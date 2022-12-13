Все болеют против Франции. Мир надеется, что марокканский «Рокки Бальбоа» одолеет чемпиона

Действующие чемпионы — явные фавориты на выход в финал. Но, будучи нейтральным болельщиком, как можно не поддержать «Рокки Бальбоа этого чемпионата мира», как назвал сборную Марокко ее главный тренер, накануне встречи с Францией в полуфинале?

Португалия, Испания и Бельгия пострадали от рук аутсайдеров из Марокко, и даже другие полуфиналисты, сборная Хорватия, сыграли вничью 0:0 с командой Реграги в первом матче турнира.

Не только нейтральные болельщики из других стран будут на их стороне. В Катаре проживает большая община марокканских иммигрантов, и это, а также поддержка со стороны других мусульманских и арабских стран означало, что на протяжении всего турнира Марокко, а также Тунис чувствовали себя принимающей страной в Дохе.

Как первая африканская страна, вышедшая в полуфинал чемпионата мира, у них есть свои болельщики, весь континент, а также арабский мир, поддерживающие их.

Если бы сборная Марокко в полуфинале вышла на Аргентину, то вы простили бы тех, кто поддерживал бы неподражаемого Лионеля Месси. Если бы они попали на Хорватию, некоторые встали бы на сторону сказочной маленькой страны, дошедшей до финала в 2018 году.

Сборная Марокко globallookpress.com

Без сомнения, те, у кого есть связи с Францией, поддержат Les Bleus, в то время как другие, возможно, захотят еще раз оценить их завораживающее атакующее мастерство, но остальные? Все они захотят, чтобы сборная Марокко свергнула действующих чемпионов с их трона.

Однако французскую команду не смущают ни ожидание их непременной победы, ни пожелания проиграть от всех тех, кто наслаждается «историей Золушки».

«Мы к этому привыкли», — сказал Кингсли Коман после победы над Англией. «Кроме Франции, все против нас, но это нормально — все поддерживают свою страну».

«Нам повезло, что нас поддержали французы. На этом чемпионате мира нет фаворитов. Все что угодно может случиться. Каждый оставляет на поле все силы и свое сердце, и марокканцы сделали это очень хорошо».

Орельен Тчуамени globallookpress.com

Даже бомбардир Орельен Тчуамени, чей удар в первом тайме поставил Францию на путь победы над Англией, преуменьшает статус своей страны.

«О, мы фавориты, да?», — улыбается он. «Я не знаю, фавориты или нет, самое главное, что Франция хочет, чтобы мы выиграли. Когда мы выходим на поле, шансы всегда 50 на 50».

В субботу Франция сразилась с Англией и забила два хладнокровных гола. Однако им несколько повезло, когда они получили в свои ворота два пенальти, хотя возможно, должны были быть наказаны большим количеством.

«Ментальный аспект был решающим», — сказал капитан Уго Льорис. «Это был сложный матч. Англичане заслуживают большой похвалы, потому что это была великая битва до самого конца».

«Мы были неприступны в важные моменты. Мы нанесли им болезненный удар тогда, когда должны были. Нам приходилось превозмогать, но мы не дрогнули в шторм».

«Мы стараемся друг для друга: игроки на скамейке запасных, игроки, которые мало играют. Все вытягивают эту команду куспеху».

При такой большой поддержке сборной Марокко, Франции придется опираться на эту психологическую решимость и твердость.

Дидье Дешам globallookpress.com

Французы под сильным давлением. Они могут стать первой командой за 60 лет, выигравшей два подряд титула чемпиона мира — подвиг, не достижимый с тех пор, как Бразилия сделала это в 1958 и 1962 годах, — но их тренер Дидье Дешам отказывается говорить об этом.

«Вы забегаете вперед», — сказал он. «Мы в полуфинале, мы стали ближе к финалу, и это важное достижение. Мы можем поверить в успех, но в среду у нас важная игра».

Хотя некоторые облизываются при мысли о встрече с Марокко, вряд ли французы их недооценивают.

«Мы видели, как они показывали великолепную игру», — сказал Дешам, который смотрел первый тайм сборной Марокко в субботу и проанализирует второй в воскресенье.

«Это не сюрприз. Они не украли эти победы. Они заслужили их, так что уважение им за то, что они зашли так далеко».

«Это будет исторический матч», — добавил полузащитник Адриен Рабьо. «Мы смотрели их игры; у них очень хорошие игроки. Они также знают, как превозмогать и делать то, что нужно сделать, несмотря ни на что».

Адриен Рабьо globallookpress.com

Сборной Франции нужно прибавлять, чтобы снова выйти в финал чемпионата мира. В полузащите были дыры, особенно при переходе из обороны в атаку.

Несмотря на чисто забитый гол Тчуамени и хорошую игру в первом тайме, в его оборонительной игре были провалы, особенно во втором тайме.

Его нарушение после того, как его затерзал Букайо Сака, привело к первому пенальти Англии, кроме того 22-летний игрок позволил Гарри Магуайру пробить головой, а также позволил Люку Шоу прорваться по флангу, не сумев предотвратить опасный кросс.

Временами его напарник Рабьо отдавал неаккуратные пасы и слишком легко лишался владения мячом в атаке. Англия растянула линии Франции, вытащив полузащитника «Ювентуса» на позицию левого защитника, где ему приходилось справляться с ситуациями «один на один».

Сборная Марокко может попытаться применить аналогичный подход. Франции также придется убедиться, что их атакующая линия действует в полную силу.

Марокканцы пропустили только один гол в пяти играх, и даже тогда забил не соперник, а Найеф Агерд срезал прострел Сэма Адекугбе в свои ворота в матче против Канады на групповом этапе.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

Хотя Килиан Мбаппе инициировал две атаки, которые привели к голам Франции, Англия периодически мешала его взрывным прорывам и сдерживала его в относительном спокойствии.

Тем не менее, опасность Франции заключается в том, что у них есть громкие имена для больших моментов. Смогут ли они заставить замолчать не только марокканских фанов, но и широкий круг нейтральных болельщиков, которые тоже будут болеть за «Атласских львов»?