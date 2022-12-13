От вражды до любви — всего лишь несколько месяцев. Мбаппе и Жиру стали идеальным атакующим дуэтом для сборной Франции на ЧМ-2022

Страстные объятия Мбаппе и Жиру — на данный момент это один самых знаковых кадров ЧМ-2022. Как быстро заметили миллионы пользователей в соцсетях, это напоминало сцену из романтического фильма, когда от притяжения противоположностей летят искры.

Безусловно, Жиру и Мбаппе — странная пара. Меньше года назад казалось, что их отношения находятся на грани краха.

Незадолго до Евро-2020 Жиру забил два гола в товарищеском матче с Болгарией (3:0). Казалось, что в этот момент он должен был быть в приподнятом настроении, все-таки ему удалось еще на несколько шагов приблизиться к рекорду Тьерри Анри по количеству забитых мячей за национальную команду. Однако нападающего-ветерана расстроила игра команды.

«Я был немного в стороне сегодня. Иногда ты стараешься, работаешь, но мяч просто не доходит до тебя. Я не претендую на то, что всегда делаю правильные выводы, но в данном случае я старался постоянно предлагать всевозможные решения в штрафной», — сказал Жиру в интервью L’Equipe du Soir.

Это была достаточно безобидная жалоба — еще один нападающий, который остался чем-то недоволен по итогам матча. Но не более того. Тем не менее, Килиан Мбаппе врубил режим Майкла Джордана, приняв этот комментарий на свой счет.

Проблема была в том, что Жиру заговорил об этом публично. Само недовольство партнера по команде никак не задевало Мбаппе.

«Все знают, что произошло. Это правда, что меня задел этот момент. Но дело не в том, что он сказал. Он сказал это публично. Я видел его в раздевалке, но он не подходил ко мне и ничего не говорил. Но мы не собираемся делать из этого большую проблему», — сказал по этому поводу Мбаппе.

Но избежать скандала не удалось. Мбаппе настаивал на том, чтобы провести специальную пресс-конференцию, настолько его разозлило поведение Жиру.

Вражда между Мбаппе и Жиру стала лишь одной из многочисленных историй о разногласиях в раздевалке сборной во время провальной кампании французов на чемпионате Европы.

И для Мбаппе это стало источником разочарования. Дошло даже до того, что он задумался об уходе из национальной команды, с трудом выдерживая поток критики в СМИ, поводом для которой стал незабитый пенальти в матче против Швейцарии.

Оливье Жиру и Килиан Мбаппе globallookpress.com

«Все это затянулось на какое-то время. Но я могу сказать правда: в тот вечер я был в ярости, но через пару дней уже не вспоминал об этом», — признался Килиан.

«Я желаю ему всего наилучшего. Вижу, что он хорошо начал в "Милане". И если он вернется в сборную, я встречу его с распростертыми объятиями. Знаю, что он близок к тому, чтобы побить рекорд Анри. И было бы обидно, если бы ему не предоставили такую возможность», — сказал Мбаппе о Жиру.

Это были явно не пустые слова, о чем свидетельствует их радостоное празднование после того, как Жиру забил свой исторический 52-й гол за Франции в победном матче с Польшей в 1/8 финала ЧМ-2022.

И в каком-то смысле получилось символично, что именно Мбаппе выступил в качестве ассистента в том эпизоде. За несколько месяцев взаимодействие между Килианом и Оливье вышло на такой уровень, что про отсутствие Карима Бензема почти не вспоминают.

Понятно, что есть и те, кто даже сейчас продолжает искать негатив. Например, Грэм Сунесс уверен, что Жиру побил рекорд Анри только из-за проблем и травм Бензема.

«Я не самый большой поклонник Жиру. На предыдущем чемпионате мира в семи матчах он не нанес ни одного удара. Когда вы ставите его в один ряд с Анри...Извините, но это чересчур! Ему просто повезло, что Бензема долгое время не играл за сборную из-за околофутбольных проблем», — считает Сунесс.

Возможно, в этом есть доля правда. Жиру извлек выгоду из того, что Бензема почти пять лет не вызывали в сборную. Но говорить о том, что ему повезло, просто некорректно.

Жиру дебютировал в чемпионате Франции только в 24 года. Ему пришлось за все, чего он достиг. И надо не забывать, что пресса далеко не всегда была доброжелательной к нему из-за его результативности.

Но Жиру обожают не только не те, кто играл вместе с ним за «Арсенал», «Челси» и «Милан».

«Жиру — исключительный игрок. Ему удалось обойти Анри, это что-то невероятное. И здесь надо отметить, в первую очередь, его менталитет. Достаточно вспомнить, что перед чемпионатом мира журналисты были полны сомнений, стоит ли его брать на чемпионат мира.

Мы говорим об уникальном игроке, который вошел в историю сборной Франции. И об этом нельзя забывать», — сказал о Жиру экс-форвард Les Bleus.

Оливье Жиру и Килиан Мбаппе globallookpress.com

Жиру вошел в историю и по праву может гордиться собой. После победы над Польшей он справедливо сравнил себя с хорошим вином, которое с годами становится только лучше.

Оливье знает, что должен наслаждаться этим моментом, не только потому, что это будет его последний чемпионат мира.

При этом Жиру понимает, что он недолго будет рекордсменом сборной Франции.

«Килиан — лучший нападающий, с которым я когда-либо играл. Мы до сих пор не видели его лучшую игру, и это в каком-то смысла даже пугает, потому что он все равно демонстрирует потрясающий футбол. Знаю, что он побьет мой рекорд. Он невероятен», — сказал Жиру.

И это взаимное чувство. Мбаппе наслаждается игрой рядом с Жиру, который отлично выполняет роль девятого номера.

В начале сезона Мбаппе вызвал полемику своей фразой — довольно ироничной, надо признать, — что сейчас ему больше нравится играть за сборную Франции, чем за «ПСЖ», потому что в клубе у него нет партнера, похожего на Жиру.

Понятно, что Мбаппе преувеличивает, когда говорит подобные вещи, но очевидно, что в данном случае он действительно рад играть рядом с таким нападающим, как Жиру.

Мбаппе помогает Жиру забивать, а Жиру помогает Мбаппе создавать пространство. Один из самых странных атакующих дуэтов прошел путь от вражды до выхода Франции в полуфинал ЧМ-2022. Даже интересно, что все это завершится — триумфом или слезами.