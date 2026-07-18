19 июля в финале чемпионата мира по футболу сыграют Испания и Аргентина. Начало игры — в 22:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 8.10.

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Испания

Турнирное положение: Испанцы довольно уверенно забрались в финал чемпионата мира. «Фурия Роха» в семи матчах турнира пропустила лишь однажды.

При этом Испания на турнире отличилась 13 мячами. А вот лучшим бомбардиром команды является Микель Оярсабаль, отличившийся пятью голами.

Последние матчи: в предыдущем раунде команда прошла французов. Испанцы были сильнее «трехцветных» (2:0).

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До того команда выбила с турнира сильную сборную Бельгии (2:1). А вот чуть ранее команда минимально переиграла португальцев.

При всем при том Испания не выиграла только в стартовом матче турнира, в котором подписала мировую с Кабо-Верде (0:0). Та осечка по-хорошему завела команду, которая далее лишь побеждала.

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Состояние команды: Испанцы легко прошли групповой этап, да и в плей-офф выглядели монолитно. Все-таки отправить домой Португалию и Бельгию дорогого стоит.

К тому же «Фурия Роха» исторически успешно противостоит аргентинцам. В пяти последних очных поединках команда победила три раза при двух поражениях. Да и оборона команды — настоящий бетон. Вот только сможет ли она найти противоядие против неудержимого Месси?!

Аргентина

Турнирное положение: Аргентинцы на турнире выглядят весьма симпатично. Команда весьма результативно атакует, так еще Лионель Месси переживает очередной ренессанс.

Причем Аргентина в 7 своих матчах на турнире забила 19 мячей в ворота соперников. А вот пропустила команда семь раз. Зато аргентинцы показали свое умение добывать результат в матчах, изначально складывающихся не в их пользу.

Последние матчи: латиноамериканцы добыли волевую победу над Англией. Пропустив первыми, аргентинцы усилиями Энцо Фернандеса и Лаутаро Мартинеса перевернули все с ног на голову (2:1).

До того команда в дополнительное время прошла Швейцарию (3:1). Притом, что несколько ранее аргентинцы натужно переиграли Египет (3:2).

В семи матчах в рамках Мундиаля Аргентина добыла 7 побед. К тому же у Лионеля Месси имеется шикарнейший шанс выиграть бомбардирскую гонку. Сейчас на его счету 8 мячей. Столько же забил француз Мбаппе.

Состояние команды: Аргентинцы последние победы добыли с очевидной натугой. Между тем, запас прочности у команды еще огромный, да и скамейка длинная.

Зависимость от Месси у команды огромная. Тем не менее, у команды есть кем усиливаться по ходу поединка, да и желание впервые за 16 лет обыграть испанцев огромно.

Аргентинцы наверняка будут максимально агрессивными в атаке. Да и гениальный Месси наверняка уж что-то, да придумает!

На что ставят в матче Испания — Аргентина Букмекерские коэффициенты на матч Испания — Аргентина: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Дерзкая ставка

Коэффициенты букмекеров: Испания считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой сборной ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.00, а победа Аргентины — в 3.60.

Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 2.20, а на тотал меньше 2.5 можно ориентироваться на 1.67.

Прогноз: Аргентинцы уж точно будут действовать в своем привычном залихватском стиле, да и фактор Месси должен стать определяющим.

8.10 Фора Аргентины -1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 8.10 на матч Испания — Аргентина позволит вывести на карту выигрыш 7100₽, общая выплата — 8100₽

Ставка: Фора Аргентины -1.5 за 8.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих сумеют отличиться больше четырех раз.

8.00 Тотал больше 4.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 8.00 на матч Испания — Аргентина позволит вывести на карту выигрыш 7000₽, общая выплата — 8000₽

Ставка: Тотал больше 4.5 за 8.00.

Пять причин, почему ставка зайдет

Аргентинцы более результативны в атаке

Аргентина победила во всех семи матчах чемпионата мира

Лионель Месси отличился 8 голами на турнире и мотивирован выиграть гонку бомбардиров

Не столь ярко проводит турнир испанец Ламин Ямаль

Аргентина имеет в своем составе ряд высококлассных атакующих игроков

Еще прогноз

Не пропустите основательный прогноз на финал Испания — Аргентина аналитика LiveSport.Ru Алексея Дроздова. Предлагаемый коэффициент для ставки — 2.30.