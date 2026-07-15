Новым главным тренером сборной Франции после чемпионата мира 2026 года станет Зинедин Зидан вместо Дидье Дешама, сообщает главный европейский инсайдер Фабрицио Романо.

Зинедин Зидан globallookpress.com

Ещё до старта этого мундиаля было известно, что 57‑летний специалист покидает пост наставника «трёхцветных» независимо от результата.

Дешам был назначен главным тренером Франции в 2012 году и вместе с ней выиграл ЧМ‑2018, а также завоевал серебро на ЧМ‑2022.

Последним местом работы Зидана был мадридский «Реал», который он покинул в 2021 году и с тех пор отдыхал.

Вчера, 14 июля, Франция уступила Испании в полуфинале ЧМ‑2026 и теперь будет бороться за бронзовые медали.