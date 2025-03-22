Аргентина без Месси обыграла Уругвай: вопрос выхода на ЧМ решён

В отборочном матче чемпионата мира-2026 сборная Аргентины на выезде одержала непростую победу над Уругваем (1:0), практически обеспечив себе место в финальной части турнира. Единственный гол забил Тьяго Альмада, а концовка встречи выдалась нервной — аргентинцы остались в меньшинстве после удаления Николаса Гонсалеса. Этот успех позволил команде Лионеля Скалони выйти на первое место в группе южноамериканской квалификации, а заодно прервать серию из трёх гостевых матчей без побед.

Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Южная Америка Уругвай — Аргентина 0:1 Гол: 0:1 Тьяго Альмада (68') Уругвай: Серхио Рочет, Рональд Араухо, Матиас Оливера, Наитан Нандес, Федерико Вальверде (Rodrigo Aguirre, 72'), Родриго Бентанкур, Факундо Пельистри (Брайан Родригес, 58'), Максимилиано Араухо, Дарвин Нуньес (Federico Vinas, 72'), Хосе Хименес, Хиорхьян де Арраскаета (Николас де ла Крус, 42') Аргентина: Дамиан Эмилиано Мартинес, Николас Тальяфико, Николас Отаменди, Кристиан Ромеро, Науэль Молина, Тьяго Альмада (Анхель Корреа, 87'), Алексис Мак Аллистер (Эксекиэль Паласиос, 79'), Леандро Паредес (Леонардо Балерди, 87'), Энцо Фернандес, Хулиан Альварес, Джулиано Симеоне (Николас Гонсалес, 69') Предупреждения: Наитан Нандес (64'), Матиас Оливера (86'), Хулиан Альварес (90 + 1') Удаление: Николас Гонсалес (90 + 5')

Борьба без компромиссов на старте

Матчи между Аргентиной и Уругваем — это всегда столкновение горячих южноамериканских характеров, и эта игра не стала исключением. С первых минут команды включили высокий темп, а каждый эпизод сопровождался жесткими единоборствами.

Уругвайцы, заряженные энергией трибун «Сентенарио», пытались захватить инициативу, прессинговали и быстро накрывали соперника. Аргентинцы сделали ставку на терпение и плотную игру в обороне.

Хулиан Альварес борется за мяч globallookpress.com

Опасных моментов в первом тайме было немного. Единственный по-настоящему острый эпизод создал Джулиано Симеоне — его неожиданный удар с фланга мог стать голевым, если бы не блестящая реакция вратаря Уругвая Серхио Рочета.

А главным событием первой половины стала массовая потасовка в центре поля. Энцо Фернандес грубо встретил уругвайца, и тут же на поле буквально взорвались все игроки обеих команд. Судье удалось быстро разрядить обстановку, а градус матча только вырос. 0:0 к перерыву — всё решалось во втором тайме.

Потасовка в матче Уругвай – Аргентина globallookpress.com

Альмада берёт слово

После перерыва Аргентина заиграла увереннее. Уже в первые десять минут у ворот Уругвая возникли два момента: сначала Тьяго Альмада проверил Рочета дальним ударом — вратарь в прыжке вытащил мяч из-под перекладины, а затем опасно пробил Науэль Молина.

Но на 68-й минуте аргентинцы всё-таки взломали оборону хозяев. Хулиан Альварес прорвался по флангу, оттянул на себя защитников и отдал мяч под удар Альмаде. Полузащитник «Атланты» хлёстко приложился с 25 метров — мяч летел идеально и опустился прямо в дальний угол. Гол-шедевр, который не оставил шансов Рочету.

Тьяго Альмада gettyimages.com

Аргентина вышла вперёд и начала грамотно сушить игру, заставляя уругвайцев раскрываться.

Концовка: нервы, фолы и красная карточка

Марсело Бьелса, понимая, что его команда проигрывает, сделал двойную замену, усилив атаку, но серьёзного давления на ворота Эмилиано Мартинеса создать так и не получилось. Уругвайцы пытались давить через стандарты — Пелистри, Бентанкур и Вальверде активно загружали штрафную, но защита Аргентины отработала на высшем уровне.

В компенсированное время страсти на поле снова накалились. Николас Гонсалес, который вышел на замену, не успел убрать ногу в борьбе за верховой мяч и опасно ударил соперника бутсой в лицо. Судья без раздумий достал красную карточку.

Но играть оставались считанные секунды — уругвайцы не успели воспользоваться численным преимуществом, и финальный свисток зафиксировал победу Аргентины.

Аргентинцы уже пакуют чемоданы на Чемпионат Мира

Благодаря этому результату Аргентина теперь лидирует в южноамериканском отборе. Команда набрала 27 очков, что фактически гарантирует ей поездку на ЧМ-2026 — для официального выхода на турнир ей нужно всего одно очко в оставшихся пяти матчах.

Уругвай – Аргентина globallookpress.com

Следующий тест — принципиальное противостояние с Бразилией. Победа в нём не только закрепит выход Аргентины, но и станет символичной — всегда важно обыграть вечного соперника.

Что касается Уругвая, то команда Бьелсы остаётся в зоне прямого выхода на чемпионат мира, но теперь ей нужно внимательно следить за преследователями. В следующем туре уругвайцам предстоит матч, где они должны обязательно брать очки, чтобы не осложнить себе жизнь в борьбе за путёвку.