18 июля в 18-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Женис» и «Улытау». Начало игры — в 16:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.95.
«Женис»
Турнирное положение: «Женис» после 17-ти туров казахстанской Премьер-лиги (КПЛ) имеет 21 балл в активе и находится в середине таблицы.
Команда занимает восьмую позицию с отрывом в шесть баллов от зоны понижения в классе (15-16-я позиции), а также с отставанием в восемь пунктов от зоны еврокубков (топ-3).
Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках в 16-го тура национального первенства коллектив на чужом поле одержал победу над «Иртышем» (1:0).
Перед этим коллектив и вовсе остался без очков, когда снова-таки на выездном поле потерпел поражение от «Астаны» с результатом 0:1.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на национальную Премьер-лигу, «Женис» выиграл лишь раз при двух ничьих и двух поражениях.
Предыдущий матч может помочь хозяевам поля зарядиться нужной уверенностью в своих силах после серии неудачных игр, хотя обыграть соперника, выступающего более успешно, будет непросто.
Адилио — лучший бомбардир команды в текущем сезоне КПЛ с двумя голами.
«Улытау»
Турнирное положение: «Улытау» после 17-ти туров казахстанской Премьер-лиги (КПЛ) имеет 26 очков в активе и борется за еврокубки.
Команда занимает шестое место с отставанием в три пункта от зоны континентальных турниров (топ-3), а также с отрывом в один балл от ближайшего преследователя.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 16-го тура национального первенства клуб на своем поле одержал победу над «Кайсаром» (1:0).
Перед этим в предыдущем туре чемпионата Казахстана коллектив уже остался ни с чем, когда теперь в чужих стенах потерпел поражение от «Ордабасы» (0:1).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на национальную Премьер-лигу, «Улытау» выиграл только однажды при одной ничьей и двух поражениях.
Такая форма не должна сулить гостям хороших шансов на выигрыш, особенно на чужом поле, тем более что соперник демонстрирует не лучшие результаты.
Георгий Бугулов — лучший бомбардир команды в текущем сезоне КПЛ с тремя голами.
Статистика для ставок
- в четырех из семи последних домашних матчей «Женис» выиграл
- в четырех из восьми последних матчей «Жениса» забивали обе команды
- в трех последних матчах «Улытау» забивала только одна команда.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Женис» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.95. Ничья — в 3.20, выигрыш «Улытау» — в 3.50.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.28 и 1.55.
Прогноз: в четырех из семи последних домашних матчей хозяева выиграли. Так было и в их предыдущем поединке против нынешнего соперника на своем поле.
При этом гости проиграли в двух из трех последних матчей.
Ставка: «Женис» победит за 1.95.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше двух мячей, ведь так случилось в четырех из восьми последних матчей.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.28