Гонсалу Рамуш и Криштиану Роналду. Прошлое и будущее сборной Португалии

Тренеррешил оставить бывшего нападающего «Манчестер Юнайтед», «Реала» и «Ювентуса», забившего 118 голов за сборную и завоевавшего за карьеру 32 трофея, на скамейке запасных на матч 1/8 финала со Швейцарией, и без него Португалия процветала.

Игрок, заменивший Роналду, — 21-летний Гонсалу Рамуш — сделал хет-трик, первый на этом чемпионате мира, поскольку плавность игры и возросшая мобильность Португалии привели к впечатляющей победе со счетом 6:1. Впереди четвертьфинал против Марокко в субботу.

Тренер впоследствии сказал, что нельзя слишком уж «кайфовать» от этой победы, чтобы не начать витать в облаках, но это было похоже на решающий вечер в карьере обоих игроков: с одной стороны — прорыв потенциальной звезды, в то время как человек, который выиграл все что можно, получил игровую футболку и продал ее как NFT, на который можно только смотреть.

Почему Роналду был на скамейке запасных?

Сантуш знаком с Роналду со времен, когда 19-летний футболист играл в лиссабонском «Спортинге», но он совершенно ясно дал понять, что ему «очень не понравилась» реакция Криштиану на замену в матче с Южной Кореей, и он не дал никаких гарантий, что 37-летний футболист начнет игру против Швейцарии в стартовом составе.

«Я оглашаю стартовый состав только на стадионе, в раздевалке», — сказал Сантуш. «Так было всегда. В противном случае, вопрос открыт и любой имеет шанс попасть в основу».

Опрос, проведенный португальской газетой A Bola, показал, что 70 процентов респондентов не хотели бы видеть капитана сборной Португалии в стартовом составе матча 1/8 финала.

Конечно же, когда стало известно, что Роналду начнет на скамейке запасных матч со Швейцарией, это вызвало большое разочарование среди тысяч мужчин, которые носили его имя на своих футболках и кричали «сиииуууууу», когда они шли от станции метро к стадиону Лусаил.

Криштиану Роналду globallookpress.com

Если вам нужна театральность, то никто не справится с задачей так, как Роналду. Всю разминку он расхаживал с выпяченной нижней губой, выглядя очень жалеющим себя, а когда зачитывали список запасных — особенно скорбно.

Песня Джона Ньюмана «Ты можешь снова полюбить меня?», льющаяся через систему громкой связи, казалась очень уместной, и все же привязанность публики к пятикратному обладателю «Золотого мяча» никогда не вызывала сомнений.

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Возня фотографов, направляющих свои объективы на скамейку сборных Португалии во время исполнения национальных гимнов, была нарочитой, хотя Роналду, в своей желтой манишке, должным образом подпевал.

Кто же тогда Рамуш?

В возрасте пяти лет Рамуш, родившийся в португальском регионе Алгарве, сказал, что хочет быть таким же, как его отец Мануэль, футболист, игравший в португальском высшем дивизионе. «Хотя я никогда не видел, как он играет, благодаря ему я подсел на футбол», — сказал он.

Сообщение от отца всегда ждет 21-летнего футболиста после каждой игры, а после хет-трика он разговаривал с семьей и друзьями в раздевалке.

Благодаря призу за честную игру, который он выиграл со своей молодежной командой «Ольян», форвард посетил кампус «Бенфики» в Сейшале и в 2013 году присоединился к молодежной академии лиссабонцев, спустя 10 лет после того, как Роналду дебютировал за Португалию.

Рамушу не привыкать умело использовать свои шансы. Лучший бомбардир чемпионата Европы среди юношей до 19 лет в 2019 году, год спустя он дебютировал в «Бенфике», выйдя на 85-й минуте в матче против «Деспортиво Авес» и мгновенно внеся свой вклад — забив дважды.

В том сезоне он забил голы за четыре команды «Бенфики» (молодежка, до 23 лет, команда B и основная команда), что свидетельствует о его быстром росте. Прекрасное начало сезона 2022 года принесло Рамушу первый вызов в сборную Португалии на матчи Лиги наций в сентябре.

Гонсалу Рамуш globallookpress.com

Лучший бомбардир португальской Премьер-лиги сыграл важную роль в квалификации «Бенфики» в групповой этап Лиги чемпионов, сделав хет-трик в матче против «Митьюлланна», и помог «Бенфике» во внутреннем первенстве, где она одержала 13 побед в 13 играх.

После чемпионата Европы среди юношей до 19 лет мальчик из Оляо сказал: «Я хочу выиграть несколько соревнований, таких как чемпионаты Португалии, Лига чемпионов, чемпионат Европы, чемпионат мира».

Роналду на скамейке… снова

Сгорбившись на мягком сиденье, закатав шорты и вытянув ноги, руки за головой или спрятав лицо в ладонях, прячась от частых вторжений телекамер — таким расстроенным Роналду мы видели на скамейке большую часть этого сезона, прежде чем он покинул «Манчестер Юнайтед».

Однако такого не должно было быть с игроком, ищущим новый клуб. Плакат на трибунах гласил: «CR7, добро пожаловать в Аль-Насир», отсылка к саудовской команде «Аль-Наср», связанной слухами с подписанием самого известного в мире свободного агента в начале этой недели.

Роналду присоединился к бурному празднованию Португалии на поле после первого и второго гола в первом тайме, пожал руки своим товарищам по команде и подбадривал их. Игроки стартового состава отвечали ему, похлопав по спине.

В добавленное к первому тайму он подошел к средней линии, прислонился к будке судей на минуту или около того, а затем помчался по подтрибунному туннелю, как только прозвучал свисток.

Волшебник Рамуш

Носящий прозвище «волшебник» («O Feiticeiro»), Рамуш продемонстрировал свое волшебство первым же ударом в своем первом матче в стартовом составе.

Похожий на Томаса Мюллера из мюнхенской «Баварии» своим позиционным интеллектом Рамуш, словно по мановению волшебной палочки, ожил, когда получил мяч в штрафной. Его ловкие движения позволяли ему создавать момент из ничего, забивая гол с самого острого угла.

Рамуш праздновал гол с распростертыми руками, и никто не собирался подрезать ему крылья, даже Роналду. Аргентина, Боливия, Колумбия, Мексика, Перу, Испания, Уругвай и Соединенные Штаты вызывали в свой состав игрока с такой фамилией (Ramos — прим. ред.), но португальский игрок первым забил гол на чемпионате мира.

Гонсалу Рамуш globallookpress.com

Прежде чем говорить о втором голе Рамуша, мы должны отметить его участие во втором голе Португалии. Движение Рамуша в штрафную привело к назначению углового, а когда пошла подача, он своим забеганием оттянул защитников к дальней штанге, предоставив Пепе больше места для атаки.

«Я забиваю голы, но мне нужно работать над своим репертуаром», — сказал Рамос перед чемпионатом мира. «Я не всегда играл на позиции нападающего».

А так сразу и не скажешь. Безжалостный финиш с близкого расстояния был хрестоматийным. Он заставил выглядеть это совершенно простым, пробросив мяч в «домик» вратарю Янну Зоммеру.

Гонсалу Рамуш globallookpress.com

Дерзкая улыбка, небрежное пожимание плечами и празднование в виде «пальцев-пистолетов» говорили сами за себя. Давление, какое давление?

Роналду зритель

Роналду вместе с группой запасных игроков выполняли небольшие спринты, прыжки и растяжку, когда Рамуш забил свой второй гол, и то же самое было с четвертым голом Португалии, который он отметил, хлопнув в ладоши высоко над головой. Признание прекрасного удара от Рафаэля Геррейро, если хотите.

Через 60 минут толпа скандировала «Роналду! Роналду!» а затем еще дважды, за пару минут до того, как Рамуш завершил свой хет-трик. Это казалось знаменательным моментом — великий игрок смотрел, как парень на 16 лет моложе его оформил первый хет-трик на чемпионате мира 2022 года.

Были ли призывы выпустить на поле Роналду неуважением к футболу, который Португалия показывала без него? Возможно. Но эта толпа пришла посмотреть на своего героя, и большую часть вечера он провел в качестве зрителя, как и они.

Заслуживает ли футболист, добившийся столько же, сколько Роналду, чего-то большего, чем то, чтобы люди смеялись над его выходками и угрюмостью? Возможно, но даже Роналду не может все время контролировать нарратив.

Криштиану Роналду globallookpress.com

«Он самый известный игрок в мире», — сказал Бруно Фернандеш, его бывший партнер по «Манчестер Юнайтед».

«Нет никого более известного в спорте, чем Криштиану, не просто в футболе, — в спорте. Это нормально, что люди приходят посмотреть на Криштиану, я не вижу в этом ничего удивительного. Криштиану есть Криштиану, его имя говорит само за себя. Это нормально, что люди кричат ему, даже если он на скамейке запасных».

Роналду на поле

Самые громкие аплодисменты вечера раздались, когда Роналду вышел со скамьи запасных с номером 7 на спине. Пепе подбежал к нему, чтобы отдать ему капитанскую повязку, и Криштиану вышел на поле, заменив Жоао Феликса на 73-й минуте.

Его штрафной удар не преодолел «стенку», и ему не засчитали гол из-за офсайда. Имея также вышедшего на замену Рафаэла Леау на свободном левом фланге, Роналду пробежал к одиннадцатиметровой отметке, попал в офсайд, проверил себя, ударив, а затем наблюдал, как 23-летний игрок забил красивым ударом, сделав счет 6:1.

Криштиану Роналду globallookpress.com

После этого празднование со стороны Роналду было очень умеренным. Он медленно шел, пожимая руки швейцарским игрокам, а затем обнимая своего вратаря Диогу Кошту, пока не остался один, а камеры следили за ним, пока он шел к самой большой части португальской торсиды за воротами.

Затем он прошел мимо оставшихся за кадром сотрудников на боковой линии и прямо по туннелю, едва ли еще раз взглянув на своих товарищей по команде.

Рамуш — нападающий, который «создает пространство для других и борется»

«Даже в самых своих смелых мечтах я не думал о том, чтобы попасть в стартовый состав на плей-офф», — сказал Рамуш.

21-летний футболист не только вышел в стартовом составе, но и стал первым игроком, сделавшим хет-трик в своем первом старте на Кубке мира после Мирослава Клозе, забивавшего за сборную Германии в 2002 году, чего не достигли даже его образцы для подражания Роналду, Роберт Левандовский и Златан Ибрагимович.

Его выступление не стало неожиданностью для его товарища по команде Фернандеша: «Люди не знают о высоком качестве португальской лиги. "Бенфика" очень хорошо выступила в Лиге чемпионов, поэтому люди должны знать о Гонсалу и его лучших качествах».

«Он игрок, который много бегает и работает, помогает команде в обороне, он нападающий, который вездесущ. У него был шанс забить три мяча, но он нападающий, который создает пространство для других, борется, владеет мячом, и он атлетичен. Сегодня был его день, он забивал голы, и мы этому рады».

Гонсалу Рамуш globallookpress.com

«Он большой талант, но это не все», — добавил Бернарду Силва. «У него есть инстинкт нападающего, он знает, куда приземлится мяч, чтобы завершить действие, но он также и работяга, всегда пытается делать то, что лучше для команды, а не для него».

Рамуш даже получил комплименты от своего соперника — Брила Эмболо. «Это выдающееся достижение», — сказал он. «На него оказывалось давление, ведь он заменял Роналду, оставленного в запасе, но поздравляю его, три гола и результативная передача говорят сами за себя».

«Подвижная» Португалия без Роналду

Вопросы о Роналду доминировали на послематчевой пресс-конференции Сантуша, а тренер хвалил плавность игры его команды, в то время как ее самый известный игрок сидел на скамейке запасных.

«Это была команда, в которой было много доверия, много уверенности», — сказал он. «Да, я понимаю, что люди недовольны, но мы должны с этим справиться…

Мы должны принимать решения, которые лучше всего подходят для этого матча. Да, Роналду один из лучших футболистов в мире как игрок и капитан, но мы должны думать об этой команде, как о коллективе».

Криштиану Роналду globallookpress.com

Когда его спросили, будет ли Роналду стартовать в субботнем четвертьфинале против Марокко, Сантос оставил вопрос открытым.

«Все игроки на скамейке запасных могут быть использованы», — сказал он. «Все 24 игрока (оставшиеся в составе сборной Португалии) могут играть, и если они не в стартовом составе, они могут сыграть позже».