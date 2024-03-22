Забудьте о Joga Bonito. В сборной Бразилии полный бардак

«Селесао» переживают тяжелые времена и, похоже, у них большие проблемы перед товарищескими матчами с Англией и Испанией. Смогут ли они переломить ситуацию?

В 2023 году сборная Бразилия думала, что наняла Карло Анчелотти. Они с уверенностью сказали всем, что он будет их следующим тренером. Президент бразильской футбольной ассоциации Эднальдо Родригес даже заявил, что тренер «Флуминенсе» Фернандо Динис поможет команде перейти в эпоху Анчелотти. «Его план на игру (Диниса) почти аналогичен плану тренера Анчелотти, который возьмет на себя обязанности на Кубке Америки», — сказал Родригес. «Мы не называем его временным тренером национальной сборной. Он приходит, чтобы обеспечить переход сборной Бразилии под руководство Анчелотти».

Казалось, что для команды, пережившей бардак на тренерском мостике и плохую игру на поле, наконец вернулись хорошие времена. Перенесемся на девять месяцев вперед, и ничего не изменилось. Анчелотти подписал новый контракт, согласно которому останется в «Реале», а у «Селесао» уже третий временный тренер с тех пор, как Тите покинул свой пост в декабре 2022 года.

И признаков улучшения мало. Некоторые из их самых звездных игроков получили травмы, в то время как другие футболисты, являющиеся лидерами своих клубов, никак не могут найти нужную форму в футболке национальной команды. Это больше, чем просто тяжелый период для самой успешной национальной сборной по футболу. Пятикратные победители чемпионатов мира, когда-то непобедимые на мировой арене, внезапно стали выглядеть хрупкими — им не хватает преемственности на поле и за его пределами.

Учитывая, что на бровке появилось еще одно новое лицо, это кажется решающим моментом. Впереди два товарищеских матча против европейских тяжеловесов Англии и Испании, и просто необходимо сделать позитивные шаги вперед, пишет Goal.

18 месяцев хаоса на тренерском мостике

Тите давно обещал уйти в отставку после чемпионата мира 2022 года, но мало кто думал, что он действительно сдержит свое слово. Еще меньше смысла было в том, что он сделал это после столь разочаровывающей кампании в Катаре. «Селесао», одним из фаворитов на победу в турнире, не кого было винить в своем вылете в четвертьфинале от стареющей хорватской команды.

Он все равно ушел, в то время как у бразильской футбольной ассоциации не было замены. Так начался цикл управленческого хаоса. Рамон Менезес пришел на временной основе, но разгром от Сенегала привел к тому, что он был быстро освобожден от своих обязанностей. Следующим должен был стать Анчелотти — Родригес стремился немедленно ввести его в игру.

Вместо этого он обратился к Динизу, что показалось странным назначением. Хотя тот выиграл Кубок Либертадорес с «Флуминенсе», этот специалист имел репутацию человека, неспособного надолго сохранить работу на высшем уровне, и никогда не оставался в одном клубе более двух лет.

Казалось бы, в выборе победителя нет ничего плохого, но если целью здесь была стабильность, то Диниз казался не слишком подходящим человеком для этой работы.

Плохая форма и много ошибок

Так оно и оказалось. Динис выиграл только два из своих первых пяти поединков, а «Селесао» испытывали проблемы на обоих концах поля. Несмотря на то, что в их распоряжении находятся одни из лучших в мире атакующих талантов, за эти пять матчей они забили только восемь раз.

В обороне дела обстояли не намного лучше. Хотя Маркиньос и Габриэль составляли грозный дуэт в центре, «Селесао» были слишком уязвимы на флангах — склонность Винисиуса-младшего и Рафиньи убегать без оглядки по обеим бровкам делала их уязвимыми на позициях крайнего защитника. Диниз мало что сделал для решения очевидной проблемы, и оппоненты вскоре этим воспользовались.

Бразилия — Уругвай globallookpress.com

Они дважды пропустили одинаковые голы от Колумбии: размашистый проход по левому флангу Бразилии, за которыми следовали подачи на дальнюю штангу, что привело к дублю Луиса Диаса в отборочном матче чемпионата мира. Уругвай действовал примерно таким же образом: два смещения с левого фланга закрепили их победу.

Поздний гол, сравнявший счет в Венесуэле, возможно, было менее предотвратимым — удары через себя редко бывают по вине защитников — но первоначально мяч пришел из той же зоны.

Конфуз в Аргентине

И вот Аргентина. Для «Селесао» не существует более важных игр, в которых обязательно должна быть победа, за исключением международных турниров. В конце концов, это команда, которая привыкла играть в последних раундах крупнейших соревнований — они все время рассчитывают на победу.

Однако это поражение, против их самых злейших соперников, оказалось сейсмическим. Бразилия проиграла три матча подряд перед решающей встрече и пыталась избежать того, что могло бы стать первым домашним поражением в квалификации чемпионата мира.

Еще до стартового свистка все было ужасно. Бразильские фанаты столкнулись со своими аргентинскими коллегами, а местная полиция мало что сделала для сдерживания насилия.

Бразилия — Аргентина globallookpress.com

Ходили разговоры о том, что игру могут прекратить, и Лионель Месси в знак протеста увел «Альбиселесте» в раздевалку.

Тем не менее, матч состоялся, и это стало конфузом для Диниса. Это было ужасно: обе команды были втянуты в вялую борьбу в центре поля, прежде чем Николас Отаменди головой на 63-й минуте закрепил победу со счетом 1:0. Диниз просто не смог сохранить свою работу.

Квалификация на чемпионат мира в опасности

В результате сборная Бразилии рискует не пройти квалификацию на чемпионат мира 2026 года. ФИФА расширила турнир перед мундиалем 2026 года, позволив 48 командам играть в Северной Америке.

Шесть команд из 11 из Южной Америки теперь пройдут квалификацию. Чисто статистически, пропустить турнир сложнее, чем попасть на него.

При этом, если квалификация была бы завершена сегодня, «Селесао» пришлось бы принимать участие в в плей-офф, так как они занимают шестое место в таблице. Они набрали всего семь очков в шести играх, выиграв две из них и проиграв три.

Скорее всего они изменят ситуацию; Бразилия теоретически слишком сильна, чтобы пропустить турнир, но такое чрезвычайное давление на данном этапе футбольного календаря не является нормой для команды с их историей.

Человек, который должен все изменить

Так кто же следующий? «Селесао» назначили своего третьего временного тренера за последние 15 месяцев, менее чем через полгода после того, как они думали, что заполучили одного из лучших специалистов в мире. Новый рекрут, Доривал Жуниор, попал на этот пост при таких же разочаровывающих обстоятельствах.

Ветеран бразильской Серии А странствующий из клуба в клуб, Доривал никогда не выигрывал титул чемпиона высшей лиги, а Кубок Либертадорес 2022 года стал единственным крупным титулом в его карьере.

Доривал Жуниор globallookpress.com

Есть, конечно, оговорка. Временным тренером, безусловно, должен был быть бразилец, а в наши дни в стране не хватает тренеров высшего уровня. Действительно, это назначение не внушает доверия. Доривал, со своей стороны, не выразил ничего, кроме волнения по поводу своих перспектив изменить ситуацию.

«Мы можем воспользоваться помощью игроков, чтобы начать искать решения. Я хочу, чтобы игроки внесли предложения о том, как мы можем попытаться решить проблемы, чтобы мы снова могли создать команду, которая вселяет в болельщиков уверенность, но, прежде всего, чтобы болельщики могли увидеть себя в этой команде», — сказал он Guardian.

Кризис травм

Все это усложняется множеством травм, с которыми приходится бороться «Селесао». Разрыв крестообразной связки Неймара отправил Бразилию в штопор в матче против Уругвая, и возникают вполне резонные вопросы относительно того, сможет ли он когда-нибудь снова надеть знаменитую желтую футболку.

Но дело не только в присутствии их символа. В этом международном перерыве новому боссу пришлось исключить 13 игроков из первоначального списка из 50 человек. Алиссон Беккер и Эдерсон — два вратаря высшего класса — выбыли из игры. Габриэл, Маркиньос и Эдер Милитао выбыли из игры. То же самое касается Каземиро и Габриэля Мартинелли.

Если сложить все воедино, то «Селесао» не хватает половины полноценного стартового состава, а их наставник никогда не тренировал на национальном уровне. Очень мало поводов для радости.

Англия должна предвкушать встречу

Казалось бы, все это вполне устраивает Гарета Саутгейта. Англия не в лучшей форме, но эта команда нуждается в доработке, а не в капитальном ремонте, перед Евро-2024.

Есть опасения по поводу состояния лодыжки Гарри Кейна, вопросы по поводу качества игры Джордана Хендерсона в полузащите и жаркие дебаты по поводу общей надежности Гарри Магуайра в обороне. Тем не менее, если взглянуть на картину в целом, вы увидите, что это талантливая команда — несомненно, лучшая у «Трех львов» за последние годы.

Гарет Саутгейт globallookpress.com

Этот международный перерыв также по большей части является временем для корректировок. Эти товарищеские матчи не должны быть поводом для капитального ремонта или перестройки.

В идеальном мире Бразилия использовала бы следующие две недели, чтобы окончательно сформировать свой состав на Кубок Америки. Им нужно выбрать надежного нападающего или выяснить, какой защитник сможет лучше всего поддержать Винисиуса Жуниора.

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Вместо этого они сталкиваются с вопросами относительно позиций по всему полю, а возглавляющий их тренер не обязательно знает, как на них ответить.