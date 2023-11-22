Провал Бразилии, рекорд Лукаку и еще пять вещей, которые вы могли пропустить во время международной паузы

Ноябрьский международный перерыв подошел к концу и уже завершилась квалификация на чемпионат Европы следующего лета в Германии, но и за пределами континента было много событий.

Учитывая количество игр, которое было сыграно, легко упустить важные или запоминающиеся события. Но не волнуйтесь, ведь Squawka отобрала семь вещей, которые вы могли пропустить.

1. Варрен Заир-Эмри творит историю Les Bleus

Очень немногие страны обладают более впечатляющим конвейером, поставляющим таланты, чем Франция, которая следующим летом отправится на чемпионат Европы в качестве фаворитов турнира. И стать частью команды Дидье Дешама очень надеется чрезвычайно талантливый полузащитник «Пари Сен-Жермен» Варрен Заир-Эмри, которому 18 лет исполнится за несколько месяцев до начала торжеств в Германии.

Заир-Эмри, который поразил наблюдателей тем, насколько он не по годам зрел, впервые сыграл за сборную против Гибралтара, впоследствии став самым молодым игроком, представлявшим «синих» со времен Мориса Гастигера в 1914 году, и третьим самым молодым игроком команды за всю ее историю.

Варрен Заир-Эмри twitter.com/equipedefrance

Ему не потребовалось много времени, чтобы поразить ворота: отправив мяч в сетку незадачливой команды соперников, он стал вторым самым молодым бомбардиром в истории Франции, уступая только Гастигеру, но за эти усилия пришлось заплатить цену.

В процессе забития гола Заир-Эмри попал под подкат гибралтарского защитника Итана Сантоса, который после просмотра ВАР получил красную карточку. Сообщается, что Заир-Эмри, получивший травму, получил «серьезное растяжение связок лодыжки», из-за которого он не сможет играть до конца 2023 года.

2. Лукаку установил новый рекорд результативности в квалификации Евро

Форвард может подвергаться критике скептиков, играя за свой клуб, но когда он надевает бельгийские цвета, критики Ромелу Лукаку сразу замолкают.

Лукаку является лучшим бомбардиром сборной Бельгии за всю историю, и совсем скоро только Криштиану Роналду (128) будет более продуктивным, чем он, среди европейских бомбардиров на международной арене (72 гола в 71 матче квалификации Евро).

Он приблизился к Ференцу Пушкашу (84) после того, как забил четыре гола в ворота сборной Азербайджана, что также позволило ему установить новый рекорд по результативности в одной отборочной кампании чемпионата Европы УЕФА.

Ромелу Лукаку globallookpress.com

Бывший игрок «Челси» забил 14 голов, превзойдя планку, ранее установленную Дэвидом Хили и Робертом Левандовским. Предыдущий рекорд в 13 голов был установлен игроком Северной Ирландии Хили в квалификации Евро-2008, турнире, в котором его команда так и не участвовала.

Левандовский из Польши повторил это достижение на пути к Евро-2016, его 13-й мяч обеспечил победу со счетом 2:1 над Ирландией, что гарантировало его команде путевку в финальную часть турнира.

3. Словения завершила 24-летнее ожидание

Теперь мы знаем 20 из 24 стран, которые будут играть в финальной части Евро-2024, причем Словения входит в число последних команд, кто забронировал себе место в турнире следующего лета.

Дружина Матьяжа Кека победила Казахстан со счетом 2:1, а Беньямин Вербич вышел со скамейки запасных и забил победный гол.

Вербич забивает Казахстану globallookpress.com

Словении нужна была ничья, чтобы обеспечить себе второе место в группе H, но они подошли к игре с боевым настроем. Забронировав путёвку на Евро-2024, балканская страна лишь во второй раз вышла в финал чемпионата Европы, ранее это было в 2000 году.

4. Уругвай прервал серию Аргентины

Назначение Марсело Бьелсы стало смелым шагом со стороны Уругвая, который прошлой зимой разочаровывающе выступил на ЧМ-2022 в Катаре.

Встреча с родной для тренера Аргентиной, чемпионами мира, произошла после шести его матчей у руля команы, в которых «Ла Селесте» одержали четыре победы и потерпели одно поражение.

Перед началом матча Бьелса признался, что восхищается рекордсменом, восьмикратным обладателем «Золотого мяча» Лионелем Месси и тем, что не было создано схемы, которая могла бы сковывать нападающего «Интер Майами».

Но Месси и компания не смогли добиться своего на «Ла Бомбонере», поскольку гости обыграли победителей чемпионата мира со счетом 2:0: голы забили Рональд Араухо и Дарвин Нуньес.

Это был исторический момент, поскольку это была первая победа Уругвая над Аргентиной на их поле с 1937 года и их первая выездная победа в квалификации чемпионата мира.

Аргентина — Уругвай globallookpress.com

Кроме того, это в сочетании с октябрьским успехом в матче против Бразилии означает, что они одержали победы над тяжеловесами КОНМЕБОЛ (Бразилия и Аргентина) в одном и том же календарном году впервые с 1960 года.

Также стоит отметить тот факт, что Уругвай завершил 14-матчевую победную серию сборной Аргентины, начавшуюся на чемпионате мира 2022 года.

5. Луис Диас вдохновил Колумбию на историческую победу над Бразилией

Для семьи Луиса Диаса это был трудный и травматичный период после того, как нападающий «Ливерпуля» и его близкие узнали, что его родители были похищены повстанческой группировкой Армии национального освобождения Колумбии (ELN).

За два дня до того, как сборная Колумбии встретилась с Бразилией в отборочном матче ЧМ-2026, Диас воссоединился со своим отцом. Мать Диаса, Силенис Маруланда, также была взята в заложники, но через несколько часов была освобождена, а затем была начата масштабная операция по поиску ее 58-летнего мужа.

Колумбия — Бразилия globallookpress.com

В эмоциональный вечер на стадионе «Метрополитано» нападающий «Ливерпуля» оформил дубль за пять минут второго тайма, завершив потрясающий камбэк Колумбии, как раз в тот момент, когда казалось, что Бразилия движется к тому, чтобы набрать еще три очка после того, как нападающий «Арсенала» Габриэль Мартинелли вывел гостей вперед на четвертой минуте.

Этот выдающийся триумф стал первым разом, когда Колумбия обыграла Бразилию в квалификации чемпионата мира.

Календарь и таблица Евро-2024

«Жизнь делает тебя сильным и смелым, и я думаю, что это футбол, и не просто футбол, а жизнь», — сказал Диас впоследствии. «Я благодарен своим одноклубникам, тренерскому штабу, которые всегда были рядом со мной каждую минуту. И я посвящаю победу людям, которые ее заслужили».

6. Дом, не такой уж и милый дом

После этого поражения от Колумбии Бразилия приняла вечных принципиальных соперников, надеясь на возвращение на победный путь. Чемпионы мира Лионеля Скалони придерживались того же мнения.

К сожалению, учитывая острую природу этого ожесточенного соперничества, перед матчем отборочного турнира чемпионата мира на трибунах вспыхнула драка, в ходе которой полиция предъявила обвинения аргентинским болельщикам. Лионель Месси и Эмилиано Мартинес были среди игроков, которые пытались вмешаться.

Бразилия — Аргентина globallookpress.com

Как только дела на «Маракане» уладились, «Альбиселесте» в конечном итоге одержала победу, обыграв хозяев со счетом 1:0 благодаря мощному удару головой Николаса Отаменди на 63-й минуте. Это оказалось историческим проигрышем «селесао», поскольку Бразилия впервые в истории потерпела домашнее поражение в отборочном матче чемпионата мира.

«Правда в том, что эта команда снова продолжает достигать исторических результатов», — заявил журналистам капитан сборной Аргентины Месси. «… победа в этой игре, я думаю, является одной из самых важных побед, которых добилась эта команда. Очень приятно побеждать здесь, в Бразилии, учитывая то, насколько сильны они были дома на протяжении всей своей истории».

Сказать, что бразильские болельщики были менее чем довольны, было бы преуменьшением. Они кричали: «Оле! Оле! Оле!» когда Аргентина пасовала мяч на последних минутах, что разозлило временного тренера Фернандо Диниза, которого резко освистали после финального свистка.

Бразилия — Аргентина globallookpress.com

«Фанаты имеют право делать то, что хотят», — заявил он на пресс-конференции. «Болельщики страстны и хотят победить, поэтому они имеют право освистывать кого хотят, но я думаю, что кричать "Оле-оле" Аргентине — это уже слишком».

Реальность такова, что Бразилия проиграла три матча подряд. То, что в последний раз произошло в 2001 году, когда они проиграли четыре встречи подряд. Если Бразилия проиграет Англии на «Уэмбли» в следующий раз в марте, они повторят этот неприятный рекорд.

7. Хуже уже не будет…

Подготовка к проведению чемпионата Европы следующим летом идет не слишком гладко для сборной Германии, которая продолжает испытывать проблемы даже под новым руководством. Юлиан Нагельсман заменил заслуженно критикуемого Ханси Флика, но результаты и игра команды все еще не изменились.

К данному моменту он руководил командой в четырех матчах, но за первой победой над командой США последовали три последовательных неутешительных результата, включая поражения подряд от Турции и Австрии, причем последняя неудача означает, что они потерпели шесть поражений в своих предыдущих 10 международных матчах.

Германия — Австрия globallookpress.com

В последнем матче с Австрией Марсель Забитцер и Кристоф Баумгартнер забили до и после удаления Лероя Зане, что расстроило капитана Илкая Гюндогана, но полузащитник «Барселоны» по-прежнему обладает оптимистичным менталитетом «стакан наполовину полон».

«Хуже уже быть не может. Это единственный положительный момент сейчас», — сказал он ZDF. «Красная карточка Лероя подводит итог всему этому. Разочарование, полное разочарование. Мы слишком облегчили задачу австрийцам. Мы были недостаточно хороши».