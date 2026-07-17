Отличиться сумеет лишь одна из команд?

прогноз на товарищеский матч, ставка за 2.14

18 июля в товарищеском матче по футболу сыграют «Локомотив» и «Рубин». Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.14.

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«Локомотив»

Турнирное положение: «Железнодорожники» в летнее межсезонье провели 6 контрольных матчей. Команда Михаила Галактионова в них добыла пять побед.

При этом «Локомотив» в межсезонье еще не пропустил ни одного мяча. Причем победить не удалось лишь «Родину» (0:0).

Последние матчи: предыдущий поединок «железнодорожники» провели продуктивно. Команда с минимальным счетом одолела ЦСКА.

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До того «железнодорожники» уверенно переиграли «Спартак» (2:0). А вот поединок с «Акроном» завершился яркой викторией (3:0).

При этом «Локомотив» в шести спаррингах наколотил 16 мячей в ворота соперников. Два из них на счету Алексея Батракова.

Календарь и таблица РПЛ

Состояние команды: «Железнодорожники» находятся в приличных кондициях. Команда Галактионова сохранила своих лидеров и готовится к борьбе за самые высокие места.

К слову, «Локомотив» в последнее время сложно противостоит «Рубину». В четырех последних очных поединках команда победила два раза при двух поражениях. А ведь продлить победную серию хочется!

«Рубин»

Турнирное положение: Казанцы в летних контрольных матчах не особенно блистают. В четырех спаррингах команда разжилась лишь одной победой.

При этом «Рубин» не пропускал в двух своих последних контрольных поединках. Да и голы, как и прежде, даются казанцам натужно.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда наконец-то победила. Казанцы переиграли «Крылья Советов» (2:0).

До того команда не уступила «Спартаку» (0:0). А вот поединок с «Оренбургом» завершился досадным поражением (1:2).

В межсезонных спаррингах «Рубин» выглядит довольно посредственно. Зато остался в команде ее лидер атак Мирлинд Даку.

Состояние команды: «Рубин» сохранил большинство своих ведущих игроков. Казанцы в новом сезоне намерены побороться за попадание в топ-6.

Подбор игроков у казанцев вряд ли можно назвать сверхмощным. Плюс чрезмерная зависимость от Даку зачастую лишь мешает.

При этом «Рубин» в последней очной встрече переиграл «Локомотив» (3:0). Было это четыре месяца назад. Сейчас же казанцам за счастье будет не проиграть москвичам.

На что ставят в матче Локомотив — Рубин Букмекерские коэффициенты на матч Локомотив — Рубин: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Локомотив» в этом поединке выглядит предпочтительнее соперника. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.76. Ничья оценивается в 3.88, тогда как победа оппонента — в 4.17.

Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.69, да и ТМ 2.5 можно взять за те же 2.13.

Прогноз: Оборона «Локомотива» в летних спаррингах выглядит сверхмонолитно, тогда как «Рубин» в контрольных матчах не преуспевает.

2.14 Обе не забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.14 на матч «Локомотив» — «Рубин» принесёт чистый выигрыш 1140₽, общая выплата — 2140₽

Ставка: Обе не забьют за 2.14.

Прогноз: более рискованный прогноз, что по итогам первого тайма соперники подпишут мирное соглашение.

2.28 Ничья в 1-м тайме Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.28 на матч «Локомотив» — «Рубин» принесёт прибыль 1280₽, общая выплата — 2280₽

Ставка: Ничья в 1-м тайме за 2.28.

Пять причин, почему ставка зайдет