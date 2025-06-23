Мексика — Коста-Рика. Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, Золотой Кубок КОНКАКАФ, 23 июня 2025 года

23 июня в 3-м туре группового этапа Золотого Кубка КОНКАКАФ по футболу сыграют Мексика и Коста-Рика. Начало игры — в 05:00 мск. Ставка и прогноз на матч Мексика — Коста-Рика, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Мексика

Турнирное положение: Мексика по итогам двух туров группового раунда лидирует в квартете и уже обеспечила себе выступление в плей-офф.

Команда лишь по дополнительным показателям опережает своего нынешнего соперника, поэтому ей достаточно даже ничьей, чтобы выиграть группу.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках второго тура Золотого Кубка КОНКАКАФ сборная одержала победу над Суринамом (2:0).

Перед этим в более результативном поединке стартового тура этого же турнира команда с результатом 3:2 оставила не у дел Доминиканскую Республику.

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних матчах, которые были официальными и товарищескими, Мексика выиграла пять раз при одном поражении.

Такая форма сулит «Ацтекам» хорошие шансы на три очка, хотя в этом и нет необходимости, если учесть, что им достаточно даже сыграть вничью для победы в группе.

Сесар Монтес — лучший бомбардир команды в Золотом Кубке КОНКАКАФ с тремя голами.

Коста-Рика

Турнирное положение: Коста-Рика по итогам двух туров группового раунда занимает второе место в квартете и также уже обеспечила себе выступление в плей-офф.

Команда лишь по дополнительным показателям уступает своему нынешнему сопернику, поэтому ей нужна победа, если они хотят выиграть группу.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках второго тура Золотого Кубка КОНКАКАФ сборная одержала победу над Доминиканской Республикой (2:1).

Перед этим в более результативном поединке стартового тура этого же турнира центральноамериканская команда с результатом 4:3 оказалась сильнее Суринама.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних играх, которые пришлись на разные турниры, Коста-Рика выиграла, а в семи последних матчах победила шесть раз.

Такая форма сулит номинальным гостям неплохие шансы если не на три балла, то на один, хотя нынешний соперник, безусловно, способен их огорчить.

Манфред Угальде — лучший бомбардир команды в Золотом Кубке КОНКАКАФ с тремя голами.

Статистика для ставок

в трех из пяти последних матчей Мексики забивали больше 2,5 голов

в трех последних матчах Коста-Рики забивали обе команды

в четырех последних матчах Коста-Рика выиграла.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Мексика — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.55. Ничья — в 4.20, победа Коста-Рики — в 5.80.

ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.80 и 2.00.

Прогноз: в четырех последних матчах номинальных гостей забивали больше 2,5 голов. Их результативность в атаке и недостаточная надёжность обороны позволяет рассчитывать на такой расклад.

Между тем, в трех из пяти последних матчей номинальных хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех последних матчах Мексики.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.25