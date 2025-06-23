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    Выиграет ли Мексика группу?

    Мексика — Коста-Рика. Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, Золотой Кубок КОНКАКАФ, 23 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Мексика — Коста-Рика
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    Сесар Монтес
    23 июня в 3-м туре группового этапа Золотого Кубка КОНКАКАФ по футболу сыграют Мексика и Коста-Рика. Начало игры — в 05:00 мск. Ставка и прогноз на матч Мексика — Коста-Рика, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Мексика

    Турнирное положение: Мексика по итогам двух туров группового раунда лидирует в квартете и уже обеспечила себе выступление в плей-офф.

    Команда лишь по дополнительным показателям опережает своего нынешнего соперника, поэтому ей достаточно даже ничьей, чтобы выиграть группу.

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках второго тура Золотого Кубка КОНКАКАФ сборная одержала победу над Суринамом (2:0).

    Перед этим в более результативном поединке стартового тура этого же турнира команда с результатом 3:2 оставила не у дел Доминиканскую Республику.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести последних матчах, которые были официальными и товарищескими, Мексика выиграла пять раз при одном поражении.

    Такая форма сулит «Ацтекам» хорошие шансы на три очка, хотя в этом и нет необходимости, если учесть, что им достаточно даже сыграть вничью для победы в группе.

    Сесар Монтес — лучший бомбардир команды в Золотом Кубке КОНКАКАФ с тремя голами.

    Коста-Рика

    Турнирное положение: Коста-Рика по итогам двух туров группового раунда занимает второе место в квартете и также уже обеспечила себе выступление в плей-офф.

    Команда лишь по дополнительным показателям уступает своему нынешнему сопернику, поэтому ей нужна победа, если они хотят выиграть группу.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках второго тура Золотого Кубка КОНКАКАФ сборная одержала победу над Доминиканской Республикой (2:1).

    Перед этим в более результативном поединке стартового тура этого же турнира центральноамериканская команда с результатом 4:3 оказалась сильнее Суринама.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних играх, которые пришлись на разные турниры, Коста-Рика выиграла, а в семи последних матчах победила шесть раз.

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    Такая форма сулит номинальным гостям неплохие шансы если не на три балла, то на один, хотя нынешний соперник, безусловно, способен их огорчить.

    Манфред Угальде — лучший бомбардир команды в Золотом Кубке КОНКАКАФ с тремя голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из пяти последних матчей Мексики забивали больше 2,5 голов

    • в трех последних матчах Коста-Рики забивали обе команды

    • в четырех последних матчах Коста-Рика выиграла.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Мексика — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.55. Ничья — в 4.20, победа Коста-Рики — в 5.80.

    ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.80 и 2.00.

    Прогноз: в четырех последних матчах номинальных гостей забивали больше 2,5 голов. Их результативность в атаке и недостаточная надёжность обороны позволяет рассчитывать на такой расклад.

    Между тем, в трех из пяти последних матчей номинальных хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.80.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех последних матчах Мексики.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.25

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Мексика — Коста-Рика?

    Матч Мексика — Коста-Рика состоится 23 июня 2025 года в 05:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Мексика — Коста-Рика?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал больше 2,5 голов.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Мексика — Коста-Рика?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал больше 2,5 голов» с коэффициентом у букмекеров 1.80.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Мексика — Коста-Рика?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Мексика — Коста-Рика?

    Коэффициенты букмекеров: Мексика — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.55. Ничья — в 4.20, победа Коста-Рики — в 5.80.

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