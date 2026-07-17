18 июля в 18-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Кызылжар» и «Тобол». Начало игры — в 16:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.90.
«Кызылжар»
Турнирное положение: «Кызылжар» после 17-ти туров казахстанской Премьер-лиги (КПЛ) имеет 15 баллов в активе и борется за выживание.
Команда занимает предпоследнюю 15-ю позицию в зоне понижения в классе (15-16-е места) с отставанием в один пункт от безопасной 14-й строчки.
Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках в 16-го тура национального первенства коллектив на своем поле проиграл «Елимаю» Семей (0:1).
Перед этим коллектив также остался без очков, когда теперь в чужих стенах потерпел поражение от все того же «Елимая» Семей с результатом 0:2.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на национальную Премьер-лигу, «Кызылжар» только проигрывал.
Очевидно, что с такой формой хозяева поля имеют немного шансов на мировой исход, пусть даже и на своем поле, хотя уровень соперника все же позволяет им рассчитывать даже на победу.
Этьен Бугре — лучший бомбардир команды в текущем сезоне КПЛ с шестью голами.
«Тобол»
Турнирное положение: «Тобол» после 17-ти туров казахстанской Премьер-лиги (КПЛ) имеет 18 очков в активе и также борется за выживание.
Команда занимает 11-ю позицию с отрывом в три балла от нынешнего соперника и зоны вылета, а также с отставанием в 11 пунктов от зоны еврокубков.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 16-го тура национального первенства клуб на своем поле одержал победу над «Окжетпесом» (3:1).
Перед этим в предыдущем туре чемпионата Казахстана коллектив уже остался ни с чем, когда теперь в чужих стенах потерпел поражение от «Алтая» (0:1).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на национальную Премьер-лигу, «Тобол» выиграл три раза при двух поражениях.
Гости демонстрируют неплохую форму, а значит логично выглядят фаворитом грядущей игры, особенно в дуэли против соперника, у которого серия из пяти поражений кряду.
Урош Милованович и Жаслан Жумашев — лучшие бомбардиры команды в текущем сезоне КПЛ с пятью голами.
Статистика для ставок
- в пяти последних матчах «Кызылжар» проиграл
- в пяти из семи последних матчей «Кызылжара» хотя бы одна команда не забивала
- в трех из четырех последних матчей «Тобола» забивали больше двух голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Тобол» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.25. Ничья — в 3.25, выигрыш «Кызылжара» — в 2.80.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.90 и 1.80.
Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивали больше двух мячей. Так было и в их двух из четырех предыдущих выездных поединков.
Между тем, в трех из четырех последних домашних матчей хозяев сыграл такой же расклад.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.90.
Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь хозяева проиграли в пяти последних матчах.
Ставка: «Тобол» победит за 2.25