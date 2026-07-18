Матчи ЧМ-2026 по футболу, в большинстве случаев, будут проводиться вечером и ночью по времени европейской части. Каждый день мы измеряем в будильниках, стоит ли пожертвовать сном на этот раз. Сегодня — матч за третье место.

Франция — Англия

00:00 мск, Майами-Гарденс

Матч за третье место — это не то, на что рассчитывали обе команды. Безусловно, после выхода в полуфинал они мечтали о финале и победе в турнире, но не смогли справиться с Испанией и Аргентиной. Теперь же их главной задачей является забрать хотя бы бронзовые медали, ведь лучше финишировать в призах, чем с деревянной медалью. Но в любом случае, удовлетворения у французов и англичан от чемпионата мира точно не будет.

Французская национальная команда начала свой путь на турнире с трех побед на групповом этапе. На этой стадии соревнования без проблем были повержены Сенегал (3:1), Ирак (3:0) и Норвегия (4:1). В итоге главная команда Франции набрала девять очков и с первой строчки вышла в плей-офф, где тоже шла достаточно уверенно. Сначала «трехцветные» разгромили Швецию (3:0), затем испытали трудности, но все же прошли Парагвай (1:0), а потом разобрались с Марокко (2:0). К полуфинальному матчу с Испанией сборная Франции подходила в статусе фаворита, но не смогла ничего противопоставить сопернику , ни создала ни одного момента и заслуженно проиграла с результатом 0:2.

сборная Англии globallookpress.com

«Синие» уже точно не станут трехкратными чемпионами мира, но могут стать трехкратными бронзовыми призерами мундиаля. Пока что в активе французов два золота, два серебра и две бронзы. Будет ли изменена эта тенденция? Этот поединок будет иметь особое значение для двух человек. Первый — это Килиан Мбаппе. Сейчас форвард делит статус лучшего бомбардира турнира с Лионелем Месси и для него наверняка принципиально забить и стать лучшим по этому показателю. Второй — Дидье Дешам. Тренер уже объявил, что уходит из команды после окончания ЧМ-2026, поэтому этот матч станет для него последним у руля коллектива после 12 лет работы. К слову, сменит его с большой долей вероятности легендарный Зинедин Зидан.

У английской сборной путь на главном турнире четырехлетия был более сложным. В своей группе англичане сначала победили Хорватию (4:2), затем сыграли вничью с Ганой (0:0), а потом выиграли у Панамы (2:0). «Три льва» с семью зачетными баллами стали лучшими в своей группе. В 1/16 финала главная команда Англии смогла только в концовке в волевом стиле вырвать победу у ДР Конго (2:1), а в 1/8 финала тоже не без проблем прошла Мексику (3:2). В четвертьфинале сборная Англии лишь в овертайме смогла дожать Норвегию (2:1), а вот в полуфинале с Аргентиной выигрывала весь второй тайм, но в концовке силы команду покинули и она позволила сопернику не только сравнять счет, но и вырвать победу (1:2).

Календарь и таблица ЧМ-2026

Сейчас у английской «националки» есть шанс только во второй раз в истории завершить чемпионат мира с медалями после победы в далеком 1966 году. После этого в активе англичан уже было два полуфинала, но в 1990 и 2018 годах все завершилось в итоге лишь четвертым местом. А вот на чемпионате Европы сборная Англии последние два турнира проигрывала в финалах. На ЧМ-2026 в сборной Англии выделялись Гарри Кейн и Джуд Беллингем, которые забили по шесть мячей, но в полуфинале они себя проявить не смогли. Подопечные Томаса Тухеля не скрывают, что находятся в упадническом настроении после обидного поражения от аргентинцев . Хватит ли у них сил собраться на этот матч?

Фаворитом матча за третье место является сборная Франции, но это все относительно, поскольку в таких поединках никогда не знаешь, какие будут составы у команды и чем все завершится . Этим они и интересны. Конечно, обе команды будут стремиться к победе, но все равно эмоции будут не те, мотивация не та, борьба не та.

Слово прогнозисту: Редактор отдела Футбол Никита Головахин ждет результативную игру, поэтому ставит на тотал больше 3,5 за 2.09.

Ставить будильник?

⏰⏰⏰ — три будильника из трех. Предпоследний матч турнира, разыгрываются бронзовые медали, что еще нужно для просмотра? Чемпионат мира заканчивается, поэтому можно и не поспать до двух часов ночи. Впереди выходной — отоспаться до финала время будет.

Онлайн-трансляция: LiveSport.Ru проведет онлайн-трансляцию матча, которая стартует примерно за полчаса до начала игры — присоединяйтесь.