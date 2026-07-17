18 июля в матче за Суперкубок России сыграют «Зенит» и «Спартак». Начало игры — в 19:30 мск. Редактор новостей, аналитик Сергей Писцов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.65.
«Зенит»
Перед матчем: В минувшем сезоне «сине-бело-голубые» прибавили и не оставили шансов «Краснодару» защитить титул чемпиона России. «Зенит» занял 1-е место в таблице РПЛ, опередив «быков» на 2 балла.
Этим летом команда из Санкт-Петербурга не сильно преобразилась. Приобрела нескольких легионеров, а также избавилась от некоторых футболистов ротации.
Последние матчи: «Зенит» провел 6 товарищеских встреч этим летом. «Сине-бело-голубые» обыграли «Ленинградец» (4:0), махачкалинское «Динамо» (2:0), «Нефтчи» (4:1), «Црвену Звезду» (3:1).
Помимо этого «сине-бело-голубые» дважды сыграли вничью с тем же махачкалинским «Динамо» (1:1) и с «Химнасией и Эсгримой» (1:1). Команда Сергея Семака не проиграла ни одной встречи этим летом.
Состояние команды: Сезон предстоит новый, а проблемы у «Зенита» старые. Снова Вендел решил не приезжать на сборы клуба вовремя, получив штраф в 700 тыс. евро. Безусловно, это может негативно сказаться на атмосфере в команде.
Несмотря на это, состав у «сине-бело-голубых» очень мощный. Александр Соболев уверен в своих силах, заявив о желании выиграть все трофеи с «Зенитом», а «Краснодар» теряет ключевых футболистов. Борьба за чемпионство будет ожесточенной, но впереди — Суперкубок России.
«Спартак»
Перед матчем: «Красно-белые» преобразились в весенней части прошлого сезона. «Спартак» занял 4-е место в таблице РПЛ сезона 2025/2026, отстав от тройки лидеров лишь на один балл.
К тому же, московская команда стала обладателем Кубка России, обыграв в Суперфинале «Краснодар» по пенальти (1:1, 4:3 по пен.).
Последние матчи: В этом межсезонье «Спартак» провел чуть меньше встреч, чем «Зенит» (4). За этот период «красно-белые» уступили только «Локомотиву» (0:2).
В остальных поединках «Спартак» дважды обыграл одноклубников из Костромы (1:0) и «Крылья Советов» (3:2), а также однажды сыграл вничью с «Рубином» (0:0).
Состояние команды: «Спартак» преобразился под руководством Хуана Карседо по ходу прошлого сезона, но вечная проблема тренеров в московском клубе — это синдром второго года. Не факт, что «красно-белые» будут показывать такой же зрелищный футбол, как в концовке минувшего сезона.
В прошедших 5-и очных встречах «Спартак» дважды обыгрывал «Зенит» (0:0, 7:6 по пен. и 2:1), столько же раз проиграл и однажды сыграл вничью со счетом 2:2. Получится и на сей раз одержать победу? Большой вопрос...
Статистика для ставок
- «Зенит» не проиграл ни одного товарищеского матча этим летом
- «Спартак» не забил ни одного гола в последних двух товарищеских матчах (0:0 и 0:2)
- В последних 5-и очных встречах команды по 2 раза победили и один раз сыграли вничью
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры отдают предпочтение «Зениту» с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.45, а победа «Спартака» — в 3.55.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 1.95 и 1.85.
Прогноз: Нападающий «Зенита» Александр Соболев будет мотивирован в матче против «Спартака», это очевидно.
Ставка: Соболев забьет гол за 2.65.
Прогноз: При этом «Спартак» будет пытаться доминировать, а «Зенит» может начать фолить.
Ставка: «Зенит» получит первую желтую карточку за 1.96.
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