19 июля в финале чемпионата мира по футболу сыграют Испания и Аргентина. Начало игры — в 22:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 8.10.
Испания
Турнирное положение: Испанцы довольно уверенно забрались в финал чемпионата мира. «Фурия Роха» в семи матчах турнира пропустила лишь однажды.
При этом Испания на турнире отличилась 13 мячами. А вот лучшим бомбардиром команды является Микель Оярсабаль, отличившийся пятью голами.
Последние матчи: в предыдущем раунде команда прошла французов. Испанцы были сильнее «трехцветных» (2:0).
До того команда выбила с турнира сильную сборную Бельгии (2:1). А вот чуть ранее команда минимально переиграла португальцев.
При всем при том Испания не выиграла только в стартовом матче турнира, в котором подписала мировую с Кабо-Верде (0:0). Та осечка по-хорошему завела команду, которая далее лишь побеждала.
Состояние команды: Испанцы легко прошли групповой этап, да и в плей-офф выглядели монолитно. Все-таки отправить домой Португалию и Бельгию дорогого стоит.
К тому же «Фурия Роха» исторически успешно противостоит аргентинцам. В пяти последних очных поединках команда победила три раза при двух поражениях. Да и оборона команды — настоящий бетон. Вот только сможет ли она найти противоядие против неудержимого Месси?!
Аргентина
Турнирное положение: Аргентинцы на турнире выглядят весьма симпатично. Команда весьма результативно атакует, так еще Лионель Месси переживает очередной ренессанс.
Причем Аргентина в 7 своих матчах на турнире забила 19 мячей в ворота соперников. А вот пропустила команда семь раз. Зато аргентинцы показали свое умение добывать результат в матчах, изначально складывающихся не в их пользу.
Последние матчи: латиноамериканцы добыли волевую победу над Англией. Пропустив первыми, аргентинцы усилиями Энцо Фернандеса и Лаутаро Мартинеса перевернули все с ног на голову (2:1).
До того команда в дополнительное время прошла Швейцарию (3:1). Притом, что несколько ранее аргентинцы натужно переиграли Египет (3:2).
В семи матчах в рамках Мундиаля Аргентина добыла 7 побед. К тому же у Лионеля Месси имеется шикарнейший шанс выиграть бомбардирскую гонку. Сейчас на его счету 8 мячей. Столько же забил француз Мбаппе.
Состояние команды: Аргентинцы последние победы добыли с очевидной натугой. Между тем, запас прочности у команды еще огромный, да и скамейка длинная.
Зависимость от Месси у команды огромная. Тем не менее, у команды есть кем усиливаться по ходу поединка, да и желание впервые за 16 лет обыграть испанцев огромно.
Аргентинцы наверняка будут максимально агрессивными в атаке. Да и гениальный Месси наверняка уж что-то, да придумает!
Дерзкая ставка
Коэффициенты букмекеров: Испания считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой сборной ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.00, а победа Аргентины — в 3.60.
Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 2.20, а на тотал меньше 2.5 можно ориентироваться на 1.67.
Прогноз: Аргентинцы уж точно будут действовать в своем привычном залихватском стиле, да и фактор Месси должен стать определяющим.
Ставка: Фора Аргентины -1.5 за 8.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих сумеют отличиться больше четырех раз.
Ставка: Тотал больше 4.5 за 8.00.
Пять причин, почему ставка зайдет
- Аргентинцы более результативны в атаке
- Аргентина победила во всех семи матчах чемпионата мира
- Лионель Месси отличился 8 голами на турнире и мотивирован выиграть гонку бомбардиров
- Не столь ярко проводит турнир испанец Ламин Ямаль
- Аргентина имеет в своем составе ряд высококлассных атакующих игроков
Еще прогноз
Не пропустите основательный прогноз на финал Испания — Аргентина аналитика LiveSport.Ru Алексея Дроздова. Предлагаемый коэффициент для ставки — 2.30.