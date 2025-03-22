Аргентина без Месси обыграла Уругвай: вопрос выхода на ЧМ решён

Борьба без компромиссов на старте
Матчи между Аргентиной и Уругваем — это всегда столкновение горячих южноамериканских характеров, и эта игра не стала исключением. С первых минут команды включили высокий темп, а каждый эпизод сопровождался жесткими единоборствами.
Уругвайцы, заряженные энергией трибун «Сентенарио», пытались захватить инициативу, прессинговали и быстро накрывали соперника. Аргентинцы сделали ставку на терпение и плотную игру в обороне.
Опасных моментов в первом тайме было немного. Единственный по-настоящему острый эпизод создал Джулиано Симеоне — его неожиданный удар с фланга мог стать голевым, если бы не блестящая реакция вратаря Уругвая Серхио Рочета.
А главным событием первой половины стала массовая потасовка в центре поля. Энцо Фернандес грубо встретил уругвайца, и тут же на поле буквально взорвались все игроки обеих команд. Судье удалось быстро разрядить обстановку, а градус матча только вырос. 0:0 к перерыву — всё решалось во втором тайме.
Альмада берёт слово
После перерыва Аргентина заиграла увереннее. Уже в первые десять минут у ворот Уругвая возникли два момента: сначала Тьяго Альмада проверил Рочета дальним ударом — вратарь в прыжке вытащил мяч из-под перекладины, а затем опасно пробил Науэль Молина.
Но на 68-й минуте аргентинцы всё-таки взломали оборону хозяев. Хулиан Альварес прорвался по флангу, оттянул на себя защитников и отдал мяч под удар Альмаде. Полузащитник «Атланты» хлёстко приложился с 25 метров — мяч летел идеально и опустился прямо в дальний угол. Гол-шедевр, который не оставил шансов Рочету.
Аргентина вышла вперёд и начала грамотно сушить игру, заставляя уругвайцев раскрываться.
Концовка: нервы, фолы и красная карточка
Марсело Бьелса, понимая, что его команда проигрывает, сделал двойную замену, усилив атаку, но серьёзного давления на ворота Эмилиано Мартинеса создать так и не получилось. Уругвайцы пытались давить через стандарты — Пелистри, Бентанкур и Вальверде активно загружали штрафную, но защита Аргентины отработала на высшем уровне.
В компенсированное время страсти на поле снова накалились. Николас Гонсалес, который вышел на замену, не успел убрать ногу в борьбе за верховой мяч и опасно ударил соперника бутсой в лицо. Судья без раздумий достал красную карточку.
Но играть оставались считанные секунды — уругвайцы не успели воспользоваться численным преимуществом, и финальный свисток зафиксировал победу Аргентины.
Аргентинцы уже пакуют чемоданы на Чемпионат Мира
Благодаря этому результату Аргентина теперь лидирует в южноамериканском отборе. Команда набрала 27 очков, что фактически гарантирует ей поездку на ЧМ-2026 — для официального выхода на турнир ей нужно всего одно очко в оставшихся пяти матчах.
Следующий тест — принципиальное противостояние с Бразилией. Победа в нём не только закрепит выход Аргентины, но и станет символичной — всегда важно обыграть вечного соперника.
Что касается Уругвая, то команда Бьелсы остаётся в зоне прямого выхода на чемпионат мира, но теперь ей нужно внимательно следить за преследователями. В следующем туре уругвайцам предстоит матч, где они должны обязательно брать очки, чтобы не осложнить себе жизнь в борьбе за путёвку.