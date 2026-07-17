Выберется ли «Кызылжар» из трясины?

прогноз на матч 18-го тура чемпионата Казахстана, ставка за 1.90

18 июля в 18-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Кызылжар» и «Тобол». Начало игры — в 16:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.90.

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«Кызылжар»

Турнирное положение: «Кызылжар» после 17-ти туров казахстанской Премьер-лиги (КПЛ) имеет 15 баллов в активе и борется за выживание.

Команда занимает предпоследнюю 15-ю позицию в зоне понижения в классе (15-16-е места) с отставанием в один пункт от безопасной 14-й строчки.

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках в 16-го тура национального первенства коллектив на своем поле проиграл «Елимаю» Семей (0:1).

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Перед этим коллектив также остался без очков, когда теперь в чужих стенах потерпел поражение от все того же «Елимая» Семей с результатом 0:2.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Календарь и таблица ЧМ-2026

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на национальную Премьер-лигу, «Кызылжар» только проигрывал.

Очевидно, что с такой формой хозяева поля имеют немного шансов на мировой исход, пусть даже и на своем поле, хотя уровень соперника все же позволяет им рассчитывать даже на победу.

Этьен Бугре — лучший бомбардир команды в текущем сезоне КПЛ с шестью голами.

«Тобол»

Турнирное положение: «Тобол» после 17-ти туров казахстанской Премьер-лиги (КПЛ) имеет 18 очков в активе и также борется за выживание.

Команда занимает 11-ю позицию с отрывом в три балла от нынешнего соперника и зоны вылета, а также с отставанием в 11 пунктов от зоны еврокубков.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 16-го тура национального первенства клуб на своем поле одержал победу над «Окжетпесом» (3:1).

Перед этим в предыдущем туре чемпионата Казахстана коллектив уже остался ни с чем, когда теперь в чужих стенах потерпел поражение от «Алтая» (0:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на национальную Премьер-лигу, «Тобол» выиграл три раза при двух поражениях.

Гости демонстрируют неплохую форму, а значит логично выглядят фаворитом грядущей игры, особенно в дуэли против соперника, у которого серия из пяти поражений кряду.

Урош Милованович и Жаслан Жумашев — лучшие бомбардиры команды в текущем сезоне КПЛ с пятью голами.

Статистика для ставок

в пяти последних матчах «Кызылжар» проиграл

в пяти из семи последних матчей «Кызылжара» хотя бы одна команда не забивала

в трех из четырех последних матчей «Тобола» забивали больше двух голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Тобол» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.25. Ничья — в 3.25, выигрыш «Кызылжара» — в 2.80.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.90 и 1.80.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивали больше двух мячей. Так было и в их двух из четырех предыдущих выездных поединков.

Между тем, в трех из четырех последних домашних матчей хозяев сыграл такой же расклад.

1.90 Тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч «Кызылжар» — «Тобол» принесёт прибыль 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь хозяева проиграли в пяти последних матчах.

2.25 «Тобол» победит Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.25 на матч «Кызылжар» — «Тобол» позволит вывести на карту выигрыш 1250₽, общая выплата — 2250₽

Ставка: «Тобол» победит за 2.25