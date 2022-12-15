Почему вылетела Бразилия, и кто виноват

Виновник должен быть определен — обычно это тренер. И, не выйдя в четвертьфинал на двух турнирах кряду,становится легкой мишенью.

На этот раз все усугубляется поведением наставника сразу после поражения в серии пенальти против Хорватии. Нет, он не сбежал от ответственности, как утверждают его самые суровые критики. Но после разговора с несколькими подопечными он удалился в раздевалку. Многие хотели бы увидеть его на поле в самый темный час, разделяя боль своих игроков.

Ожидания от Бразилии выше, чем где-либо еще, но «Селесао» снова проиграли в своем первом матче против европейской сборной в плей-офф. А обидчики оказываются все меньшими. В 2018 году это была Бельгия с населением менее 12 млн человек. На этот раз это была Хорватия с менее чем 4 млн. Так где же все пошло не так?

Короткий ответ заключается в том, что к серии пенальти привел момент, совершенно нетипичный для команды Тите: поймавшись на контратаке при счете 1:0, когда конец игры уже был в поле зрения, матч перешел к серии 11-метровых благодаря голу Бруно Петковича (единственный удар хорватии в створ ворот), которому понадобился рикошет, чтобы пробить Алиссона.

Роковую атаку вовсю анализируют: давление и дополнительное время могут сотворить с командой странные вещи. Должны были ли они прессинговать высоко, как обычно, или опускаться вниз?

Чего они точно не должны были делать, так это пытаться сделать то и другое одновременно. Хорватия построила свой контрвыпад в открывшихся зазорах, где, возможно, опорнику Каземиро следовало быть более осмотрительным, а не пытаться отобрать мяч и оказаться в стороне от Луки Модрича.

Тите globallookpress.com

Но почему все-таки до этого дошло? Почему Бразилия не смогла справиться с Хорватией куда раньше, чем многие ожидали?

Помешали травмы — по двум причинам. Во-первых, они ослабили одну из самых интересных характеристик этой команды — атака. Неймар не был на 100 процентов готов, играл осторожно после травмы лодыжки, полученной ранее по ходу турнира.

Однако настоящая проблема заключалась в том, что проблемы возникли у нападающего Ришарлисона. Бразильский центрфорвард — лидер нападения, и его мощь принесла два гола в матче 1/8 финала против Южной Кореи, но у него были проблемы с бедром.

У сборной Бразилии уже через пять минут разминались запасные, но тренерский штаб оставил Ришарлисона на поле. Если бы в его распоряжении был Габриэл Жезус, то его наверняка смогли бы быстро выпустить на поле, но нападающий «Арсенала» стал еще одним получившим повреждение игроком, и поэтому, не имея другого нападающего, способного оказывать давление на соперников, Ришарлисон продержался чуть больше часа.

Это было чрезвычайно важно. Это означало, что Хорватия могла относительно комфортно играть в обороне и выпускать на замену своих великолепных полузащитников, после чего они могли если не угрожать воротам Бразилии, то, по крайней мере, диктовать ритм игры и убивать время.

Другими местами, где травмы сыграли свою роль, были фланги обороны. Левый защитник Алекс Сандро был физически не готов, чтобы выйти в основе, и играл только последние 15 минут, в то время как его сменщик Алекс Теллес еще раньше выбыл до конца ЧМ-2022. Поэтому основной правый защитник Данило, который сам не готов на 100%, играл слева, а центрбек Эдер Милитао занял место справа.

Против массированной обороны способность атаковать из глубины имеет решающее значение. Пока он не устал, Милитао пытался героически подключаться по своему флангу, но команда утратила умение Алекса Сандро появиться в нападении как элемент неожиданности.

Есть и второй вопрос, более широкий и, может быть, более интересный. Соответствовала ли тактика сути чемпионата?

За последние полтора года Бразилия научилась играть с двумя вингерами. На правом фланге Рафинья мгновенно стал играть в сборной, Винисиус Жуниор слева превратился в мировую звезду и показал на этом турнире свои лучшие выступления за пентакампеонов.

А затем, в последние несколько месяцев, благодаря своей результативности Ришарлисон вынудил включить его в заявку. Этот набор атакующих талантов просто-таки прокатился по Южной Корее.

Но Бразилии было тяжелее и в более сложных матчах. Сделала ли их уязвимыми такая схема в полузащите? Это, безусловно, имело место в случае с Хорватией, когда без агрессивного прессинга «Селесао» рисковали оказаться в меньшинстве — трое против двоих — в центре поля.

Ришарлисон globallookpress.com

А еще была проблема в построении атак. До успеха в использовании вингеров лучшим аспектом атакующей игры пентакампеонов была сыгранность Неймара и Лукаса Пакеты.

Но впоследствии эти двое часто оказывались слишком далеко друг от друга, чтобы эффективно комбинировать. Стоит помнить, что великолепный гол Неймара в ворота Хорватии стал особенным моментом как в индивидуальном, так и в коллективном плане.

Родриго выпустили на поле, чтобы помочь команде пробиться через центр, и Неймар обменялся пасами как раз с ним, а затем — эффектно — с Пакетой, прежде чем обойти вратаря и забить гол, который ответил на все вопросы, которые были заданы про его вклад в общее дело. Если бы он действовал на поле ближе к Пакете, возможно, Бразилии было бы легче сломать оборону соперника.

Но даже с травмами и возможными сомнениями в тактике «Селесао», казалось, сделали достаточно, чтобы пройти Хорватию и выйти в полуфинал. Одна роковая потеря концентрации в обороне и два незабитых послематчевых пенальти положили конец работе Тите на два поединка раньше, чем ему хотелось бы. Это жестокая отставка.

Во второй раз его команда вылетает после четвертьфинала, хотя, безусловно, заслуживала большего. Он знает, что в его адрес обрушивается много критики, но после матча он заявил, что спокоен — и так и должно быть. Пара небольших поражений не может испортить впечатление, что более шести лет он компетентно и достойно возглавлял коллектив.