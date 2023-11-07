Дутые рекорды. Почему Кришиану Роналду не забил ни одного гола за сборную Португалии

Во время октябрьского международного перерыва Криштиану Роналду использовал свои старые трюки, играя за Португалию, и обновил свой международный мировой рекорд, забив 124-й и 125-й голы за свою страну в матче со Словакией, а затем забив 126-й и 127-й голы в матче против Боснии, разгромленной со счетом 5:0. Но, вот уж большой сюрприз, два из этих четырёх голов были забиты с пенальти.

Это сразу заставило авторов Football365 задуматься. Они уже разоблачили вопиющее мошенничество так называемого элитного бомбардира Гарри Кейна, так наверняка можно сделать то же самое с этим любителем дутой статистики?

Да, это грозит превратится в сериал (любому фанату Месси, которому особенно нравится этот контент, следует подумать о том, что будет дальше). Однако на этот раз нам действительно нужно избавиться от очень большого количества голов.

Стартовое количество голов Криштиану Роналду за сборную Португалии: 127

20 голов с пенальти

Мы всегда будем начинать с этого самого простого способа накрутки мошеннических голов. Одиннадцать метров от ворот, и никому даже не разрешено их защищать, кроме вратаря, которому не разрешено делать это должным образом?

Криштиану Роналду globallookpress.com

Учитывать это в своей карьерной статистике должно быть стыдно любому игроку, но особенно тому, кто все еще оставляет нам более 100 голов, от которых нужно избавиться, даже после того, как избавились от этих очень очевидных несчитовых мячей.

Новое количество голов Роналду: 107

19 голов в товарищеских матчах

Замечательная новость: только один из 20 голов Роналду в товарищеских матчах был забит с пенальти, что позволяет нам сразу же избавиться от еще одной довольно солидной порции мячей.

В таком их количестве свою роль играет затяжная карьера Роналду, потому что сейчас не так много товарищеских матчей, как было раньше, благодаря всяким Лигам наций и тому подобному.

Аргентина — Португалия globallookpress.com

Как мы говорили в нашем «Разоблачении мошенничества Гарри Кейна», мы просто не учитываем товарищеские игры в других видах спорта или клубном футболе.

Выставочные игры не должны засорять статистику, которая должна быть зарезервирована для полноценных соревновательных игр.

Так что Роналду теряет голы в ворота Аргентины, Хорватии, Нидерландов и Бельгии (явно не настоящие голы), а также два мяча в ворота Саудовской Аравии, один в ворота Панамы, еще один в ворота Люксембурга, пару голов в ворота Эстонии и один в ворота Андорры.

Новое количество голов Роналду: 88

Восемь голов Люксембургу

Люксембург похож на португальский Сан-Марино. Кейн забил невероятное количество голов в ворота Сан-Марино и это уровень, до которого — к его чести — Роналду никогда не опускался. Однако он забил 11 голов Люксембургу. Стыдно, честно говоря.

Португалия — Люксембург globallookpress.com

Два из них были пенальти, а один, увы, в товарищеском матче, но это по-прежнему восемь голов от общего количества, и вот Роналду уже едва опережает Неймара (примечание для себя: добавить Неймара в список на будущее) по количеству голов за сборную.

Новое количество голов Роналду: 80

13 голов Андорре, голы Фарерам, Азербайджану, Кипру, Казахстану и Лихтенштейну

Тот факт, что Роналду никогда не брал пример с Кейна в матчах с Сан-Марино, не означает, что он не помог себе другими голами в матчах с главными слабаками Европы.

Помимо всех тех голов в ворота Люксембурга, есть еще 18 голов этим командам. Один из его голов Андорре был забит в товарищеских матчах, но все остальные были забиты в номинально соревновательных играх.

Португалия — Азербайджан globallookpress.com

Благодаря порой эзотерическому (но всегда успешному) подходу Португалии к квалификации на крупные турниры, некоторые из этих игр были действительно довольно конкурентными. Но ничто не может спасти голы в них от удаления.

С четырьмя из остальных уже разобрались путем исключения пенальти, но это еще один двузначный показатель для нас, и, казалось бы, неприступный мировой рекорд Роналду внезапно сокращается до меньшего количества голов за сборную, чем у Робби Кина.

Новое количество голов Роналду: 67

Пять голов в (других) играх, где Португалия забила 6+

Тут не удается избавиться от настолько большого количества голов, как вы могли бы надеяться, поскольку многие из вялых голов забиваются в товарищеских матчах или с «точки».

Но мы очень жестоко избавляемся от двух весьма важных голов — которые выводили Португалию вперед со счетом 1:0 и 3:1 в матче плей-офф квалификации Евро-2012 против Боснии, который долгое время казался очень напряженным, но в итоге завершился со счетом 6:2 против игравшего вдесятером соперника.

Португалия — Россия globallookpress.com

Также убираем пару относительно ранних голов в абсурдной победе со счетом 7:1 над Россией в квалификации чемпионата мира 2006 года.

Более справедливо то, что мы уберем самый важный гол в сверхрезультативном матче за всю историю, не забитый с пенальти, когда Роналду положил конец своей двухлетней голевой засухе в международных турнирах (даже в товарищеских матчах он за это время забил только один гол в ворота Финляндии), забив шестой гол на 87-й минуте в победе над Северной Кореей со счетом 7:0 на чемпионате мира 2010 года.

Новое количество голов Роналду: 62

Семь так называемых голов в так называемой Лиге Наций

Мы не возражаем против наличия Лиги Наций в международном футболе. Это действительно способствует более конкурентным играм, и если вы не можете найти юмора во всех этих шутках типа «Англия назначает тренером Сэма Эллардайса, чтобы они не вылетели в низшую лигу», которые оказываются неожиданно пророческими, то что с вами не так?

Но мы скорее умрем, чем мы признаем его настоящим крупным турниром. Пафосные товарищеские матчи по-прежнему остаются товарищескими.

Португалия — Швейцария globallookpress.com

И мы избавились от еще семи голов, забитых с необычайной концентрацией всего в трех из 11 игр в Лиге наций. Пять из этих голов были забиты в двух матчах со Швейцарией (включая хет-трик в полуфинале, который крайне забавно списать), и еще пару голов против Швеции.

На данный момент рекорд Роналду по голам падает ниже общего количества голов Гарри Кейна за сборную Англии, пока вы делаете вид, что настоящий тотал голов Кейна за сборную Англии не равен нулю, как оно и есть.

Новое количество голов Роналду: 55

Единственный гол в Кубке Конфедераций

Это еще менее настоящий турнир, чем Лига Наций. К сожалению, гол CR7 в ворота могущественной Новой Зеландии был забит с пенальти и уже был исключен из нашего протокола. Но мы избавимся и от гола в ворота России тремя днями ранее, потому что нам помогает каждая мелочь.

Новое количество голов Роналду: 54

21 гол в нынешних квалификационных матчах Евро, ставших формальностью

Это мошенничество даже по меркам предыдущих пунктов, потому что карьера Роналду начинается в те дни, когда квалификация на Евро была открыта для 24 команд. Но мы все равно избавляемся от этих голов, потому что речь идет об огромном количестве мячей, которые надо списать.

Сорок голов Роналду за Португалию были забиты только в отборочных матчах чемпионата Европы. Для сравнения, Алан Ширер забил за сборную Англии 30 голов. Но те голы считаются. У Роналду, как мы уже установили, нет.

Криштиану Роналду globallookpress.com

Увы, 19 из этих голов уже остались за бортом из-за пенальти, или из-за того что были забиты в ворота «Люксембургов» и «Лихтенштейнов», или в играх, где Португалия забила шесть голов, или в какой-то комбинации вышеперечисленного. Но это по-прежнему сокращает наше общее количество на целый 21 гол, что приближает нас к нашей цели.

Новое количество голов Роналду: 33

Шесть голов в матчах, которые Португалия даже не выиграла

В случае с Роналду это необычайно спорно, потому что он и Португалия посвятили целый турнир веселому пранку, в ходе которого они пытались доказать, что можно выиграть Евро-2016, даже не удосужившись выиграть ни одного матча на нем.

Но это совершенно недостойный способ сорвать банк, поэтому мы забрали два его гола в матче против Венгрии (3:3), который обеспечил португальцам путь к поединку 1/8 финала с Хорватией на этом турнире. Мы также можем избавиться от первого гола Роналду за сборную, утешительного приза в компенсированное время в пророческом поражении на групповом этапе Евро-2004 от Греции.

Португалия — Испания globallookpress.com

Возможно, еще более забавным является тот факт, что мы можем отобрать две трети хет-трика против Испании на чемпионате России в 2018 году, потому что клоунская защита португальцев не смогла удержать мяч на другом конце поля (один из трех его голов, конечно, был с пенальти), в то время как первый гол в матче, который обернулся жалким поражением Германии на Евро-2020 со счетом 2:4, также исчезает из протокола.

Увы, его два гола в матче с Францией, закончившегося со счетом 2:2 на том турнире, были позорными пенальти, и они уже были списаны еще в начале текста, прежде чем мы начали серьезно сомневаться в жизненном выборе, который привел нас к этому моменту.

Новое количество голов Роналду: 27

27 голов неэлитным соперникам

Верно. Именно здесь мы начинаем впадать в отчаяние («начинаем»), но в то же время мы чрезвычайно продуктивны, потому что мы можем избавиться от всех оставшихся голов Роналду одним совершенно несправедливым махом.

Мы избавились от пенальти. Мы избавились от товарищеских матчей, никчемных турниров, европейских квалификаций, голов в играх, которые Португалия даже не выиграла. И что теперь? Все, что у нас осталось на данный момент — это довольно расплывчатые и бессмысленные критерии, но этот старый мошенник действительно забил очень много голов за ужасно долгое время.

Никто не говорил, что это будет легко. Так что мы придумали удобную и плодотворную универсальную «неэлиту», которая для наших целей определяется как любая команда, никогда не выигравшая чемпионат мира. Это суровое условие, но нам действительно нужно избавиться от некоторых весьма важных турнирных голов в ворота Нидерландов. Не наша вина, что они всегда проваливают финалы, не так ли?

У нас отличное начало, потому что мы сразу же избавляемся от первого гола в полуфинальной победе над голландцами на Евро-2004, сразу же пуская в ход наше суровое определению «элиты».

Мы уже избавились от нескольких из семи голов Роналду, забитых в квалификации ЧМ-2006, но оставшиеся пять голов в ворота Эстонии и Словакии теперь тоже отошли на покой. Нас больше не должен беспокоить гол в победе над чехами со счетом 3:1 на Евро-2008, равно как и еще два гола в ворота Нидерландов на Евро-2012 и еще один в ворота чехов четыре года спустя после его предыдущего, теперь разоблаченного как мошеннический, гола против них.

Португалия — Нидерланды globallookpress.com

Два хет-трика в квалификации ЧМ-2014 для нас здесь легкая добыча, ведь ни Северная Ирландия, ни Швеция еще ни разу не выигрывали чемпионат мира, не так ли? Четвертый гол в ворота Швеции в той квалификационной кампании также идет под нож. Всех их вместе соборем, не так ли? Гол в редкой победе Португалии на пути к «славе» Евро-2016 — над Уэльсом — также можно с радостью списать со счетов.

Квалификация на ЧМ-2018 — еще один богатый улов. Три из четырех голов Роналду в двух матчах против Латвии могут быть отменены (еще один, очевидно, пенальти), как и два гола в ворота венгерской команды, и мы внезапно почувствовали большое облегчение, что они не выиграли чемпионат мира в былые времена, когда они были хороши.

Сейчас все любят Марокко, но они до сих пор не выиграли чемпионат мира в прошлом году и даже близко не смогли сделать это ни в 2018 году, ни когда-либо прежде, поэтому гола Роналду против них в России больше нет. Четыре из пяти голов Роналду на Евро-2020 уже отменены, но теперь исчезает и его последний гол, не с пенальти, в ворота Венгрии.

И последнее, но не менее важное: оба абсурдно поздних гола в победном матче с Ирландией, выигранном со счетом 2:1 в квалификации чемпионата мира 2022 года? Пока-пока, вы, дешевые неважные мячи.

Новое количество голов Роналду: 0