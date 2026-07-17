прогноз на матч за бронзу ЧМ‑2026 по футболу, ставка за 1.90

Два фаворита турнира, которые все же не доехали до финала, встречаются в матче за бронзу. Для одного это прощальный вечер тренера-легенды, для другого — шанс смыть осадок от смазанной концовки. Франция против Англии, «бронзовый финал» в Майами — разбираем форму, историю, статистику и даём три ставки для тех, кто играет с умом. Постоянный автор LiveSport.Ru Алексей Дроздов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.90.

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Матч пройдёт на стадионе Hard Rock в Майами-Гарденс (Флорида) в субботу, 18 июля, в 17:00 по восточному времени — это полночь по Москве, в ночь с субботы на воскресенье. Днём позже, в воскресенье, Испания и Аргентина разыграют золото на «Метлайфе» в Нью-Джерси.

Франция: остановленный каток

До вторника команда Дешама казалась едва ли не самой мощной на турнире. Шесть побед из шести, 16 забитых, два пропущенных: 3:1 с Сенегалом, 3:0 с Ираком и 4:1 с Норвегией в группе, затем 3:0 со Швецией, 1:0 с Парагваем и 2:0 с Марокко в плей-офф. А потом — глухая безжалостная стена Испании и первое поражение, 0:2, где французы впервые за турнир не забили и не выиграли.

Насколько беспомощной вышла атака, лучше всего говорит один показатель: xG Франции против Испании — 0.31, худший результат в истории её матчей на чемпионатах мира (данные с 1966 года). Если французы снова не забьют, это станет лишь третьим случаем, когда они уходят с поля всухую в двух матчах одного турнира подряд — после 1930, 2002 и 2010 годов.

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Мотор всей команды — Килиан Мбаппе. Восемь голов на турнире, и по ходу дела он переписал сразу два рекорда: обошёл Оливье Жиру по голам за сборную (теперь у капитана 64 мяча) и превзошёл вечный рекорд Жюста Фонтена по мячам за французов на чемпионатах мира. По общему списку бомбардиров всех ЧМ Мбаппе теперь второй — уступает только Месси.

Рядом феерил Усман Дембеле: пять голов, включая хет-трик Норвегии в группе, — он стал третьим французом после Мбаппе и Фонтена, забившим пять мячей на одном мировом первенстве.

Дидье Дешам, главный тренер сборной Франции. Для него матч станет последнем у руля команды globallookpress.com

И, конечно, в центре внимания вечером — Дидье Дешам. Матч за бронзу станет 27-м и последним для него в роли тренера на чемпионатах мира — это рекорд. Он объявил об уходе ещё в январе 2025-го, сменить его согласился Зинедин Зидан.

За плечами Дешама титул-2018, финал-2022, 10 побед в плей-офф ЧМ (тоже рекорд) — и желание уйти красиво, с медалью. Это, к слову, весомый аргумент за то, что Франция выставит боевой состав, а не «отпускников».

Кадровые потери

Ключевая утрата в обороне: Уильям Салиба выбыл — его заменили ещё в первом тайме матча с Испанией из-за рецидива травмы спины. Рядом с Дайо Упамекано в центре защиты, судя по всему, выйдет Максанс Лакруа.

Англия: зависимость от двоих

Путь англичан вышел нервным от начала до конца. В группе L — 7 очков (4:2 с Хорватией, победа над Панамой, ничья с Ганой). В 1/16 — волевая над ДР Конго. В 1/8 — триллер 3:2 с Мексикой на забитой «Ацтеке», где команда больше 40 минут доигрывала вдесятером. В четвертьфинале — 2:1 с Норвегией в дополнительное время, где Англия ещё и засушила Холанна, оборвав его серию из 14 матчей с голом.

Но в полуфинале — катастрофа: команда вела 1:0 после гола Энтони Гордона, но Аргентина ответила голами Энцо Фернандеса на 85-й и Лаутаро Мартинеса на 90+2 — оба с передач Месси, 1:2.

Вся английская атака держится на двух исполнителях. Гарри Кейн и Джуд Беллингем забили по шесть мячей — и это рекорд для пары одноклубников по сборной на одном чемпионате мира.

Беллингем стал героем плей-офф: дубли Мексике и Норвегии (с победным голом в овертайме), и он первым со времён Марадоны-1986 забил по два мяча в двух матчах плей-офф ЧМ подряд. Кейн — икона: шесть голов здесь, 14 за карьеру на ЧМ, обладатель «Золотой бутсы»-2018.

Джуд Беллингем, нападающий сборной Англии в матче против Аргентины globallookpress.com

Но есть и оборотная сторона. При всей мощи впереди Англия не удержала ни одного «сухаря» в плей-офф турнира — пропускала в каждом раунде на вылет. Отдельная деталь для контекста: в полуфинале, ведя 1:0, англичане на одном отрезке владели мячом всего 12% времени — самый низкий показатель для команды, лидирующей в матче ЧМ, за последние 60 лет. Тухель после болезненного вылета вполне может дать шанс ротации: впереди Евро-2028, который Англия принимает.

Кадровые потери

Под вопросом правый защитник Рис Джеймс (проблемы с мышцами беспокоят его весь турнир). Зато из дисквалификации возвращается Джаррелл Квонса — он отбыл двухматчевый бан за красную с Мексикой. Учитывая статус матча, Тухель может выпустить экспериментальный состав.

На что ставят в матче Франция — Англия Букмекерские коэффициенты на матч Франция — Англия: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

История встреч: англичане буксуют против Франции

Встреча станет 33-й сборных в истории. Общий баланс всё ещё за Англией, но новейшая история — целиком французская : Англия выиграла лишь один из последних девяти матчей против Франции (2 ничьих, 6 поражений), а единственная победа — товарищеский 2:0 в ноябре 2015-го. В официальных матчах англичане не обыгрывают французов с победы 3:1 на ЧМ-1982.

На чемпионатах мира команды до этого пересекались трижды: Англия побеждала в 1966-м (2:0) и 1982-м (3:1), Франция взяла реванш в четвертьфинале-2022 (2:1) — в том матче Кейн реализовал один пенальти и не забил второй в концовке. А вот в матчах за третье место у соперников зеркальные судьбы: Франция брала бронзу дважды, Англия проиграла оба своих таких матча — Бельгии в 2018-м и Италии в 1990-м.

Пять фактов

Франция выиграла 8 из последних 9 официальных матчей — единственное поражение в серии — полуфинал с Испанией.

Англия — 1 победа в 9 последних встречах с Францией (Н2, П6) и ноль побед в официальных играх против них с 1982 года.

Обе обороны потекли в полуфиналах: и Франция, и Англия пропустили по два мяча. Англия вдобавок не отыграла на ноль ни одного матча плей-офф.

Матчи за третье место — щедрые на голы: тотал больше 2.5 котируется фаворитом во всех конторах, «обе забьют» — тоже.

У Мбаппе — прямой личный мотив: он идёт вровень с Месси (по 8 голов) в гонке за «Золотую бутсу», но Месси вышел вперёд по ассистам после двух передач Англии. Месси играет позже воскресенье — значит, вечер для Мбаппе последний шанс оторваться. У Кейна и Беллингема (по 6) шанс на «бутсу» уже почти иллюзорный.

Мнения аналитов

Тут интересный расклад: рынок и модели почти сошлись, и это редкий случай единодушия по исходу.

Opta / Sportradar: рынок с вычетом маржи и модель Sportradar расходятся в пределах одного процента по всем трём исходам — то есть в ставке на результат честного перевеса нет.

Squawka: их модель — единственное заметное отклоение, 57% на победу Франции.

FanDuel: Франция фаворит (1.91 в линии 1X2 на 90 минут), явный акцент — Мбаппе в бомбардиры и тотал больше.

Прогнозы и ставки

Букмекеры беспощадны к англичанам: 3.90 на их победу, 2.60 — на то, что именно Англия возьмёт третье место. Французы же имеют двукратное преимущество: 1.90 победа в основное время и аж 1.50 — итоговая победа. Выходит, без шансов для Англии?

На что же делать ставки?

Основная: всё довольно очевидно — победа Франции в основное время за 1.90. Почему? Глубже состав, боевой настрой ради проводов Дешама, психологический перевес в очных встречах и статус фаворита. Ровная, логичная опора прогноза, при этом вполне достойный коэффициент.

Если хочется чуть перчинки: Фора Франции -1 — это котируется на уровне 2.45. Всё же ещё раз: Англия в последний раз выигрывала у Франции в прошлом веке.

1.90 Победа Франции Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч Франция — Англия позволит вывести на карту выигрыш 900₽, общая выплата — 1900₽

Рискованная: предложим, что много голов не будет — Тотал меньше 2,5 за 2.70. Почему? Команды отдали все силы, возможно, даже больше, в полуфиналах. Обе сражались до последнего против крайне сильных соперников. На восстановление времени было совсем немного (но у французов всё же на день больше — немаловажная деталь). Добавим фактор погоды: игра пройдёт в Майами днём. Прогнозы показывают, что будет около +31 градуса, а стадион Hard Rock — без крыши.

Усталость, разочарование, жара — не лучшие спутники голевого пиршества.

2.70 ТМ 2,5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.70 на матч Франция — Англия позволит вывести на карту выигрыш 1700₽, общая выплата — 2700₽

Бонусная: не рискованная, но: Мбаппе забьёт в любое время — 1.70. Почему? Самый очевидный (и чуть ли ни единственный) индивидуальный мотив на поле: гонка за «Золотую бутсу». Мбаппе забивал в каждом раунде плей-офф и наколотил 16 мячей в последних 16 стартовых матчах за сборную — против, вероятно, урезанной обороны Англии без Салибы напротив.

1.70 Гол Мбаппе Ставка на матч #3 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.70 на матч Франция — Англия позволит вывести на карту выигрыш 700₽, общая выплата — 1700₽

Итого

Ждём вязкий, потный, нервный матч на жаре с довольно скудным числом голов. Класс и глубина Франции должны перевесить, а личная мотивация Мбаппе — добавить остроты впереди. Наш ориентир по счёту — 1:0 или 2:0 в пользу Франции.