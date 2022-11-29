Японский Азар: кто такой Асано, шокировавший Германию

«Такума — талантливый молодой нападающий и очень перспективный», — сказалв 2016 году, рассказывая о неожиданном новом подписании

«У него было впечатляющее начало его карьеры в Японии, и мы надеемся, что он будет развиваться в течение следующих нескольких лет». Венгер был одновременно прав и нет.

Такума Асано действительно хорошо начал на родине, но ему потребовалось больше, чем «пара лет», чтобы достичь прогресса.

Первоначально Асано оказался на пути к успеху, когда перешел в лагерь команды-чемпиона J-лиги «Санфречче Хиросима» в 2013 году в возрасте 18 лет, где провел один матч за первую команду, которая удержала титул, прежде чем закрепиться в основе.

К 2015 году, когда «Хиросима» завоевала свой третий титул за четыре сезона, он стал ее ведущим нападающим, забив девять голов в 34 матчах, и попутно получил награду «Новичок года».

Асано также делал себе имя на международном уровне. В 2016 году Япония завоевала свой первый титул чемпиона Азии в возрасте до 23 лет, а сам он забил два мяча в финальном поединке против Южной Кореи (3:2), а позднее в том же году получил вызов на Олимпийские Игры в Рио, где забил дважды, хотя его сборная выбыла после группового этапа.

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How many of you remember 🇯🇵 Takuma Asano's brace at the 2016 #AFCU23 Final 🤔 #WaybackWednesday pic.twitter.com/yqh3U1Carq — #AsianCup2023 (@afcasiancup) December 22, 2021

Его выступления привлекли внимание Венгера, который тренировал «Нагою Грампус» в Японии до того, как возглавил «Арсенал». Асано переехал в Лондон в июле 2016 года в возрасте 21 года, а его новый наставник был убежден, что тот может стать будущей звездой.

Однако новичок сразу же столкнулся с проблемами, поскольку ему отказали в разрешении на работу.

В то время игроки, прибывающие из-за пределов Евросоюза, либо должны были провести определенное количество матчей за национальную сборную, либо стоить больше, чем определенную сумму трансфера — вингер, очевидно, не соответствовал требованиям, и, таким образом, не мог выступать в АПЛ.

Асано забил победный гол в ворота Германии globallookpress.com

Однако потенциал, который надеялся использовать Венгер, был очевиден. Быстрый и умелый дриблер, его прямой стиль, вероятно, подходил «Арсеналу», к которому тот присоединился тем же летом, когда Джейми Варди отказался от переезда на «Эмирейтс».

Конечно, его соотечественники не сомневались, что Асано способен на великие дела. «Он — что-то между Эденом Азаром и Тео Уолкоттом», — цитировал японского журналиста Коки Хараду Bleacher Report в 2016 году.

«Очень быстрый и способный найти пространство позади защитника, он не только бомбардир, но и создатель моментов».

«Его прозвище "Ягуар", потому что он быстро бегает и охотится за мячом. Теперь он имитирует ягуара, когда отмечает свои голы».

В течение следующих трех сезонов Асано выступал на правах аренды в Германию, пока «Арсенал» пытался решить проблемы с его документами.

Он добился определенного успеха на континенте, помог «Штутгарту» выиграть вторую Бундеслигу в сезоне 2016/17, но две последующие кампании в высшем дивизионе, со швабами же, а затем с «Ганновером», оказались менее успешными, ведь японец забил всего один мяч в 28 матчах.

Все это время он продолжал бороться за разрешение на работу в Англии, тогда как его проблемы на клубном уровне, возможно, что не удивляет, повлияли на его позиции в национальной команде.

В 2018 году он вошел в предварительный состав сборной Японии на чемпионат мира, но главный тренер Вахид Халилходжич прямо сослался на проблемы Асано в «Арсенале» как на причину, по которой не вызвал его на товарищеские встречи, прежде чем исключить того из окончательной заявки на мундиаль в России.

К 2019 году Асано оказался на перепутье.

Генеральный менеджер «Ганновера» Хорст Хельдт под влиянием выступлений вингера в арендах намеренно исключил нападающего из команды на последние два месяца сезона, чтобы избежать активации пункта об обязательной покупке футболиста, даже несмотря на то, что клуб стоял на вылет из первой Бундеслиги.

Сам Асано терял уверенность. «В этом сезоне у меня были неоднократные травмы, и я не смог продолжать играть и демонстрировать какие-либо результаты», — написал он в личном профиле в соцсетях.

«Я думаю, что это был трудный, тяжелый и разочаровывающий сезон, оглядываясь назад. Единственное, в чем я могу быть уверен, — это чувствовать, что мой рост возможен каждый день. Я хотел бы сделать все возможное, чтобы связать мой прогресс с результатами!».

Поскольку до окончания его контракта с «Канонирами» оставался один год, и на тот момент ему было 24, Асано нужно было начинать все сначала, поэтому он получил разрешение уйти навсегда.

Японец провел два сезона в белградском «Партизане», где, впервые в Европе регулярно играя за свой клуб, наконец, набрал форму. В сезоне 2020/21 он забил 18 мячей в 33 матчах сербской Суперлиги и тем самым заработал себе возвращение в немецкий футбол с «Бохумом» в конце той же кампании.

Асано обрел себя в «Бохуме» globallookpress.com

Хотя вингер все еще далек от голевой машины Бундеслиги — ему удалось забить один гол после возвращения в Германию — он по-прежнему является важным и трудолюбивым винтиком своего клуба.

Его также вернули обратно в сборную Японии после двух лет отсутствия, и Асано стал практически вездесущим на протяжении всей успешной квалификации своей национальной команды в финальную часть ЧМ-2022 в Катаре.

И его кампания на чемпионате мира не могла начаться лучше против Германии, поскольку именно Асано забил победный мяч на 83-й минуте, обеспечив лучший результат в истории своей сборной. Это был удар мирового класса: вингер мастерски принял высоко летевший мяч, обойдя Нико Шлоттербека и замкнув ближнюю стойку.

Венгер всегда говорил, что Асано — это игрок будущего. Его правота доказана. Просто это заняло немного больше времени, чем ожидалось.