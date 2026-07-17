прогноз на матч 18-го тура чемпионата Казахстана, ставка за 1.95

18 июля в 18-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Женис» и «Улытау». Начало игры — в 16:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.95.

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«Женис»

Турнирное положение: «Женис» после 17-ти туров казахстанской Премьер-лиги (КПЛ) имеет 21 балл в активе и находится в середине таблицы.

Команда занимает восьмую позицию с отрывом в шесть баллов от зоны понижения в классе (15-16-я позиции), а также с отставанием в восемь пунктов от зоны еврокубков (топ-3).

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках в 16-го тура национального первенства коллектив на чужом поле одержал победу над «Иртышем» (1:0).

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Перед этим коллектив и вовсе остался без очков, когда снова-таки на выездном поле потерпел поражение от «Астаны» с результатом 0:1.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

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Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на национальную Премьер-лигу, «Женис» выиграл лишь раз при двух ничьих и двух поражениях.

Предыдущий матч может помочь хозяевам поля зарядиться нужной уверенностью в своих силах после серии неудачных игр, хотя обыграть соперника, выступающего более успешно, будет непросто.

Адилио — лучший бомбардир команды в текущем сезоне КПЛ с двумя голами.

«Улытау»

Турнирное положение: «Улытау» после 17-ти туров казахстанской Премьер-лиги (КПЛ) имеет 26 очков в активе и борется за еврокубки.

Команда занимает шестое место с отставанием в три пункта от зоны континентальных турниров (топ-3), а также с отрывом в один балл от ближайшего преследователя.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 16-го тура национального первенства клуб на своем поле одержал победу над «Кайсаром» (1:0).

Перед этим в предыдущем туре чемпионата Казахстана коллектив уже остался ни с чем, когда теперь в чужих стенах потерпел поражение от «Ордабасы» (0:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на национальную Премьер-лигу, «Улытау» выиграл только однажды при одной ничьей и двух поражениях.

Такая форма не должна сулить гостям хороших шансов на выигрыш, особенно на чужом поле, тем более что соперник демонстрирует не лучшие результаты.

Георгий Бугулов — лучший бомбардир команды в текущем сезоне КПЛ с тремя голами.

На что ставят в матче Женис — Улытау Букмекерские коэффициенты на матч Женис — Улытау: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в четырех из семи последних домашних матчей «Женис» выиграл

в четырех из восьми последних матчей «Жениса» забивали обе команды

в трех последних матчах «Улытау» забивала только одна команда.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Женис» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.95. Ничья — в 3.20, выигрыш «Улытау» — в 3.50.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.28 и 1.55.

Прогноз: в четырех из семи последних домашних матчей хозяева выиграли. Так было и в их предыдущем поединке против нынешнего соперника на своем поле.

При этом гости проиграли в двух из трех последних матчей.

1.95 «Женис» победит Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.95 на матч «Женис» — «Улытау» принесёт чистый выигрыш 950₽, общая выплата — 1950₽

Ставка: «Женис» победит за 1.95.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше двух мячей, ведь так случилось в четырех из восьми последних матчей.

2.28 Тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.28 на матч «Женис» — «Улытау» принесёт прибыль 1280₽, общая выплата — 2280₽

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.28