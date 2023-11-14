Голый король. Почему Лионель Месси не забил ни одного гола за сборную Аргентины

Лионель Месси недавно выиграл еще один «Золотой мяч». Их у него сейчас штук 10, или 17, или 134, не знаем, не проверяли, плевать. Мы считаем, что молодец, Лео. Очень впечатляет, если вам нравятся подобные вещи.

Но вы уже знаете, что это значит. Это означает, что авторы Football365 должны разоблачить явно мошеннические основания, на которых была получена эта награда.

Честно говоря, вы не можете настаивать на том, чтобы ни один из голов Роналду за сборную Португалии не учитывался, если вы не собираетесь сделать то же самое с голами Месси.

Это будет просто необъективно. И единственное, в чем никогда не обвиняли авторов F365, — это предвзятость. Этого еще не произошло, но они живут в постоянном страхе.

Итак, вот прямое и неоспоримое доказательство того, что Месси, как и Роналду, глубоко и до неприличия мошенничает и очень далёк от того, чтобы забить 106 голов за сборную, как утверждают его фанаты — на самом деле у него ровно ноль правильных голов.

Нам очень жаль.

Стартовое количество голов Лионеля Месси за сборную Аргентины: 106 голов.

Семь голов на ЧМ-2022

Теперь те из вас, кто читал разоблачения Кейна или Роналду, увидят, что здесь мы сразу же пошли по другому пути. Мы начинали с тех голов, от которых легче всего избавиться — пенальти, товарищеских матчей и так далее. Что касается Месси, мы сразу обращаемся к слону в комнате: к тому факту, что он забил семь голов и привел свою команду к славе на чемпионате мира в прошлом году.

На первый взгляд, от этих голов трудно избавиться, не так ли? Трудно заявлять, что они не в счет, когда они привели к тому, что команда Месси в буквальном смысле праздновала так, будто выиграла чемпионат мира. Вместе с мемным шеф-поваром Солт Бэ по причинам, которые до сих пор поражают воображение.

Аргентина после финала ЧМ-2022 globallookpress.com

Мы подумали, что придется придумать какую-нибудь чушь о том, что весь турнир неканоничный. Катар то, зима сё. Мы могли бы это сделать, если бы нам было нужно. В прошлом мы придумывали и более дутые причины и сделаем это снова, если понадобится.

Но давайте внимательнее посмотрим на эти голы, а? Начните применять к ним наши ранее установленные критерии. Четыре пенальти. Один из голов — в матче сыгранном вничью с голландцами (выиграли по пенальти-фигальти), другой — в матче, проигранном Саудовской Аравии, то есть в играх, в которых Аргентина даже не победила.

Голы против явно неэлитных Австралии и Мексики. Остается единственный мяч не с пенальти в финале против, к сожалению, однозначно элитной Франции. Но какой там был счет матча? Вспоминаем предыдущую победу в серии пенальти-фигальти. Да, все верно. Счет был 3:3, не так ли? Это ничья. Это также игра, в которой Аргентина даже не победила.

Лионель Месси globallookpress.com

Вот так старт мы взяли: ни один из семи голов Месси на чемпионате мира 2022 года не в счет. И мы сразу же получаем двузначные цифры. Дальше будет просто.

Новое количество голов Месси: 99

19 голов с пенальти

Давайте теперь перейдем к чему-нибудь попроще. И какая же это легкая добыча. Месси, несмотря на свою печально известную склонность к промахам с пенальти, все же забил 23 дешевых и гадких маленьких подарка для своей страны.

С четырьмя мы уже разобрались в нашем удачном начале вышеизложенного процесса, но у нас все еще остается 19 голов, которые можно быстро сбросить со счетов без каких-либо дополнительных объяснений, запрошенных или предоставленных.

Новое количество голов: 80

40 голов в товарищеских матчах

Да, это верно. Сорок! Здесь с минимальными усилиями стираются целых 40 (сорок) голов. В нашей работе есть место подшучиванию, подначиванию и, возможно, даже малейший намек на то, что мы ёрничаем, но знайте, что мы смертельно серьезно относимся к этому моменту во всех этих несерьезных текстах. Голы в товарищеских матчах не должны учитываться в карьерной статистике игрока.

Скажем так: если бы исторически к международным товарищеским матчам статистически относились так же, как к предсезонным играм против «Газмяса» или «сборной звезд чемпионата Люксембурга», никто бы сейчас всерьез и не выдвинул идею, что их действительно следует учитывать.

Если только они не были был нужны в каком-то споре по поводу нравящегося игрока, чтобы манипулировать статистикой и использовать ее в своих целях, что было бы очень неловко. Голы в товарищеских матчах за вашу сборную на самом деле имеют не больше внутренней ценности, чем голы в товарищеских матчах за ваш клуб, и это действительно так.

Девять пенальти уже входят в число сногсшибательных 49 голов Месси в веселых маленьких играх против таких могущественных соперников, как Кюрасао, Никарагуа, Гаити, Гонконг и Бразилия, но у нас все еще остается 40 голов и шанс уполовинить количество голов Месси.

Аргентина — Бразилия globallookpress.com

Забавный факт: если вам понравилась эта маленькая шутка о Бразилии, знайте: у Месси нет голов в официальных матчах с Бразилией, и это не одна из наших маленьких шуток о «правильных голах».

Это общепринятая реальность, потому что даже если товарищескому матчу присвоено столь напыщенного названия, как «Суперклассико де лас Америкас», он не перестает быть товарищеским матчем.

Новое количество голов: 40

24 гола в квалификации чемпионата мира по футболу в Южной Америке

Посмотрим правде в глаза: это не настоящая система квалификации, не такая как в Европе, не так ли? Они все играют против друг друга в одной большой лиге, и хотя все это очень весело, неоспоримым фактом является то, что для сборных Бразилии и Аргентины квалификационная группа из 10 команд с прямой квалификацией для первых четырех мест и страховкой в виде плей-офф для команды, занявшей пятое место, является по сути, бесплатным билетом на каждый чемпионат мира.

Аргентина — Чили globallookpress.com

Кстати, с 2026 года станет еще веселее, если в этом турнире будет задействовано 48 команд. Шестое место выведет вас на ЧМ напрямую, а седьмое — в плей-офф. Эти голы будут учитываться даже меньше, чем те, которые и так вообще не учитываются. Семь пенальти входят в число 31 гола Месси в различных отборочных играх чемпионата мира за последние годы. И помните, что голов против Бразилии в этой партии не будет. Слова «Месси» и «Мошенничество» начинаются с буквы «М». Совпадение? Не думаем...

Новое количество голов: 16

1 гол в матчах, где Аргентина забила 6+

Надо сказать, что это условие помогло нам куда больше в других случаях. Но товарищеские матчи уже проделали большую часть работы в этой категории, и, хотя квалификация чемпионата мира в Южной Америке и близко не стоит по потенциальной опасности с квалификацией чемпионата мира в Европе, с ее топ-командами, следует отметить, что в ней также отсутствует возможность вопиющего увеличения своей статистики матчами против всяких Сан-Марино и Лихтенштейнов.

Аргентина — Сербия globallookpress.com

Тем не менее, этот критерий позволяет нам списать на счет второй гол Месси за сборную Аргентины и его первый гол на чемпионате мира. Это был абсолютно хрестоматийный гол: шестой гол на 88-й минуте в победе со счетом 6:0 над играющими вдесятером сербами на групповом этапе 2006 года. Конечно, он не в счет.

Новое количество голов: 15

15 голов неэлитным соперникам

Теперь осталось не так уж много мячей, от которых надо избавиться, и то же самое жесткое определение «элиты», которое мы использовали для голов Роналду, разберется со всем эти без суеты.

Справедливости ради, нам даже не придется быть здесь слишком придирчивыми. Здесь мгновенно исчезают десять голов не с пенальти, забитых на Кубке Америки, в ворота Перу, Мексики, Парагвая, Панамы, Венесуэлы, США, Боливии и так далее.

Аргентина — Панама globallookpress.com

Гол на групповом этапе чемпионата мира 2018 года против Нигерии больше не должен нас расстраивать. Говоря о Нигерии, мы также можем исключить из протокола его два гола против них на групповом этапе четырьмя годами ранее.

Это была игра, после которой обе команды вышли в плей-офф, несмотря на победу Аргентины со счетом 3:2, поэтому независимо от того, против кого были забиты эти голы, они не будут учитываться в нашем правильном и объективном суждении, учитывая их совершенно несущественный характер.

Согласно так называемой официальной так называемой статистике, это были третий и четвертый голы Месси на том чемпионате мира после того, как он также забил голы в ворота Боснии и Ирана. К этому моменту вам уже не нужно, чтобы мы озвучивали, что мы об этом думаем.

Новое количество голов: 0