От Марадоны до Погба. 12 самых громких дисквалификаций за допинг

Атакующему полузащитнику «Челси» Михаилу Мудрику грозит дисквалификация на срок до четырех лет. Футбольная ассоциация (FA) предъявила украинскому футболисту обвинения в нарушении антидопинговых правил.

Но Мудрик далеко не первый футболист, оказавшийся вне игры из-за допинга. Хотя в это сложно поверить, если вы видели его игру за «Челси», в допинг-пробе украинца обнаружили следы мельдония. Этот препарат принимают для улучшения работы сердечно-сосудистой системы.

Впервые Мудрик сдал положительный тест в декабре. Вторая проба также подтвердила наличие запрещенного вещества. Пока он ожидает вердикта, вспомним других футболистов, уличенных в употреблении допинга.

Эдгар Давидс — срок дисквалификации 4 месяца

Эдгар Давидс — бывший полузащитник «Аякса», «Барселоны», «Милана», «Ювентуса» и «Интера», а позже — главный тренер скромного «Барнета».

Эдгар Давидс globallookpress.com

Один из самых узнаваемых игроков в сезоне-2000/01 выступал за «Ювентус», но был вынужден провести некоторое время вне игры после проваленного теста на допинг.

Давидс, как и защитник «Лацио» Фернандо Коуту, сдал положительный тест на стероид нандролон. Изначально он получил пятимесячную дисквалификацию, но после апелляции, в которой настаивал на своей невиновности, срок был сокращен до четырех месяцев.

Давидс стал уже восьмым футболистом Серии А, уличенным в употреблении запрещённых веществ в том сезоне.

Яп Стам — 4 месяца

2001 год стал тяжелым для нидерландского футбола: вслед за Давидсом в употреблении допинга уличили и Япа Стама.

Яп Стам globallookpress.com

История практически зеркальна: как и Давидс, Стам играл в Серии А и в его организме тоже обнаружили нандролон.

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» тогда выступал за «Лацио» и мог получить более серьезное наказание — Олимпийский комитет Италии рекомендовал восьмимесячную дисквалификацию, но Итальянская футбольная федерация не поддержала это предложение.

Коло Туре — 6 месяцев

Жизнь Коло Туре за пределами футбольного поля порой кажется сценарием, написанным сломанной нейросетью. В перерывах между странными историями (например, как он якобы выдавал себя за продавца подержанных автомобилей, чтобы впечатлить женщин) он также успел попасться на допинге.

Коло Туре globallookpress.com

В мае 2011 года, будучи игроком «Манчестер Сити», Туре получил шестимесячную дисквалификацию за употребление неназванного запрещенного вещества.

Как он оказался в контакте с допингом? Всё просто: принял таблетки для похудения своей жены.

Этот довод убедил председателя комиссии FA, который пришел к выводу, что Туре не стремился улучшить свои игровые показатели, и потому наказание было смягчено.

Туре стал первым игроком Премьер-лиги с 2004 года, уличенным в допинге.

Адриан Муту — 7 месяцев

Учитывая, что к 24 годам Адриан Муту уже сменил пять клубов, «Челси» стоило бы задуматься, стоит ли им подписывать румынского нападающего.

Адриан Муту globallookpress.com

Ответом на этот вопрос стало однозначное «нет» в сентябре 2004 года, когда Муту провалил тест на наркотики — в его организме был обнаружен кокаин.

Хотя Футбольная ассоциация (FA) отстранила его от футбола на семь месяцев, куда более суровое наказание последовало от самого клуба: «Челси» подал на Муту в суд, утверждая, что он нарушил условия контракта.

Комиссия встала на сторону лондонского клуба, и после трех лет судебной тяжбы Спортивная палата по спорам ФИФА постановила, что Муту должен возместить «Челси» стоимость трансфера.

Счет на 17 173 990 евро оказался на пороге дома румынского футболиста. И несмотря на все попытки оспорить решение — включая апелляцию в Европейский суд по правам человека в 2018 году — Муту так и не смог избежать выплаты.

Рио Фердинанд — 8 месяцев

Одно из самых известных допинговых дел в английском футболе связано с ведущим клубом страны — «Манчестер Юнайтед».

Рио Фердинанд globallookpress.com

Утром 23 сентября 2003 года, вскоре после тренировки, на базу клуба Каррингтоне прибыл представитель UK Sport для проведения планового допинг-контроля.

Ники Батт, Райан Гиггз, Джон О’Ши и Рио Фердинанд были выбраны случайным образом. Однако последний бесследно исчез. Фердинанд уже уехал домой. Его объяснение? Он просто забыл.

«Я понимал, что забывчивость — не самая веская отговорка, но это была правда. Я все обо всем забываю», — написал он позже в своей автобиографии.

Фото, где он в центре Манчестера покупает новое постельное белье, вызвали еще больше негодования. На тот момент представители антидопингового агентства уже покинули базу.

Через два дня Фердинанд всё же прошел тест, результат оказался отрицательным. Но было уже поздно: он получил восьмимесячную дисквалификацию и пропустил Евро-2004.

По сей день Фердинанд отрицает любую вину, а сэр Алекс Фергюсон написал в своей книге: «Я до сих пор возмущен этим решением».

Андре Онана — 9 месяцев

Нынешний первый номер «Манчестер Юнайтед» Андре Онана был дисквалифицирован еще в то время, когда играл за амстердамский «Аякс». В его пробе обнаружили фуросемид — мочегонное средство, запрещенное в спорте, так как оно может скрывать следы других препаратов.

Андре Онана globallookpress.com

Камерунский вратарь пошел по пути Коло Туре и заявил, что по ошибке принял лекарство, прописанное его жене, когда почувствовал недомогание.

Онана настаивал, что упаковка препарата была «почти идентична» упаковке аспирина, который он хотел принять. Однако УЕФА не приняла эти доводы и назначила 12-месячную дисквалификацию.

Позднее, по результатам апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS), срок отстранения был сокращён до девяти месяцев.

Марк Боснич — 9 месяцев

Единственный вратарь в этом списке — Марк Боснич. Он, как и некоторые другие, провалил допинг-тест из-за кокаина.

Марк Боснич globallookpress.com

Австралиец утверждал, что в 2002 году ему «подсыпали» вещество в напиток, однако Футбольная ассоциация посчитала, что он все равно нарушил антидопинговые правила.

Боснич, еще один бывший игрок «Челси», был отчислен из команды, но поскольку перешел в клуб бесплатно, компенсацию за трансфер платить не пришлось.

Паоло Герреро — 14 месяцев

В The New York Times его называли «легендой южноамериканского футбола» — Паоло Герреро для Перу почти что как Лионель Месси.

Паоло Герреро globallookpress.com

Сейчас ему 41 год, и он всё еще играет, между прочим. Один из лучших футболистов в истории страны, Герреро попал в академию «Баварии», позже провел 27 матчей за первую команду в Бундеслиге. Его карьера оказалась под угрозой после положительного теста на метаболит кокаина, сданного в октябре 2017 года после отборочного матча чемпионата мира против Аргентины.

Однако самое интересное в этой истории — это не сам факт нарушения, а длительность дисквалификации. Изначально ФИФА отстранила Герреро на 12 месяцев, но апелляционный комитет сократил срок до шести.



В апреле 2018 года игрок подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), стремясь уменьшить срок, но в то же время Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подало встречную жалобу, настаивая, что наказание, наоборот, должно быть ужесточено.

CAS встал на сторону WADA, увеличив срок до 14 месяцев, но при этом Герреро получил невероятную поблажку: Швейцарский федеральный суд временно приостановил дисквалификацию, чтобы он мог сыграть на чемпионате мира-2018 в России.

После окончания турнира 14-месячный запрет был повторно введен в силу.

Диего Марадона — 15 месяцев (дважды)

Будем честны — трудно представить подобный список без Диего Марадоны.

Несмотря на свою гениальность на поле, вне его аргентинец часто попадал в неприятности.

Диего Марадона globallookpress.com

Проблемы начались еще в «Барселоне», где он пристрастился к кокаину, но особенно ситуация усугубилась во времена его выступлений за «Наполи».

В 1991 году Марадона сдал положительный тест и получил 15-месячную дисквалификацию, что фактически поставило точку в его итальянской карьере.

После отстранения он перешел в «Севилью», где провел всего один сезон, но на этом история с допингом не закончилась.

В 1994 году, после победы Аргентины над Нигерией (2:1) на групповом этапе ЧМ, Марадону выбрали для допинг-теста, который выявил в его организме сразу пять разновидностей эфедрина — стимулятора, запрещенного ФИФА.

Итог? Вторая дисквалификация на 15 месяцев.

Самир Насри — 18 месяцев

Самир Насри, вероятно, до конца жизни будет вздрагивать при словах «Drip Doctor». После скандала, разразившегося в 2018 году, эта история стала настоящим интернет-мемом.

Самир Насри globallookpress.com

В качестве подарка от своей девушки Насри получил процедуру внутривенной капельницы от компании Drip Doctors. Бывшему полузащитнику «Арсенала» настолько понравилось лечение, что он… переспал с медсестрой.

Об этом узнал весь интернет благодаря девушке Насри: она вошла в его Twitter и написала там о похождениях футболиста.

После борьбы за восстановление доступа к своему аккаунту француз заявил, что его «взломали». УЕФА не заинтересовалась его личной жизнью, но зато внимательно изучила состав капельницы.

Анализ показал, что Насри получил микс из витаминов, минералов и микроэлементов — в целом разрешенный, но только в ограниченных объемах. В случае Насри доза превысила 500 мл, что нарушает антидопинговые правила.

Изначально УЕФА дисквалифицировала его на шесть месяцев, но затем срок был увеличен до 18 месяцев.

Поль Погба — 18 месяцев

Одно из самых громких дел последних лет связано с Полем Погба. В сентябре 2023 года он сдал положительный тест на неэндогенный тестостерон — то есть вещество, не вырабатывающееся организмом.

Поль Погба globallookpress.com

Повторная проба показала тот же результат, и в феврале 2024 года Погба получил четырехлетнюю дисквалификацию — решение, которое на тот момент выглядело как смертный приговор для его карьеры.

Однако бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), и тот согласился сократить срок до 18 месяцев.

Таким образом, с марта 2025 года Погба снова может играть. Правда, после расторжения контракта с «Ювентусом» в ноябре, чемпион мира 2018 года пока не нашел новый клуб.

Габриэл Барбоза — 2 года

Самую продолжительную дисквалификацию в этом списке получил нападающий «Фламенго» Габриэл Барбоза, более известный как Габигол.

Габриэл Барбоза globallookpress.com

Интересно, что причиной отстранения стал не проваленный допинг-тест, а попытка его сорвать.

Перед матчем чемпионата штата Рио-де-Жанейро антидопинговые агенты попытались взять у него образец мочи, но Барбоза всячески мешал проведению процедуры.

Все футбольные трансферы

Дело было передано в Спортивный суд по антидопинговым делам Бразилии, где решением 5 голосов против 4 ему назначили двухлетнюю дисквалификацию — самую суровую из всех в этом списке.