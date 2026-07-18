19 июля в рамках матча за 3-е место на ЧМ-2026 сыграют Франция и Англия. Начало встречи — в 00:00 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.09.
Франция
Перед матчем: Франция заняла первое место в группе I, набрав семь очков за три встречи при разнице мячей 10:2.
В плей-офф «трехцветные» поочередно выбили сборные Швеции, Парагвая и Марокко, но в полуфинале уступили Испании.
Последние матчи: В полуфинальном матче ЧМ-2026 «трехцветные» без шансов проиграли Испании со счетом 0:2.
На предыдущих стадиях плей-офф Франция обыграла Швецию (3:0), Парагвай (1:0) и Марокко (2:0).
Состояние команды: Французы до матча с испанцами выглядели на турнире мощно и монструозно, сминая сопротивление любого соперника.
Но игра против «красной фурии» показала всему миру слабые места «трехцветных», которые проведут последний матч под руководством Дидье Дешама.
Англия
Перед матчем: Англия заняла первое место в группе L, набрав семь очков за три встречи при разнице мячей 6:2.
В плей-офф «три льва» поочередно выбили сборные ДР Конго, Мексики и Норвегии, но проиграла в 1/2 финала Аргентине.
Последние матчи: В полуфинальном матче ЧМ-2026 англичане на последних минутах упустили победу над аргентинцами — 1:2.
На предыдущих стадиях плей-офф Англия обыграла ДР Конго (2:1), Мексики (3:2) и Норвегии (2:1 ДВ).
Состояние команды: Англичане оправдали свой статус одного из главных фаворитов турнира, выйдя в полуфинал турнира.
Команда могла и выйти в финал, но замены главного тренера «трех львов» Томаса Тухеля похоронила мечту целой нации, жаждущей финала ЧМ с 1966 года.
Статистика для ставок
- Англия пропускает во всех матчах плей-офф ЧМ-2026
- Франция выиграла восемь игр подряд до поражения от Испании
- Команды между собой последние два раза играли в полуфиналах Евро-2024 и Лиги наций-2025 — в обоих случаях успех праздновали испанцы
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают сборную Франции фаворитом с коэффициентом 1.93. Ничья оценена в 3.95, а победа сборной Англии — в 3.85.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно противоположными коэффициентами — 1.45 и 2.65.
Прогноз: Обычно матчи за бронзу выдаются результативными и эта встреча не станет исключением.
Ставка: Тотал больше 3,5 за 2.09.
Прогноз: Также можно поставить на то, что в первом тайме будет забито больше одного гола.
Ставка: Тотал больше 1,5 в первом тайме за 2.05
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