Сказка о потерянном времени. В погоне за Анчелотти сборная Бразилии впустую потратила год

«Оле!» — кричали они, и каждый пас Аргентины сопровождался собственной маленькой тенью, выраженной в децибелах. Не было ни размашистых переводов, ни великолепных пасов вразрез — это был и близко не такой матч, — но это не имело никакого значения. «Оле! Оле!»

Вроде бы все нормально, как и положено? Однако эти крики были словно маленькими кинжалами, брошенными в ночное небо. Они были ироничными, а не праздничными. Они исходили от бразильских болельщиков.

Правильной или нет была подобная реакция, она, по крайней мере, соответствовала мрачному, обреченному вечеру, который выдался для хозяев поля. Последствия беспорядков на трибунах, дезорганизации и жестоких действий полиции, случившихся перед началом матча, будут продолжать проявляться в предстоящие дни. А на поле сборная Бразилия проиграла со счетом 0:1 и с головой нырнула в кризис.

Проиграть самым заклятым соперникам на своем поле достаточно плохо, но этот случай был особенно болезненным. Это было первое домашнее поражение Бразилии в квалификации чемпионатов мира на протяжении 65 матчей. Сейчас они проиграли уже три встречи подряд и пять из девяти матчей в этом году.

Есть песня, которую любят петь аргентинские болельщики о своих любимых врагах. Первая строчка? «Бразилия, расскажи мне, как ты себя чувствуешь». На данный момент прогноз самочувствия «селесао» выглядит довольно мрачно.

Это был плохой, очень плохой футбольный матч. Он продолжался почти 100 минут, и мяч находился в игре менее 48 из них. Дело не в том, что обе команды играли плохо; они вообще почти не играли. Первая половина особенно напоминала нарезку лучших моментов рестлинг-шоу WWE, полную диких размахиваний руками и любительской драмы.

Бразилия — Аргентина globallookpress.com

«Фестиваль затрещин, ударов локтями и грязных фолов», — назвал это обозреватель UOL Пауло Винисиус Коэльо, и хотя в этом были виновны обе команды, в конечном итоге расплачиваться за это пришлось Бразилии. Устраивать потасовку в матче с Аргентиной было просто бессмысленно. Аргентинцы любят это дело и прямо живут ради этого. Один взгляд на Родриго Де Пауля, его пульсирующее красное лицо и глаза, маниакальные от необузданной хулиганской энергии, должен был стать достаточным напоминанием.

Честно говоря, Бразилия действительно продемонстрировала некоторую искру намерений и качественной игры в течение 15 минут после перерыва. Была пара хороших пасов, моменты у Габриэля Мартинелли и Рафиньи. Тем не менее, это было довольно ничтожно, учитывая масштаб матча. Отсюда и нарастающие волны недовольства внутри стадиона.

Настоящая проблема для сборной Бразилии заключается в том, что трудно понять, кого винить, и еще труднее понять, что делать дальше.

Фернандо Диниз, временный тренер команды, естественно, подвергнется критике. Он хорошо стартовал с победы над Боливией со счетом 5:1, но с тех пор «Селесао» проявляли себя вяло, особенно в атаке: они забили всего три гола в пяти матчах, два из которых забили головой с угловых. Его стиль, которое очень близок к тому, чтобы считаться оборонительным, не всем по вкусу.

Однако Диниз заслуживает небольшого послабления. Во-первых, у Бразилии были серьезные травмы: Неймар, Винисиус Жуниор, Каземиро и Эдер Милитао — четыре ключевых игрока — отсутствовали в матче с Аргентиной. Это был год экспериментов: с января Бразилия задействовала 46 игроков, 20 из них — дебютанты. От такой команды сложно требовать сыгранности.

Также важно, что все игроки сплотились вокруг Диниза, несмотря на нестабильную форму команды. «Он заслуживает того, чтобы занимать этот пост», — сказал Маркиньос после вчерашней игры. «Мы просим людей быть терпеливыми в отношении результатов, потому что он отличный тренер».

Это может быть правдой. Диниз привел «Флуминенсе» в победе в Кубке Либертадорес в этом году, и в некоторых кругах его считают тактическим провидцем. Проблема в том, что его идеи требуют терпения и времени. Первое является анафемой для значительной части бразильской футбольной общественности. Последнего по определению всегда не хватает.

Дело не только в том, что работа тренера сборной — это работа с постоянными перерывами, и на, собственно тренировку команды уходит очень мало времени. Предполагается, что Диниз будет на этом посту только до следующего лета, когда, как ожидает Бразилия, их любимый Карло Анчелотти возьмет бразды правления в свои руки. И у «Селесао» нет официальных матчей в промежутке до того момента.

Бразилия — Аргентина globallookpress.com

Как это часто бывает, все сводится к федерации футбола Бразилии. В CBF уже нет того морального и стратегического вакуума, который был несколько лет назад, но решение о назначении Диниза уже попахивает путаницей в мышлении. Даже если бы он добился оглушительного успеха, это создало бы проблему с передачей дел Анчелотти, поскольку у них очень мало общего в тактическом плане. «Как только один переходный период подходит к концу, начинается другой», — отметил на прошлой неделе Карлос Эдуардо Мансур из O Globo.

Теперь, всего через несколько месяцев после его назначения, становится ясно, что решение дать краткосрочную работу парню, работающему над долгосрочным проектом, имело впечатляющие неприятные последствия, как в спортивном, так и в человеческом плане.

Из-за своего увлечения Анчелотти сборная Бразилия, по сути, потеряла год. Тем временем Диниз, который должен праздновать самый успешный сезон за всю свою карьеру, постепенно терпит неудачу на работе своей мечты, которая в любом случае на самом деле не принадлежит ему.