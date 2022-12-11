Можно ли вернуть к жизни Мексику после ухода Мартино?

Так заканчивается эпоха. Она закончилась 30 ноября на стадионе «Лусаил». И все закончилось так, как и ожидалось: Мартино обрушился на фанатов из Мексики, которые давным-давно отвернулись от него. Вскоре он объявил о своем уходе.

Двигаясь вперед, эта фанатская база будет бесконечно обсуждать следующий шаг. Болельщики обсуждают возможную замену Мартино, будь то Мигель Эррера, Гильермо Алмада, Антонио Мохамед или один из других бесчисленных кандидатов, которых связывают с данной работой.

Но дело в том, что сборная Мексики нуждается в ремонте. Мартино не мог сделать это в одиночку, но способен ли кто-то?

Давняя мечта Мексики о выходе в четвертьфинал закончилось плачевно 30 ноября. Несмотря на победу со счетом 2:1 над Саудовской Аравией, «Эль Три» не сделала достаточно, чтобы обойти Польшу, которая удержала второе место благодаря разнице мячей по ходу борьбы до последних секунд матчей в группе C.

Однако неудача Мексики случилась не в тот приятный вечер в Катаре. Этого не произошло даже во время двух предыдущих поединков, в обоих из которых сборная упустила шансы набрать очки. Нет, неудачи Мексики продолжаются уже некоторое время. Это не было одноразовым явлением — это был последний симптом продолжающейся проблемы.

Мартино, без сомнения, был частью этой проблемы. Несмотря на фанфары, связанные с его приходом, было ясно, что фанаты отвернулись от бывшего главного тренера «Барселоны». И во многом у них были на то причины.

Конечно, болельщики «Эль-Три» часто слишком строго относятся к своей национальной сборной — команде, которая не входит в элиту мирового футбола, как бы они ни считали, что она должна быть там. Но были и реальные причины критиковать Мартино, чья тактика, казалось, никогда не работала в больших матчах, и чей выбор состава приводил многих в ярость по дороге в Катар.

Забудьте тот факт, что Карлос Вела и Хавьер «Чичарито» Эрнандес остались дома, хотя немногие фанаты Мексики забудут. Но если вы добавите к ним также отсутствовавших Сантьяго Хименеса и Диего Лайнеса двух футболистов, которые могли бы стать частью будущего национальной сборной, вы поймете, почему из-за Мартино возникло столько разочарования.

Чичарито не взяли на ЧМ-2022 globallookpress.com

А еще есть поражение от Аргентины, родной страны тренера. Его критиковали за тактику, из-за которой он на весь матч «парковал автобус» против Лионеля Месси, человека, которого он раньше тренировал в клубе и сборной. Но больше всего его критиковали за его отношение к делу, где многие фанаты считали, что Мартино далеко не так расстроен, как они.

Однако, как уже упоминалось, Мартино был лишь одной проблемой. На самом деле корни проблем гораздо глубже.

Сборная Мексики в ее нынешнем виде недостаточно хороша и, главное, недостаточно молода. В то время как молодежные сборная США и сборные Канады вывели свои команды на чемпионат мира, Мексика приехала в Катар с восемью исполнителями старше 30 лет, которые, как ожидалось, будут играть ключевые роли. Сюда входят все три нападающих — Рауль Хименес, Рохелио Фунес Мори и Анри Мартин, — ни один из которых не показал чего-то особенного в Катаре.

«По крайней мере, когда я играл, мы прошли эту стадию», — заявил легенда местного футбола Куаутемок Бланко, который призвал назначить Марсело Бьелсу на замену Мартино. «Думаю, в последней игре им не хватило мужества и желания, но это футбол».

Все это указывает на более глубокую проблему: мексиканский футбол просто не позволяет своим талантам достичь того же уровня, которого достигли Чичарито или Вела.

Игроков, которые направляются в Европу, очень мало. Давно прошли те времена, когда Чичарито, Вела, Андрес Гуардадо, Мигель Лаюн, Эктор Морено и Эктор Эррера играли в топ-лигах Старого света. В наши дни среди вызванных на чемпионат мира только Гуардадо, Хименес, Ирвинг Лосано, Эдсон Альварес и Эрик Гутьеррес играют на европейском топ-уровне, где двоим из них уже за 30.

В составе сборной Мексики на чемпионате мира было пять футболистов моложе 24 лет. Трое из них отыграли 17 минут на всех.

Дело в том, что Мексика не экспортирует таланты, как раньше, потому что местные игроки стали слишком ценными для команд здешней лиги. В результате только топ-исполнители, такие как Хименес и Лосано, продаются по их рыночной стоимости, а хороших футболистов удерживают из-за отсутствия крупных предложений по трансферам.

Это во многом отбросило развитие «Эль Три» назад. Игроки мексиканской лиги всегда были прочной основой команды, но никогда еще их не было так много в старте. И никогда еще не было так много исполнителей за 30, которые играют ключевые роли в сборной.

Это проблема, которую, в конечном счете, должны решить Йон де Луиса, президент федерации, и Микель Арриола — глава местной лиги.

Рауль Хименес — один из игроков сборной Мексики за 30 лет globallookpress.com

И чемпионат мира в Катаре — не единственная неудача федерации за последние годы. И мужская и женская команды не смогли пройти квалификацию на Олимпийские игры в Париже, а женщины также не смогли пройти отбор на чемпионат мира. Вы также можете добавить к этому неудачи мужских сборных на Золотом Кубке и Лиге Наций.

Оба руководителя принесли федерации и национальной сборной кучу денег и расширили сферу их влияния, но обоим предстоит проделать большую работу, чтобы изменить направление программы национальной сборной.

Это начинается с тренера, и хотя Мартино был проблемой, этим двоим предстоит принять еще много важных решений.

Сборная Мексики отстает не только от своих местных конкурентов, но и от остального мира. Ее опыт в Катаре показал, как сильно она упала: «Эль Три» не смогла выйти из группы впервые за восемь турниров.

Они попытаются взять правильной курс на домашнем мундиале в 2026 году, который наступит быстрее, чем многие ожидают. До него осталось всего три с половиной года, и «Эль Три» внезапно потребовалось перестроить программу национальной сборной на лету до того, что должно стать — и все еще может быть — определяющим моментом в истории сборной.

Часы тикают, и 2026 год наступит раньше, чем вы это заметите. Как будет выглядеть Мексика к тому времени, когда пробьет час?