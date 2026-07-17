прогноз на матч 18-го тура чемпионата Казахстана, ставка за 3.83

18 июля в 18-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Кайсар» и «Каспий». Начало игры — в 18:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.83.

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«Кайсар»

Турнирное положение: «Степные волки» борются за выживание в элитном дивизионе. Команда находится на 12-й строчке турнирной таблицы.

При этом «Кайсар» забил всего 13 мячей в 18 матчах. А вот в свои ворота команда пропустила 20 мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Кайсар» уступил «Улытау» (0:1).

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До того команда не смогла одолеть павлодарский «Иртыш» (0:0). Зато чуть ранее ей удалось переиграть тех же павлодарцев (2:1).

В своих пяти последних матчах «Кайсар» разжился двумя победами. В них «степные волки» отличились 4 забитыми мячами при трех пропущенных.

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Состояние команды: «Кайсар» не забивал в двух своих последних поединках. Да и вообще, проблема с реализацией является самой насущной.

Между тем, «Кайсар» в трех последних очных поединках одолел «Каспий». А вот не проигрывает «морякам» команда уже четыре года. К тому же «степные волки» постараются вернуться на забивной путь.

«Каспий»

Турнирное положение: «Моряки» борются за выживание в элитном дивизионе. Ныне команда находится на 13-м месте турнирной таблицы.

При этом «Каспий» набрал 17 очков в 17 поединках чемпионата Казахстана. К тому же забила команда всего пятнадцать мячей.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда добыла три очка. Дома она переиграла «Ордабасы» (3:2).

До того команда нанесла поражение «Атырау» (2:1). При этом чуть ранее она уверенно одолела того же соперника (2:0). Так что в морально-психологическом плане у «моряков» полный ажур!

При том «Каспий» в пяти своих последних матчах добыл 3 победы. В этих поединках команда отличилась 8 забитыми мячами при семи пропущенных.

Состояние команды: «Каспий» постепенно выбрался из опасной зоны и вполне может запрыгнуть в район экватора турнирной таблицы. К тому же команда заметно прибавила в летнем цикле.

При этом «Каспий» в десяти выездных поединках чемпионата набрал лишь 7 зачетных пунктов. Да и забивает вне родных стен команда в среднем реже одного мяча за матч.

Безусловно, «моряки» намерены максимально отдалиться от опасной зоны. Плюс серия из трех побед кряду не может не благоволить к новым свершениям.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Кайсар» считается безусловным фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На eго победу ставки принимаются с коэффициентом 2.03. Ничья оценена в 3.22, а победа «Каспия» — в 3.83.

Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 2.44, а вот ТМ 2.5 можно взять за 1.53.

Прогноз: «Каспий» в последних матчах выглядел выгодно, к тому же в последние годы успешно противостоит «Кайсару».

3.83 Победа «Каспия» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.83 на матч «Кайсар» — «Каспий» принесёт чистый выигрыш 2830₽, общая выплата — 3830₽

Ставка: Победа «Каспия» за 3.83.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеют оба оппонента.

2.13 Обе забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.13 на матч «Кайсар» — «Каспий» принесёт прибыль 1130₽, общая выплата — 2130₽

Ставка: Обе забьют за 2.13.

Пять причин, почему ставка зайдет