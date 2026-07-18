прогноз на матч Суперкубка России, ставка за 2.17

18 июля в матче за Суперкубок России по футболу сыграют «Зенит» и «Спартак». Начало игры — в 19:30 мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.17.

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«Зенит»

Турнирное положение: Петербургский «Зенит» подходит к матчу за Суперкубок России 2026 года в статусе действующего чемпиона страны. Команда Сергея Семака нацелена забрать первый официальный трофей нового футбольного года.

Последние матчи: Летом сине-бело-голубые провели активную предсезонную подготовку. В рамках товарищеских встреч питерцы уверенно обыграли сербскую «Црвену Звезду» (3:1) и разгромили азербайджанский «Нефтчи» (4:1).

Также команда провела две контрольные игры против махачкалинского «Динамо», где сначала победила (2:0), а затем сыграла вничью (1:1).

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Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Зенит» сохраняет сыгранный и мощный состав, который традиционно доминирует на внутренней арене. Тренерский штаб планомерно подвел игроков к пику физической формы через серию июльских спаррингов.

В атаке команда показывает высокую результативность, забивая в среднем больше двух мячей за товарищеский матч. Сине-бело-голубые мотивированы взять реванш у москвичей за весенний вылет из Кубка.

«Спартак»

Турнирное положение: Московский «Спартак» поборется за Суперкубок на правах действующего обладателя Кубка России. Для красно-белых это принципиальный шанс начать сезон с победы над главным конкурентом.

Последние матчи: Летний цикл товарищеских матчей у москвичей получился коротким. Команда в закрытом режиме переиграла костромской «Спартак» (1:0), а затем провела результативную встречу с «Актобе» (3:2).

В крайнем контрольном поединке перед Суперкубком подопечные Хуана Карлоса Карседо уступили столичному «Локомотиву» со счетом 0:2.

Состояние команды: Красно-белые привыкают к жестким требованиям Хуана Карлоса Карседо. Испанский тренер ставит интенсивную игру с высоким прессингом. На недавнем брифинге РФС Карседо открыто критиковал обилие новых судейских правил, выразив сомнение в их пользе перед важным матчем.

Последняя игра против «Локомотива» обнажила проблемы в оборонительных порядках при быстрых атаках соперника. Тем не менее, эмоциональный фон в коллективе высокий, ведь весной «Спартак» уже доказал умение побеждать Питер в решающих матчах. Тренер активно настраивает команду на историческую неделю.

На что ставят в матче Зенит — Спартак Букмекерские коэффициенты на матч Зенит — Спартак: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Зенит» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.17. Ничья оценена в 3.55, а победа оппонента — в 3.60.

Прогноз: Основной ставкой станет ожидание победы «Зенита» в матче.

2.17 Победа «Зенита» Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.17 на матч «Зенит» — «Спартак» принесёт прибыль 1170₽, общая выплата — 2170₽

Ставка: Победа «Зенита» в матче за 2.17.

Прогноз: Можно рискнуть и сыграть на ожидании голов от каждой из команд во втором тайме.

3.85 Обе забьют во втором тайме Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.85 на матч «Зенит» — «Спартак» принесёт чистый выигрыш 2850₽, общая выплата — 3850₽

Ставка: Обе команды смогут забить во втором тайме матча за 3.85.