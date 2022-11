Японский Азар: кто такой Асано, шокировавший Германию

«Такума — талантливый молодой нападающий и очень перспективный», — сказалв 2016 году, рассказывая о неожиданном новом подписании

«У него было впечатляющее начало его карьеры в Японии, и мы надеемся, что он будет развиваться в течение следующих нескольких лет». Венгер был одновременно прав и нет.

Такума Асано действительно хорошо начал на родине, но ему потребовалось больше, чем «пара лет», чтобы достичь прогресса.

Первоначально Асано оказался на пути к успеху, когда перешел в лагерь команды-чемпиона J-лиги «Санфречче Хиросима» в 2013 году в возрасте 18 лет, где провел один матч за первую команду, которая удержала титул, прежде чем закрепиться в основе.

К 2015 году, когда «Хиросима» завоевала свой третий титул за четыре сезона, он стал ее ведущим нападающим, забив девять голов в 34 матчах, и попутно получил награду «Новичок года».

Асано также делал себе имя на международном уровне. В 2016 году Япония завоевала свой первый титул чемпиона Азии в возрасте до 23 лет, а сам он забил два мяча в финальном поединке против Южной Кореи (3:2), а позднее в том же году получил вызов на Олимпийские Игры в Рио, где забил дважды, хотя его сборная выбыла после группового этапа.

How many of you remember 🇯🇵 Takuma Asano's brace at the 2016 #AFCU23 Final 🤔 #WaybackWednesday pic.twitter.com/yqh3U1Carq