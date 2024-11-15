Домашнее разочарование. Почему Винисиус блистает в «Реале», но не в сборной Бразилии?

«Винисиус, Золотой мяч», — снова и снова пела толпа на «Сантьяго Бернабеу» в субботу, 9, ноября, когда нападающий сделал хет-трик в победном матче Ла Лиги с «Осасуной», поверженной со счетом 4:0.

Это был второй хет-трик Винисиуса на «Бернабеу» всего за 2,5 недели. 22 октября в матче против «Боруссии Дортмунд» в Лиге чемпионов он забил три гола во втором тайме, что помогло «Реалу» обеспечить камбэк и победу со счетом 5:2. После этого выступления журналисты в пресс-ложе «Бернабеу» задались вопросом, были ли это лучшие 45 минут в карьере Винисиуса на сегодняшний день.

И дело не только в болельщиках или СМИ. Джуд Беллингем назвал Винисиуса «неудержимым» после игры с «Осасуной». «Он наш лидер», — сказал Беллингем. Тренер «Реала» Карло Анчелотти тоже не сомневается. Впервые он назвал Винисиуса «лучшим в мире» в феврале этого года, после того как тот забил один гол и создал еще два в победе над «Жироной» со счетом 4:0 в Ла лиге.

Статистика Винисиуса за его клуб впечатляет. В этом сезоне у него уже 12 голов в 17 матчах «Мадрида» во всех турнирах. В прошлом году он забил 24 гола, в том числе в финале Лиги чемпионов. Но этого оказалось недостаточно, чтобы убедить жюри «Золотого мяча», что он лучший в мире.

Подробности голосования в мужской номинации 2024 года, опубликованные в прошлые выходные, показывают, что Винисиус набрал 1129 очков. Родри из «Манчестер Сити» заработал 1170. Из 100 международных журналистов 35 посчитали, что Винисиус — номер один. Но 49 думали так же о Родри. Недовольство «Реала» вердиктом заставило их бойкотировать церемонию.

Что еще может сделать Винисиус, чтобы переубедить скептиков? Частой критикой была его широко известная неудовлетворительная игра в составе национальной команды Бразилии. Для сборной своей страны он редко был той решающей фигурой, которую мы привыкли видеть в Мадриде. Чаще всего его выступления были спорными.

Винисиус Жуниор globallookpress.com

За пять лет выступлений за свою страну Винисиус забил всего пять голов. Два из них были забиты в одной игре, на Кубке Америки прошлым летом. И в то время, как Винисиус не впечатлил на том турнире, его соперник по борьбе за «Золотой мяч» Родри привел сборную Испании к победе на Евро-2024.

Сейчас Винисиусу 24 года, и он приближается к своему пику. Так почему же лидер «Реала» до сих пор не смог перенести свою клубную форму и статус в сборную Бразилии и добиться с ней международного успеха? С приближением чемпионата мира 2026 года есть ли какие-либо признаки того, что это изменится в ближайшее время?

От неопытного юнца до звезды клуба

Винисиус прибыл в Мадрид неопытным юнцом в июле 2018 года, перейдя из бразильского «Фламенго», когда ему исполнилось 18 лет. Это была смелая сделка на 45 миллионов евро за не проявившего себя как следует подростка. За шесть лет с тех пор он изменился как игрок и как личность. Теперь он мировая суперзвезда, претендент на «Золотой мяч», борец с расизмом и посол ЮНЕСКО.

На поле его первые годы в «Реале» были нестабильными. Его природный талант был очевиден — в частности, его взрывной темп и дриблинг — но также были и его слабости, особенно его неуклюжее завершение моментов. Критики высмеивали его и сомневались в его способности успешно действовать у чужих ворот. За первые три сезона в «Реале» он забил два, три и три гола в Ла Лиге соответственно.

«Для меня с Винисиусом все просто: пришло время играть в футбол», — сказал бывший тренер «Мадрида» Санти Солари в сезоне 2018/19, который впервые дал Винисиусу постоянное место в команде в ноябре 2018 года, а теперь является спортивным директором клуба. «У него впереди так много времени, ему едва исполнилось 18. Опыт сделает его лучшим игроком. И, конечно, мы все видим, что у него есть талант, это очевидно».

Определяющей чертой Винисиуса была неустанная трудовая этика и его желание совершенствоваться. Он завоевал расположение Солари, а затем и его преемника Зинедина Зидана. Его первое по-настоящему яркое выступление на высшем уровне состоялось в Лиге чемпионов 2020/21, когда он дважды забил «Ливерпулю» в победе со счетом 3:1. Его первый гол, когда он использовал свой темп, чтобы поймать пас Тони Крооса, выполненный в стиле квотербека, и уверенно завершить момент, был прелюдией к тому, что должно было последовать.

Прорывной сезон Винисиуса за Мадрид пришелся на 2021/22, совпав с приходом Анчелотти на пост главного тренера.

Совет Анчелотти в августе 2021 года был простым. «Он был очень хорош в игре один на один», — сказал Анчелотти, когда его спросили о завершении моментов в исполнении Винисиуса. «Я сказал ему, что он должен забивать одним или двумя касаниями. Сложнее забивать после трех или четырех. Он должен быть там, в штрафной».

Винисиус Жуниор в сезоне 2018/19 globallookpress.com

Послание было ясным: играй ближе к воротам. Делай меньше касаний. Забивай инстинктивно.

Результативность игрока совершила качественный и количественный скачок, который ему еще предстоит сделать в сборной Бразилии. Сравнение статистики Винисиуса в Ла Лиге в сезонах 2020/21 и 2021/22 показывает, насколько быстро он улучшил свои показатели. В обоих сезонах он принял участие в 35 матчах лиги — 22 и 30 соответственно в качестве стартового игрока.

В сезоне 2021/22 он нанес 80 ударов, это вдвое больше, чем в предыдущей кампании (40). Его процент попаданий в створ ворот резко возрос с 32,5% до 53,8%. Его ожидаемые голы почти удвоились, с 6,47 до 12,35, и он перешел от недоработки до этого xG (с тремя голами в сезоне 2020/21) к перевыполнению плана (с 17 голами в сезоне 2021/22).

Результат: мадридский «Реал» выиграл дубль Ла Лиги и Лиги чемпионов в 2022 году. В финале Лиги чемпионов в Париже Винисиус забил гол в победе со счетом 1:0 над «Ливерпулем». В сезоне 2022-23 претендентов на «лучшее выступление в карьере» было больше — многие указали бы на победу со счетом 5:2 на «Энфилде» в феврале 2023 года, когда Винисиус забил дважды и создал еще один гол — но следующий скачок вперед в его развитии произошел в сезоне 2023/24, после того как Карим Бензема покинул клуб.

Вместо того, чтобы играть на левом фланге в составе атакующей тройки, Винисиус сформирует нетрадиционную атакующую связку, состоящую из двух крайних нападающих и без центрфорварда, вместе с бразильским коллегой Родриго, и с Беллингемом позади них. Взгляд на тепловые карты последнего сезона Ла Лиги Винисиуса до прихода Анчелотти, 2020/21, и его последнего полного сезона, 2023/24, показывает изменение его позиции, в штрафную площадь и ближе к воротам.

Винисиус в сезоне 2020/21 Opta

Винисиус в сезоне 2023/24 Opta

В 2024 году Винисиус снова привел «Реал» к победе в Ла Лиге и Лиге чемпионов, а также забил в финале Лиги чемпионов. Однако гол, который лучше всего продемонстрировал его прогресс, был забит раньше, в первом полуфинальном матче мадридцев против «Баварии» 30 апреля. Винисиус опустился глубоко, вытащив центрального защитника Ким Мин-Джэ с позиции, прежде чем развернуться и ворваться в пространство, образовавшееся за защитником, впервые пробив мимо вратаря Мануэля Нойера. Это не было завершение конвертированного в форварды вингера; Винисиус выглядел настоящим центральным нападающим.

Долгожданное прибытие Килиана Мбаппе этим летом несколько замедлило эту тенденцию, и Винисиус часто возвращался, чтобы занять свою позицию на левом фланге, хотя эта пара также выстраивалась в линию в качестве двух нападающих. После медленного старта сезона 2024/25 Винисиус теперь летает. Если проигрыш Родри в борьбе за «Золотой мяч» был неудачей, Винисиус отреагировал наилучшим образом, забив в обеих играх с тех пор, против «Милана» и «Осасуны».

Он отпраздновал свой первый гол в матче против «Осасуны», выбежав к боковой линии и обняв Анчелотти. Источник, близкий к игроку, сообщил, что Винисиус был недоволен давлением, которому подвергался его тренер в последние недели — после поражений от «Барселоны» и «Милана», — и хотел публично продемонстрировать поддержку человеку, которого он считает наставником, и тренеру, который знал, как выжать из него максимум.

Присутствие Мбаппе означает, что Винисиус должен бороться за внимание в атаке, но статистика в этом сезоне показывает, что Винисиус был лучшим игроком. Винисиус забил больше голов в лиге (восемь против шести у Мбаппе) и создал больше моментов (24 против 13 у Мбаппе). Коэффициент реализации ударов Винисиуса составляет 21,6%, а Мбаппе — 11,5%. Без владения мячом разница еще больше. Винисиус сделал 11 подкатов против одного у Мбаппе, в общей сложности 42 оборонительных действия (включая возвраты мяча, подкаты, перехваты и выносы) против 17 у Мбаппе.

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Несмотря на прибытие Мбаппе — и присутствие еще одной суперзвезды, такой как Беллингем, — Винисиус по-прежнему является главным игроком «Реала», возможно, самого большого клуба в мире, и является им уже несколько сезонов. Это делает его неспособность убедительно выступать за сборную Бразилии еще более загадочной

Почему Вини испытывает проблемы в составе сборной Бразилии?

Когда тренер сборной Бразилии Доривал Жуниор вызвал свою команду на ноябрьские игры против Венесуэлы и Уругвая, он неизбежно оказался втянут в большой спор вокруг «Золотого мяча». Он назвал второе место Винисиуса «несправедливой ситуацией».

«Если и был один решающий, смертоносный игрок, чей талант был продемонстрирован всему миру», — продолжил он, — «то это был он. Возможно, самым большим призом, который получил Винисиус, было признание и уважение его народа. Подавляющее большинство бразильцев осознавали, что произошла несправедливость».

Но в последний раз, когда Винисиус играл за Бразилию, подавляющее большинство его соотечественников, казалось, были им не слишком довольны. Команда потерпела сокрушительное поражение от Парагвая, и он не произвел особого впечатления. Тренер сборной Парагвая Густаво Альфаро доверился своему правому защитнику Хуану Касересу и полузащитнику Матиасу Вилласанти, чтобы остановить Вини. Несмотря на то, что бразильцы давали Винисиусу пасы, у него не было пространства для работы.

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Обводка Родриго вскрывала оборону, но оставила Винисиуса с углом, слишком острым для опасного удара. Лишь однажды он смог сместиться к центру и нанести удар, который вратарь перевел над перекладиной. Это был разочаровывающий вечер — столько усилий и мало результата.

Телевизионные эксперты призывали заменить Винисиуса, выражая широко распространенное нетерпение — что в целом объясняется всего пятью голами в 35 международных матчах.

Винисиус впервые сыграл за свою страну более пяти лет назад, но только с Кубка Америки 2021 года он стал постоянным членом команды. Тогдашний тренер Тите говорит, что игроку потребовалось время, чтобы найти себя в национальной сборной.

Сначала он был запасным. Когда он впервые вышел в стартовом составе, в выездном отборочном матче чемпионата мира с Чили в сентябре 2021 года, его заменили в перерыве, а затем он вернулся на скамейку запасных. Он прогрыз себе место в составе благодаря отличной форме за клуб, но он всегда был чем-то вроде вспомогательной детали.

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Команда Тите играла в свой лучший футбол с одним выдающимся вингером, Рафиньей справа и Лукасом Пакетой, действующим как ложный левый вингер, включающимся в связке с Неймаром. Вплоть до первого матча чемпионата мира в Катаре 2022 года тренерский штаб Бразилии боролся с дилеммой. Выбор был либо Фред с Пакетой в качестве вингера, либо Винисиус с Пакетой в полузащите. В конце концов, они не могли оставить Винисиуса на лавке, и они не были разочарованы. В Катаре он показал свои лучшие международные выступления на тот момент.

Он отдал ассисты на оба гола в первой победе со счетом 2:0 над Сербией и на единственный гол в победе над Швейцарией. Он вывел их на путь комфортной второй победы над Южной Кореей, забив первый гол, искусно в качание отправив мяч под перекладину, и отдал пас Пакете на удар, который вывел Бразилию вперед с преимуществом в четыре мяча перед перерывом.

У Винисиуса были свои моменты в фатальном четвертьфинале против Хорватии, но был заменен вскоре после часовой отметки, так как тренерский штаб беспокоился, что он недостаточно хорошо прессинговал, а соперникам было слишком легко передать мяч Луке Модричу. Тем не менее, по итогам этого турнира Винисиус считался одним из плюсов сборной Бразилии. Он показал, вне всякого сомнения, что он заслуживает права играть на этом уровне.

Теперь Винисиус больше не является запасным игроком для сборной Бразилии и добавляет немного остроты в атаке. Особенно после длительной травмы Неймара, он, как ожидается, станет самым мощным атакующим оружием команды. Теперь план строится вокруг него — но он был неэффективной фигурой в довольно унизительных матчах, таких как домашняя ничья с Венесуэлой (и выездная ничья 15 ноября, когда он не забил пенальти — прим. ред.), плюс поражения от Уругвая и Парагвая, и разочаровывающий Кубок Америки.

Так в чем же проблема?

Учитывая результаты голосования за «Золотой мяч», в нем есть восхитительная ирония. В составе сборной Бразилии очень не хватает игрока с характеристиками Родри.

Винисиус в первую очередь вингер. Как правило, игру нельзя выиграть на флангах, не выиграв сначала битву в полузащите. Без умных передач, выводящих соперников из игры, у такого игрока, как Винисиус, сложная задача. У него ограниченный коридор, в котором он может действовать, — и противники ждут его, объединяясь, чтобы лишить его пространства. Это стало проблемой даже для «Реала» в этом сезоне после ухода Тони Крооса, его основной линии снабжения пасами.

После первой игры «Реала» в Лиге чемпионов этого сезона против французского «Лилля» Предраг Миятович, бывшая звезда клуба, выразил свою обеспокоенность. «Сейчас полузащита "Реала", — сказал он испанским СМИ, — обладает большой физической силой, но недостаточной креативностью. Сегодня вечером мне не хватало Модрича, и, к сожалению, Тони Кроос больше не доступен».

«Все говорят о том, что Вини теряет форму, но его стиль игры зависит от того, как до него доходит мяч. Против "Лилля" полузащита была недостаточно креативной, чтобы дать ему полезные пасы, той поддержки, которая ему нужна для выполнения его фирменных ходов», — добавил Миятович.

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Свежая проблема «Реала» с полузащитой в этом сезоне была старой и постоянной проблемой в сборной Бразилии.

Бруно Гимарайнш из «Ньюкасла», возможно, стал самым большим разочарованием за последний год в попытках решить этот позиционный кризис. После того, как Каземиро покинул команду, Гимарайнш, как предполагается, должен был стать королем полузащиты, но пока он не оправдывает титула. Пакета в более глубокой роли предлагает возможное решение — он великолепно объединился с Винисиусом, забив гол в ворота Парагвая на Кубке Америки, — но его форма была нестабильной.

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Другие страны хотели бы иметь вратарей, центральных защитников и вингеров, как у Бразилии, но там уже много лет наблюдается нехватка универсальных полузащитников. Разделение, столь заметное в 90-х годах, бразильской полузащиты на тех, кто только защищается и тех, кто только атакует, продолжает приносить последствия. Нет никого, кто мог бы контролировать полузащиту, растягивать линии противника туда-сюда, открывать пространство — а затем передавать пас Винисиусу.

Есть ли решение проблемы сборной Бразилии?

Доривал Жуниор возлагает надежду на время и терпение. По мере того, как он привыкает к своей новой работе и проводит больше времени на тренировочном поле, он надеется, что дела пойдут лучше.

В краткосрочной перспективе Винисиус может рассчитывать на возросшую общественную поддержку. Травма не позволила ему принять участие в играх октября — победах над Чили и Перу, самыми слабыми командами в соревновании, что подняло боевой дух и развеяло любые остаточные опасения по поводу неудачи в квалификации на ЧМ-2026.

После 11 из 18 сыгранных туров Бразилия теперь находится на третьей позиции — поднявшись с шестой позиции два месяца назад. Поскольку шесть команд автоматически прошли дальше, а седьмая вышла в плей-офф, похоже, у них нет ни малейшего шанса пропустить мундиаль.

Так что если болельщики были готовы критиковать Винисиуса в сентябре, то в ноябре они будут настроены поддержать его после скандала с «Золотым мячом».

За время его короткого отсутствия также произошло важное событие — появился центральный нападающий. Удивительно, но эта позиция уже давно была проблемной. Недавно сборная Бразилии попыталась обойти ее с помощью рецепта Анчелотти. В сезоне после Бензема и до Мбаппе «Реал» заставил Винисиуса играть в атаке из-под позиции центрального нападающего. Игрок сказал, что это был сезон, в котором он научился больше всего, и для Бразилии было естественно попытаться заставить его делать то же самое в национальной сборной.

Но нелегко играть без острия впереди. Обойтись без «девятки» гораздо проще для клуба, у которого много времени на подготовку, чем для национальной сборной. Бразилия не смогла заставить это работать. Испытывающая проблемы полузащита — а бразильская, безусловно, была таковой — получает огромную выгоду от возможности играть на центрального нападающего, который может удерживать мяч. Бразилия не могла играть в своем стиле, и когда они слишком растягивались, как часто бывает, когда некому было принимать мяч, они обычно в конечном итоге теряли владение.

Игор Жезус globallookpress.com

Но затем произошел необычайный взлет Игора Жезуса, что стало еще одним замечательным успехом селекционного отдела «Ботафого». Несколько месяцев назад Жезус был относительно неизвестным игроком в Объединенных Арабских Эмиратах. «Ботафого» подписал его в июле, и к октябрю он стал основным центральным нападающим национальной сборной. Сильный и подвижный, он добавляет всевозможные возможности для атаки. Теперь Винисиус впервые играет вместе с ним, посеяв семена того, что может стать важным партнерством для национальной сборной.

И в нехарактерном для себя акте бравады тренер Доривал Жуниор недавно пообещал, что его команда будет играть в финале чемпионата мира 2026 года. Превращать слова в дела будет гораздо легче, если лучшая версия Винисиуса Жуниора, привычная нам в белой форме «Реала», сможет также продемонстрировать свои таланты в знаменитой желтой форме сборной Бразилии.