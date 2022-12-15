Больше не великий. Роналду добил свою репутацию ужасной кампанией на ЧМ-2022

Завершение кампании сборной Португалии на ЧМ-2022 наверняка кое-что напомнило болельщикам «Манчестер Юнайтед». После поражения от Марокко в четвертьфинале Роналду в слезах покинул поле, не обращая ни на кого внимания.

Не было ни аплодисментов в адрес победителей, ни попыток утешить партнеров по команде, которые находились в ужасном психологическом состоянии. Более того, Криштиану проигнорировал даже болельщиков, приехавших за тысячи километров, в том числе и для того, чтобы посмотреть на легенду сборной.

Роналду, как обычно, думал только о себе.

Еще до начала ЧМ-2022 Фернанду Сантуш и Бруну Фернандеш были явно разочарованы тем, что пресса уделяет катастрофически много внимания вопросам, связанным с Роналду.

В какой-то момент Криштиану даже пришлось просить журналистов не спрашивать о нем у остальных игроков португальской сборной.

Криштиану Роналду globallookpress.com

Но, понятно, что и после этого все говорили только про Роналду — это была единственная тема, которая заботила представителей СМИ. Криштиану очень невовремя дал ужасно опрометчивое интервью Пирсу Моргану как раз перед стартом чемпионата мира.

Интервью, конечно же, достигло своей цели. Роналду буквально вынудил клуб расторгнуть с ним контракт, чего добивался еще летом.

Правда, это понравилось далеко не всем. Например, Фернандешу, который встретил капитана сборной очень холодным приветствием, которое позже пытались выдать за шутку.

Но после того, как Жоау Канселу начал спорить с Роналду на тренировке, стало ясно, что обстановка в сборной, мягко говоря, так себе.

Роналду создал ненужный ажиотаж в СМИ, который был бы хоть как-то уместен только в том случае, если бы Португалия не участвовала в турнире, на котором она была в числе претендентов.

Была, конечно, надежда, что все эти разговоры прекратятся, как только начнется матчи. Но как раз в тот момент случился неожиданный поворот.

Последние несколько сезонов показали, что лучшие годы Роналду остались позади. Все-таки ему уже 37. Он больше не может делать то, на что был способен ранее. И он даже сам в этом признался.

Криштиану Роналду покидает поле в слезах после поражения сборной Португалии от Марокко в четвертьфинале ЧМ-2022 globallookpress.com

Теперь, когда в футболе все игроки, в том числе нападающие, должны участвовать в прессинге, Роналду очень сложно соответствовать всем этим требованиям.

Но удивляет другое. Как быстро развалилась игра Роналду. По сути, всего лишь за несколько месяцев.

В прошлом сезоне Криштиану забил 32 гола за клуб и сборную. С августа он провел лишь четыре матча, половина из которых пришлась на встречи с «Шерифом» в Лиге Европы.

Падение было столь же драматичным, сколь и разрушительным. Что-то вроде того, как легендарный боксер стареет на ринге буквально за один вечер.

При этом всегда было подозрение, что Роналду вряд ли подойдет для «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага. И нидерландец быстро понял, что команде лучше без португальца, чем с ним.

Но никто не ожидал, что Сантуш последует примеру тен Хага. По крайне мере, не по ходу чемпионата мира.

У Португалии было достаточно трудолюбивых атакующих игроков, таких как Фернандеш, Жоау Феликс и Бернарду Силва, чтобы компенсировать недостаток мобильности Роналду.

Криштиану Роналду так и не смог забить в матче с Марокко globallookpress.com

Однако уже на групповом этапе стало очевидно, что КриРо тормозит игру сборной Португалии.

Да, он забил в матче первого тура против Ганы, реализовав пенальти, а его команда выиграла, но вклад Роналду в этот успех был несущественным.

Но хуже всего то, что он больше не нес в себе прежней угрозы. Он постоянно попадал в офсайд, его спокойно опережали защитники. Все действия, как правило, были неэффективными.

Еще один показательный момент: Роналду начал с первых минут матч против Южной Кореи, в котором остальные лидеры сборной не участвовали, поскольку для Португалии эта игра уже не имел никакого турнирного значения.

Безусловно, была надежда, что Роналду просто не хватало игровой практики. Все-таки почти всю осень он просидел на скамейке запасных «МЮ». Поэтому дополнительные минуты должны были помочь ему вернуть прежнюю остроту.

Криштиану Роналду на скамейке запасных сборной Португалии globallookpress.com

Но вместо этого у Роналду был ужасный вечер. После замены в середине второго тайма он тут же сказал свое недовольство Сантушу. «Ты всегда так чертовски торопишься заменить менять», — пробормотал он себе под нос.

С одной стороны, Сантуш напрягся, но, с другой, это дало ему повод не включать в стартовый состав в матче со Швейцарией в 1/8 финала.

Это был колоссальный звонок для Сантуша. Это было огромное давление и для него, и для команды, и все же они сыграли так, будто с их плеч свалился груз.

Заменивший Роналду Гонсалу Рамуш забил три гола и сделал результативную передачу. И после этого уже было сложно представить, что Криштиану будет в стартовом составе в матче с Марокко.

За голом Юссефа Эн-Несири Роналду наблюдал со скамейки запасных. Марокканец забил в стиле Криштиану — ударом головой после невероятно прыжка.

Сантуш надеялся, что Роналду сделает что-то подобное после выхода на замену в начале второго тайма. Но он остался почти в тени, коснувшись мяча лишь десять раз. Понятно, что он старался изо всех сил, но это уже не тот Роналду, что раньше.

Опять же, в этом нет ничего постыдного. Возраст догоняет всех нас. И как правильно заметил Месут Озил, Роналду установил рекорды, которые, вероятно, никогда не будут побиты. А бывший партнер португальца по «Ювентуса» Мерих Демираль написал: «Он лучший игрок в истории и останется им навсегда. Это ничего не меняет».

Только это не совсем так. Несомненно, он гарантировал себе место в истории. Он мистер Лига чемпионов. Он выиграл пять Золотых мячей. Ни у кого нет такого количества голов за сборную.

Как любит говорить сам Роналду, его цифры говорят сами за себя.

Криштиану Роналду globallookpress.com

Но при этом у него нет ни одного гола на уровне плей-офф чемпионатов мира. И Роналду очень сложно с этим смириться.

Наследие Роналду на чемпионате мира было запятнано этой катастрофической кампанией, как и его репутация на «Олд Траффорд» перед этим. Подобные проявления эгоизма, раздражительности и непрофессионального поведения были и раньше.

Даже те, кто воспринимал индивидуализм и инфантильное поведение Роналду как неизбежный побочный эффект его стремления к совершенству, перестали защищать его после скандального интервью Моргану.

Чемпионат мира в Катаре должен был заставить критиков Роналду замолчать. Он хотел разоружить тех, кто наставил на него «винтовки». Но вместо этого он предоставил им еще больше боеприпасов.

В этом смысле ЧМ-2022 стал для Роналду спортивной и публичной катастрофой. И он знает об этом.

После матча с Марокко он хотел уйти с поля как можно быстрее, но слезы потекли по его щекам еще до того, как успел скрыться в подтрибунном помещении.

Роналду прекрасно осознавал важность момента. Все было кончено. Мечта так и осталась мечтой.

Кампания сборной Португалии в Катаре. Последний шанс стать чемпионом мира. И его претензии на звание величайшего за всю историю футбола.

Все это оказалось недостижимым для Роналду.