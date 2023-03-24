Роналду продолжает бить рекорды, но нужен ли он сборной Португалии?

новый мировой рекорд

В четверг вечером Роналду провел 197-й матч за национальную команду. И отныне это

Криштиану превзошел достижение нападающего сборной Кувейта Бадера Аль-Мутавы. В рекордном мачте Роналду забил два гола в ворота сборной Лихтенштейна (4:0) в матче отборочного турнира Евро-2024.

Через несколько дней Португалия встретится с Люксембургом — этой сборной Роналду ранее забил девять мячей.

17 июня португальцы сыграют с Боснией и Герцеговиной, а еще через дня с Исландией — и этот матч станет для Роналду 200-м за сборную. Криштиану станет первым футболистом в истории, сыгравшим за национальную команду 200 матчей. Спустя 64 года после того, как англичанину Билли Райту покорилась отметка в 100 матчей за сборную.

Криштиану Роналду globallookpress.com

После матча с Лихтенштейном новый главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес четко дал понять, что Роналду остается неотъемлемой частью команды, несмотря на возраст.

Для некоторых это может стать неожиданностью. Особенно если вспомнить, как заплаканный Роналду покидал чемпионат мира в Катаре. В те дни болельщики призывали его уйти из сборной. К тому же, в двух предыдущих матчах Криштиану оставался в запасе, что раньше было абсолютно немыслимо.

Португалия проиграла в четвертьфинале ЧМ-2022 сборной Марокко. Сразу после финального свистка Роналду устремился в подтрибунное помещение вместо того, чтобы остаться перед камерами. А еще через неделю Лионель Месси и сборная Аргентины стали чемпионами мира, после чего любые разговоры о том, кто на самом деле является Величайшим, выглядят, мягко говоря, странно.

Тем не менее, Роналду, похоже, по-прежнему не смирился и готов продолжать участвовать в этом споре. Даже с учетом того, что большинство расценивает его переход из «Манчестер Юнайтед» в «Аль-Наср» как закат карьеры.

Незадолго до матча с Лихтенштейном португальские СМИ провели опрос, по итогам которого стало известно, что только 55 процентов болельщиков хотят, чтобы Криштиану продолжал играть за сборную.

Криштиану Роналду globallookpress.com

При этом почти каждый четвертый хотел бы, чтобы 38-летнего форварда больше не рассматривали в качестве игрока национальной команды. Другие участники опроса затруднились дать четкий ответ. Из-за этого в Португалии началась оживленная дискуссия, поклонники Роналду раздражены таким отношением к легендарному футболисту.

Карлуш Карвальял, например, готов перекричать любого, кто хотя бы посмеет предположить, что португальскому футболу пора вступить в эру, где больше не будет Роналду.

«Люди неблагодарны. Роналду — один из величайших игроков все времен. Он всегда гордился тем, что играет за Португалию. Пожалуй, это первый раз, когда ему нужна наша поддержка. Вместо этого многие отворачиваются от него и просто критикуют. Им должно быть стыдно», — говорит Карвальял.

Мартинес вызвал на мартовские матчи сборной Португалии 23 из 26 игроков, которые участвовали в ЧМ-2026. К слову, за новым главным тренером португальцев тоже будет интересно следить. Еще один опрос показал, что 42 процента болельщиков уверены, что испанец будет справляться со своей работой хуже, чем Фернанду Сантуш. Примечательно, что Мартинеса ранее постоянно критиковали за то, что он был не в состоянии обновить состав сборной Бельгии.

Тем не менее, не надо сильно удивляться, что некоторые по-прежнему хотят видеть Роналду в сборной. Совсем скоро исполнится 20 лет с тех пор, как Криштиану в 18-летнем возрасте дебютировал в национальной команде в матче с Албанией (1:0), заменив по ходу игры Луиша Фигу.

Криштиану Роналду globallookpress.com

Обстановка в Лиссабоне все-таки больше указывала на то, что болельщики стараются помнить о нем только самое лучшее.

Лицо Роналду смотрит с витрин магазинов — и не только спортивных. А местные мальчишки пытаются праздновать голы в стиле звездного португальца.

Именно Лиссабон стал домом для Роналду, когда ему исполнилось 12 лет. В этом возрасте он покинул родной Фуншал, чтобы присоединиться к академии «Спортинга». Теперь в этом городе у него есть огромная квартира в пентхаусе рядом с парком Эдуарда VII и собственный отель Pestana CR7 на Rua do Comercio, а также бистро, где подают блюдо из трески, названное в его честь: «The GOAT».

И да, его стойкость тоже восхищает, несмотря на все выходки и обстоятельства, при которых он покинул «Олд Траффорд» и перешел в «Аль-Наср», где зарабатывает 4,2 миллиона долларов. В неделю, если что.

Разве вас не впечатляет, что пятикратный обладатель «Золотого мяча» постоянно обновляет свое резюме? Это триумф долголетия, самоотверженности, одержимости 24/7. В 38 лет Роналду просто отказывается соглашаться с мнением, что в какой-то момент он может оказаться не в своей тарелке.

«Как вы знаете, я люблю бить рекорды. Должен признаться, что, будучи самым результативным игроком в истории, я очень горжусь этим, помимо того, что я стал лучшим бомбардиром в истории национальных сборных», — добавил Роналду.

Криштиану Роналду и Роберто Мартинес globallookpress.com

Криштиану также отметил, что не стаавил перед собой никаких целей. Но вряд ли в это кто-то поверит. Он очень напоминал человека, который хочет сыграть на Евро-2024.

«Я всегда буду приезжать в сборную, если меня будут вызывать. У меня такая же мотивация, как и в начале карьеры», — заявил Роналду.

Мало кто в португальских СМИ будет оспаривать его позицию. Болельщики в Лиссабоне гарантированно будут приветствовать его громче, чем любого другого игрока. Они аплодировали Криштиану даже после того, как он не забил из убойной позиции.

Но надо признать, что есть еще ряд вопросов без ответов.

Не стал ли он тем парнем, который забивает посредственным соперникам в чемпионате Саудовской Аравии и улучшает свою статистику в матчах против команд вроде Лихтенштейна, которая находится в конце второй сотни рейтинга ФИФА?

Или он все-таки по-прежнему способен быть проблемой даже для самых сильных команд, вопреки тому, что мы наблюдали в «Манчестер Юнайтед» и на чемпионате мира?

В прошлые выходные футбольные новостные агентства пестрели новостями о том, что Роналду забил дальним ударом со штрафного в матче за «Аль-Наср». Это был его девятый гол в десяти матчах за новый клуб. При этом в одном из матчей португалец оформил покер, а еще в одном — хет-трик.

Криштиану Роналду globallookpress.com

Но здесь надо сразу же добавить, как Роналду поразил ворота «Абхи», пятой с конца команде чемпионата Саудовской Аравии. Когда Криштиану разбежался для удара, все три игрока в стенке повернулись спиной, подпрыгнули и расступились. В итоге мяч спокойно преодолел расстояние, а вратарь пропустил его у себя под рукой. Этот гол был признан лучшим по итогам недели в Саудовской Аравии.

«Я не стану говорить, что этот чемпионат похож на АПЛ, в этом случае я бы просто солгал. Но это действительно очень конкурентоспособная лига. Меня это удивило. Я уверен, что в ближайшие несколько лет она станет, возможно, четвертой, пятой или шестой в десятке лучших чемпионатов мира, если продолжит следовать своему плану развития», — признался Роналду.

Безусловно, присутствие португальской звезды добавит чемпионату Саудовской Аравии престижа.

В матче с Лихтенштейном Роналду реализовал пенальти и забил второй мяч ударом со штрафного. Еще один гол был отменен из-за офсайда.

Но Мартинесу все равно предстоит сделать непростой выбор. В Португалии сейчас достаточно игроков, способных усилить нападение сборной.

Жоау Феликс, перешедший в январе в «Челси» на правах аренды, постепенно превращается в настоящую звезду. Рафаэл Леау довольствовался лишь выходом на замену, как и Гонсалу Рамуш, несмотря на свои 23 гола в сезоне за «Бенфику» (и хет-трик в ворота Швейцарии на ЧМ-2022). А еще есть Диогу Жота, который так и остался на скамейке запасных.

«Было бесконечное количество интервью с бывшими футболистами сборной Португалии, которые решительно поддерживали вызов Роналду. Они говорят не только о его опыте, но также и про его важность для португальского футбола.

Криштиану Роналду globallookpress.com

Но есть также журналисты и болельщики, которые считают, что для Португалии было бы лучше, если бы он ушел из сборной, и можно сказать. И вспоминая чемпионат мира, их можно понять», — писатель Том Кундерт, специализирующийся на португальском футболе.

Вот еще одна мысль: под каким предлогом Мартинес может отказаться от Роналду? Тем более почти сразу после того, как он возглавил сборную Португалии.

Просто хорошенько подумайте. Фернанду Сантуш возглавлял сборную Португалии в течение восьми лет, в том числе на триумфальном Евро-2016, и только на ЧМ-2022 он принял несколько по-настоящему смелых решений. У Мартинеса пока нет ничего подобного. Несложно представить, что бы началось, если бы он сходу убрал Роналду из сборной и не позволил ему побить рекорд по количеству матчей за национальную команду.

В итоге Роналду наслаждался реакцией болельщиков на стадионе, где на него когда-то обратил внимание Алекс Фергюсон. А Мартинес наслаждался уверенной победой. Это был самый настоящий праздник.

К слову, Роналду забил 33 из 43 европейских сборных, против которых играл.

«Португалия часто выглядела более сплоченной в тех матчах, в которых не было Роналду. Не только в последнее время, но и течение предыдущих двух-трех лет. Думаю, что идеальным вариантом для Роналду было бы согласиться на роль запасного игрока в сборной, который появляется на поле после перерыва.

Но я не уверен, что это произойдет в ближайшем будущем», — пришел к выводу Кундерт.