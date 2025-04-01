Эмилиано Мартинес: провокатор, которого случайно признали лучшим вратарем мира

Эмилиано Мартинес — один из самых титулованных вратарей современного футбола. Голкипер сборной Аргентины сыграл ключевую роль в триумфе своей команды на чемпионате мира 2022 года, а также в двух победах на Кубке Америки, оформив впечатляющие 12 «сухих» матчей в течение трех турниров.

Он также выиграл Кубок Англии, прежде чем покинул «Арсенал» и в 2020 году перешел в «Астон Виллу». Более того, он — единственный вратарь в истории, который дважды получил престижную награду имени Льва Яшина.

«Чувствую ли я себя лучшим вратарем мира? Ну, немного, да, дайте мне насладиться этим моментом», — сказал Мартинес в интервью DSports после того, как во второй раз подряд получил приз на церемонии «Золотого мяча» в 2024 году.

Он действительно наслаждается этим титулом, но заслуживает ли он его? Ответ — нет, особенно если сравнивать его с по-настоящему элитными голкиперами, такими как Тибо Куртуа, Алиссон Бекер, Ян Облак и Джанлуиджи Доннарумма.

Мартинес — хороший вратарь, который добился невероятных успехов после восьми лет ожидания своего шанса в «Арсенале», но он не великий.

Когда Мартинес в конечном итоге повесит перчатки на гвоздь, его будут помнить больше за его умение провоцировать соперников, чем за игру руками или ногами.

Мартинес — главный провокатор в футболе, вратарь, который, кажется, получает больше удовольствия от раздражения соперников, чем от самих побед. Именно это, нравится это кому-то или нет, продолжает выделять его среди остальных.

Наглое шоу ради публики

Мартинес снова оказался в центре внимания после блестящей игры в отборочном матче чемпионата мира, в котором Аргентина разгромила Бразилию со счетом 4:1.

Эмилиано Мартинес globallookpress.com

Все встречи Суперкласико между двумя сильнейшими сборными Южной Америки всегда проходят в жесткой борьбе, но на этот раз напряжение усилили предматчевые слова звезды «Барселоны» Рафиньи. В интервью легендарному бразильцу Ромарио он заявил: «Мы их победим, без сомнений. На поле и за его пределами, если потребуется. Да пошли они».

По словам Леандро Паредеса, неосторожное высказывание Рафиньи было отправлено в командный чат сборной Аргентины в WhatsApp, чтобы подстегнуть игроков, и это явно сработало — с первых минут матча в их глазах горел боевой настрой. «Альбиселесте» полностью доминировали в первом тайме и ушли на перерыв с комфортным счетом 3:1. Окончательную точку в матче поставил Джулиано Симеоне за 20 минут до финального свистка.

Аргентина уверенно довела матч до победы, но не раньше, чем главный тренер Лионель Скалони отчитал Мартинеса за его откровенное показное поведение.

Когда бразильцы не стали активно прессинговать, вратарь «Астон Виллы» принял обратный пас, подбросил мяч в воздух и несколько раз подбил его коленями, чем вызвал недовольство тренера, который погрозил ему пальцем и дал понять, что такие выходки недопустимы.

«Мяч просто удачно отскочил ко мне, и я сделал пару движений коленом. В этом не было ничего особенного. Болельщикам понравилось, но я знаю, что Лионелю такие вещи не по душе», — позже объяснил Мартинес журналистам.

Как всегда, 32-летний голкипер не испытывал ни капли сожаления — и это была далеко не единственная его попытка завести публику на стадионе «Монументаль» в тот вечер.

Карикатурный злодей

Мартинес не упустил шанса дополнительно досадить Рафинье. После финального свистка аргентинский вратарь намеренно врезался в бразильца, который был расстроен поражением. Это мгновенно вызвало агрессивную реакцию со стороны вингера «Селесао».

Эмилиано Мартинес с Лионелем Месси и Энцо Фернандесом после победы на ЧМ-2022 globallookpress.com

Рафинья начал толкаться с Паредесом, ситуация почтивышла из пол контроля — его удерживал партнер по сборной Бразилии Эндрик, который сразу понял, что конфликт может перерасти в драку. Всё это время Мартинес оставался в стороне, делая вид, будто ничего не произошло.

Но позже он показал свое истинное лицо, когда аргентинские игроки праздновали победу вместе с болельщиками в Буэнос-Айресе. Он весело танцевал под кричалку фанатов: «Минута молчания... Шшш!... Для Рафиньи, который умер!».

Конечно же, именно Мартинес первым придумал эту песню, когда издевался над Килианом Мбаппе после победы Аргентины в финале чемпионата мира над Францией в Катаре.

Подобные мелочные выходки не соответствуют уровню и статусу такого опытного игрока, как Мартинес. Но он просто не может себя сдержать.

«Рафинья должен быть немного воспитаннее. Меня всегда учили: говори после игры, а не до», — добавил Мартинес в интервью.

Однако лицемерие этого заявления просто поражает. Впрочем, понять, когда Мартинес говорит всерьез, действительно непросто. Он, похоже, полностью осознает свой образ карикатурного злодея — и никогда не упускает шанса напомнить об этом.

Нарушенное обещание

Мартинесу всё равно, кого он раздражает или оскорбляет — его главная цель — вызвать реакцию. В конце концов, это тот самый человек, которого жестко критиковали за то, что он отпраздновал победу в номинации «Золотая перчатка» на чемпионате мира, прижав трофей к паху. Однако это не помешало ему повторить этот жест уже с Кубком Америки.

Эмилиано Мартинес с призом лучшему вратарю мира globallookpress.com

ФИФА наказала Мартинеса за выходки после финала Копы в прошлом году, дисквалифицировав его на два матча. В ответ он опубликовал в соцсетях неубедительные извинения.

«Я принимаю это наказание и извиняюсь, если кого-то обидел. Момент празднования — это радость для многих детей, а не неуважение к кому-либо.

Я никогда не хотел никого оскорбить и не понимал, что жест, который люди приняли позитивно, может быть обидным. Но я постараюсь больше не задевать никого и просто сосредоточусь на победах», — написал скандальный вратарь в своих соцсетях.

Нет ничего удивительного в том, что Мартинес уже нарушил это обещание. Его детское поведение не ограничивается только играми за сборную, что подтвердят многие фанаты и игроки Премьер-лиги за пределами «Вилла Парк».

Во время победного матча против «Манчестер Сити» (2:1) в декабре Мартинес изо всех сил пытался вывести из себя Джека Грилиша, который возмущался арбитру из-за нехватки добавленного времени в первом тайме. Голкипер продолжал поддевать бывшего одноклубника вплоть до раздевалки и даже бросил ему: «Ты теперь считаешь себя большим парнем, да?».

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На этот раз Грилиш не поддался на провокацию, но далеко не все способны игнорировать психологические игры Мартинеса.

«Я создаю хаос»

Лучший пример того, как Мартинес пробирается в голову соперников, произошел в сентябре 2021 года, когда «Астон Вилла» обыграла «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:0 на «Олд Траффорд». Победный гол за гостей на 88-й минуте забил Кортни Хауз, но матч мог закончиться ничьей, если бы Бруну Фернандеш реализовал пенальти уже в добавленное время.

Эмилиано Мартинес globallookpress.com

Фернандеш обычно хладнокровен при исполнении 11-метровых, но Мартинес приложил все усилия, чтобы вывести его из равновесия. «Я увидел, что [Криштиану] Роналду расстроен, потому что не бьет, и понял, что тут есть напряжение. Я сказал: "Давай, теперь ты бей. Он (Роналду) не хочет бить". А затем обратился к [Эдинсону] Кавани: Почему Роналду не бьёт?», — признался вратарь «Виллы» в разговоре с Ианом Райтом и Орианой Сабатини в подкасте Behind The Game.

После этого Мартинес начал раскачиваться из стороны в сторону и подпрыгивать, прежде чем Фернандеш пробил — прием, который он перенял у аргентинского коллеги Лионеля Месси.

«Это даже не трэш-ток. Я создаю хаос. Шла 92-я минута матча, мне нужно было как-то его отвлечь, потому что у них всё на кону. Бруну не промахивался с пенальти в 25 попытках или около того. Я спросил Месси, и он сказал: Когда ты двигаешься так, им это не нравится».

Но даже промах Фернандеша не был достаточным для Мартинеса — он отпраздновал это, танцуя и делая характерные движения тазом в сторону болельщиков «Манчестер Юнайтед» за воротами. «Я танцевал не потому, что хотел. Я никогда не практиковал этот танец. Сейчас я даже не знаю, как его повторить, это просто случилось в тот момент», — утверждал аргентинец.

Однако, было это спонтанно или нет, в этом просто не было необходимости. Мартинес не просто создает хаос, чтобы получить преимущество — он получает от этого удовольствие.

Специалист по отражению пенальти

При всём сказанном, Мартинес не задержался бы так долго в стартовом составе одного из крупнейших клубов английского футбола и действующих чемпионов мира, если бы его единственным талантом было раздражать людей.

Эмилиано Мартинес globallookpress.com

Как голкипер, он обладает выдающимися навыками и отлично справляется с давлением в решающие моменты.

В финале чемпионата мира 2022 года он каким-то чудом не позволил Рандалю Коло-Муани принести победу Франции, сделав феноменальный спасительный сейв в компенсированное время, а затем отразил удар Кингсли Комана в серии пенальти.

Позже он вновь доказал свою репутацию мастера по отражению 11-метровых, отбив два удара в четвертьфинале Кубка Америки-2024 против Эквадора, что позволило Аргентине пройти дальше, несмотря на промах самого Месси.

В «Астон Вилле» он тоже проявил себя в серии пенальти: его решающий сейв против Бенжамена Андре вывел команду Унаи Эмери в полуфинал Лиги конференций в сезоне-2023/2024. Причем аргентинец чудом избежал удаления за то, что перед этим провокационно жестом «заткнул» французских болельщиков на стадионе «Пьер-Моруа».

А кто может забыть невероятную реакцию Мартинеса, когда он в матче против «Ноттингем Форест» вытащил удар головой Николаса Домингеса? В декабре этот момент принес ему награду «Сэйв месяца» в АПЛ.

Однако у Мартинеса почти столько же безумных эпизодов, сколько и гениальных. Он подвержен ошибкам из-за нестабильных решений и далеко не всегда уверенно действует на линии или при игре ногами.

Аргентинец также обладает сомнительным рекордом — он стал вратарем с наибольшим числом автоголов в истории Премьер-лиги (3). Последний из них случился в прошлом сезоне, когда он нелепо пропустил в свои ворота срезку после прострела Харви Эллиотта в матче против «Ливерпуля» (3:3) на «Вилла Парк».

Шоу гарантировано

Возможно, всё это объясняет, почему Микель Артета без сожаления одобрил продажу Мартинеса в «Астон Виллу» за 16 миллионов фунтов в сентябре 2020 года.

Главный тренер «Арсенала» позже заявил, что это было «в интересах клуба».

Эмилиано Мартинес globallookpress.com

Мартинес заявил о себе сезоном ранее, когда заменил травмированного Бернда Лено. Однако до этого он долгие годы оставался в тени таких вратарей, как Петр Чех, Войцех Щенсный, Давид Оспина, Лукаш Фабьянски и Вито Манноне, и покинул «Эмирейтс» с жалкими 38 матчами за основную команду.

«Вы всегда могли видеть его талант, но в "Арсенале" у него было слишком много энергии. Только когда он нашел способ направить ее в одно русло, он действительно вышел на новый уровень», — сказал Чех в интервью Amazon Prime.

Безусловно, Мартинес поднялся на большую высоту после ухода из «Арсенала», но можно ли сказать, что он научился направлять свою «энергию» в нужное русло?

Мартинес всегда будет позволять эмоциям брать верх на поле. Он будет раздражать ровно так же часто, как и восхищать, но именно это делает его столь яркой фигурой.

С точки зрения «Астон Виллы» и сборной Аргентины главное — Мартинес остается победителем. Он может выиграть свой первый трофей на «Вилла Парк» уже в этом сезоне, ведь команда Эмери продолжает борьбу за Кубок Англии и успешно выступает в Лиге чемпионов. Кроме того, он снова окажется в центре внимания, когда Аргентина отправится защищать титул чемпионов мира в Северной Америке в следующем году.

Мартинес, возможно, никогда не станет лучшим вратарем мира или самым любимым игроком, но этот великий футбольный провокатор заслуживает огромного уважения за то, как он раскрыл свой потенциал. И, как всегда, остается главный вопрос: что будет дальше?