18 июля в товарищеском матче по футболу сыграют «Локомотив» и «Рубин». Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.14.
«Локомотив»
Турнирное положение: «Железнодорожники» в летнее межсезонье провели 6 контрольных матчей. Команда Михаила Галактионова в них добыла пять побед.
При этом «Локомотив» в межсезонье еще не пропустил ни одного мяча. Причем победить не удалось лишь «Родину» (0:0).
Последние матчи: предыдущий поединок «железнодорожники» провели продуктивно. Команда с минимальным счетом одолела ЦСКА.
До того «железнодорожники» уверенно переиграли «Спартак» (2:0). А вот поединок с «Акроном» завершился яркой викторией (3:0).
При этом «Локомотив» в шести спаррингах наколотил 16 мячей в ворота соперников. Два из них на счету Алексея Батракова.
Состояние команды: «Железнодорожники» находятся в приличных кондициях. Команда Галактионова сохранила своих лидеров и готовится к борьбе за самые высокие места.
К слову, «Локомотив» в последнее время сложно противостоит «Рубину». В четырех последних очных поединках команда победила два раза при двух поражениях. А ведь продлить победную серию хочется!
«Рубин»
Турнирное положение: Казанцы в летних контрольных матчах не особенно блистают. В четырех спаррингах команда разжилась лишь одной победой.
При этом «Рубин» не пропускал в двух своих последних контрольных поединках. Да и голы, как и прежде, даются казанцам натужно.
Последние матчи: в предыдущем поединке команда наконец-то победила. Казанцы переиграли «Крылья Советов» (2:0).
До того команда не уступила «Спартаку» (0:0). А вот поединок с «Оренбургом» завершился досадным поражением (1:2).
В межсезонных спаррингах «Рубин» выглядит довольно посредственно. Зато остался в команде ее лидер атак Мирлинд Даку.
Состояние команды: «Рубин» сохранил большинство своих ведущих игроков. Казанцы в новом сезоне намерены побороться за попадание в топ-6.
Подбор игроков у казанцев вряд ли можно назвать сверхмощным. Плюс чрезмерная зависимость от Даку зачастую лишь мешает.
При этом «Рубин» в последней очной встрече переиграл «Локомотив» (3:0). Было это четыре месяца назад. Сейчас же казанцам за счастье будет не проиграть москвичам.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Локомотив» в этом поединке выглядит предпочтительнее соперника. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.76. Ничья оценивается в 3.88, тогда как победа оппонента — в 4.17.
Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.69, да и ТМ 2.5 можно взять за те же 2.13.
Прогноз: Оборона «Локомотива» в летних спаррингах выглядит сверхмонолитно, тогда как «Рубин» в контрольных матчах не преуспевает.
Ставка: Обе не забьют за 2.14.
Прогноз: более рискованный прогноз, что по итогам первого тайма соперники подпишут мирное соглашение.
Ставка: Ничья в 1-м тайме за 2.28.
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Железнодорожники» еще не пропускали в летних спаррингах
- «Рубин» в двух последних контрольных поединках не пропустил ни разу
- «Локомотив» победил в 5 своих последних матчах
- Казанцы победили всего в одном контрольном матче из четырех
- «Локомотив» в межсезонье сохранил своих лидеров