказали, что контролируют ситуацию. На 37-й минуте они снова воспользовались стандартом: Энцо Фернандес сделал подачу в штрафную, Алексис Мак Аллистер оказался первым на мяче и с лёта уложил мяч точно в угол — 3:1.

Бразилия пыталась спорить с судьёй и завелась в конце тайма, но в агрессии было больше отчаяния, чем реальной борьбы.

Аргентина безжалостно добила соперника во втором тайме

После перерыва Доривал Жуниор выпустил Савиньо вместо Куньи, но бразильцы так и не смогли организовать осмысленный навал. В то время как Аргентина спокойно держала контроль над игрой, бразильцы всё больше нервничали.

На 71-й минуте аргентинцы окончательно закрыли матч. Нико Тальяфико прострелил с фланга, а только что вышедший на замену Джулиано Симеоне в касание вонзил мяч в сетку — 4:1!

Джулиано Симеоне gettyimages.com

После этого игра потеряла интригу. Бразильцы не выглядели командой, способной хотя бы забить второй мяч, а Аргентина уверенно довела матч до разгромной победы. В добавленное время Родриго Де Поль даже мог сделать 5:1 мощным ударом с дистанции, но чуть промахнулся.

Аргентина празднует, Бразилия в кризисе

Для «Альбиселесте» эта победа стала не просто шагом на ЧМ-2026, а настоящим заявлением. Они не проигрывают Бразилии уже почти 6 лет, а этот разгром стал крупнейшим в истории противостояний за 62 года!

Аргентинцы празднуют победы gettyimages.com

Бразилия же продолжает погружаться в хаос. Это уже пятое поражение в последних шести матчах отбора, и впервые в истории команда проиграла три квалификационных матча подряд. Доривал Жуниор пришёл, чтобы стабилизировать игру, но пока ситуация только ухудшается.

На данный момент Бразилия остаётся на 4-м месте, но, если не наладит игру, может даже не попасть в топ-6 и рискует оказаться за бортом чемпионата мира.

Аргентина – Бразилия gettyimages.com

Аргентина уже может спокойно готовиться к защите титула на ЧМ-2026. А вот Бразилии придётся срочно разбираться с проблемами — и с игрой, и с тренерским штабом.