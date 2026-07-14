Матч сборных Франции и Испании выглядит как досрочный финал турнира. По уровню составов, качеству игры и общей устойчивости это самая близкая пара всего турнира. Франция выиграла шесть матчей из шести, не пропустила ни одного гола в плей-офф и по привычному маршруту двигается к финалу. Испания начала турнир с нулевой ничьей против Кабо-Верде, но дальше прибавляла почти в каждом матче и дошла до полуфинала с одним пропущенным мячом за весь ЧМ. Франция может выйти в третий финал чемпионата мира подряд, Испания — впервые с 2010-го снова добраться до решающего матча.

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45' Шесть минут добавил арбитр к первому тайму.

45' Рабьо снова жёстко сыграл против Фабиана, явно не успевая к мячу. А жёлтая карточка-то уже есть у Адриена, надо бы поосторожнее.

43' Оярсабаль помешал Симону кулаком выбить мяч из штрафной, но тут же подчистил Родри – не дал сыграть Упамекано.

42' Далеко из ворот выбежал Симон и успел выбить мяч из-под ног Мбаппе! Очень опасно могло быть.

41' И снова офсайд у Мбаппе, Упамекано делал передачу в этот раз.

Килиан Мбаппе с мячом globallookpress.com

40' Мбаппе оказался в офсайде в момент заброса Диня.

Статистика матча 0 Удары в створ 1 2 Удары мимо 2 43 Владение мячом 57 2 Угловые удары 1 2 Офсайды 1 3 Фолы 4

39' Ямаль слишком сильно поверил в себя и сфолил на Дине после неудачной обводки.

38' Как же опасно было у ворот Франции! Меньян неудачно разыграл от ворот, Ольмо и Ямаль здорово сыграли в стенку на линии штрафной, Ламин прострелил на Фабиана, а ему не дал пробить Упамекано.

37' Порро подобрал мяч на правом фланге и с полулёта решился на удар, снова мимо.

36' Барколя получил мяч слева, сместился в центр и пробил – выше ворот улетел мяч.

35' Симон опасно забросил на Баэну, а тот даже проткнул мяч мимо Меньяна, но был в офсайде.

34' Ольмо решился на удар издали и отправил мяч примерно на десятый ряд сектора за воротами.

32' Дембеле закручивал мяч со штрафного к испанским воротам – Симон уверенно сыграл на выходе.

Франция — Испания globallookpress.com

31' Кукурелья жёстко влетел в Олисе у бровки и получил жёлтую карточку.

30' Ну да, не смог продолжить Салиба, кажется, дёрнул заднюю поверхность бедра. Лакруа вышел на поле.

29' Ой-ой. Вильям Салиба на ровном месте получил травму – выглядит всё очень плохо, скорее всего, потребуется замена. Полчаса ещё не прошло, а уже такая драма!

28' Кубарси жёстко пошёл в отбор против Мбаппе, но вроде бы успел выбить мяч.

27' Игра возобновляется! Ждём рывка от французов до перерыва?

24' А вот и перерыв на воду. Чуть-чуть передохнём и вернёмся к огненному Далласу.

22' ГОООООООООЛ! Испания впереди в полуфинале! Оярсабаль уверенно разбежался и мощно уложил мяч в правый угол, под самую штангу. Меньян угадал направление, но не дотянулся — 0:1!

Пенальти Оярсабаля globallookpress.com

20' Пенальти в ворота сборной Франции! Ямаль опередил Диня в борьбе за мяч, а защитник ногой попал по сопернику.

Фол Диня globallookpress.com

18' Чуамени тоже верхом запустил мяч в штрафную, Лапорт уверенно выбил подальше.

17' Дембеле раскачал Кукурелью и навесил в штрафную, Барколя принял мяч и решил сохранить его для своей команды – бить было неудобно.

16' Мбаппе получил мяч на ход и пытался убежать от двух центральных защитников, но всё-таки накрыл Лапорт.

15' Олисе не успел к мячу в подкате и влетел в голеностоп Родри. Мог и жёлтую показать судья, повезло французам.

13' Мбаппе получил мяч в левом полуфланге и попробовал забросить на Дембеле, а получилось за лицевую линию.

Франция — Испания globallookpress.com

12' Кунде подключился к атаке и боролся за мяч с Лапортом – в итоге не зацепился.

11' Ямаль подхватил мяч справа и забросил к дальней штанге, а Кунде не дал пробить Лапорту.

10' Прямо в стенку со штрафного пробил Баэна.

09' Ещё и жёлтую карточку получил Рабьо.

09' А вот и первый опасный стандарт! Рабьо наступил на ногу Ольмо в борьбе за мяч у самой линии штрафной. Метра 22 до ворот, не больше.

08' Олисе получил мяч между линий в центре поля, а обостряющая передача на Мбаппе не прошла.

07' Рабьо с лёта решил пробить из-за штрафной и отправил мяч мимо ворот.

06' Угловой заработали французы после контратаки.

06' Баэна хотел запустить Кукурелью передачей на ход – надёжно сыграл Кунде на перехвате.

04' Ямаль попробовал разогнать атаку по правому флангу, но вовремя притормозил и сохранил мяч для своей сборной.

02' Испания держит мяч на своей половине поля, французы постепенно поднимают прессинг всё выше.

01' Испанцы разыграли с центра, поехали!

До матча

21:56 В Далласе сегодня жара за 30 градусов, но на арене закрыта крыша и работают кондиционеры — в футбол играть точно будет комфортно.

21:53 Футболисты выстроились в центральном круге, звучат национальные гимны Франции и Испании. В предпоследний раз на турнире!

Франция — Испания globallookpress.com

21:50 Полуфинал обслужит Иван Бартон из Сальвадора. На линиях ему помогут Давид Моран, тоже из Сальвадора, и Антонио Пупиро из Никарагуа. Четвёртым судьёй назначен швед Гленн Нюберг, резервным ассистентом — его соотечественник Махбод Бейги. За ВАР будет отвечать Томаш Квятковский из Польши, ассистентами ВАР станут Деннис Хиглер из Нидерландов и Гильермо Пачеко из Мексики. Бартон — один из самых заметных арбитров КОНКАКАФ: он получил категорию FIFA в 2018 году, работал на ЧМ-2022 и уже давно судит крупные международные матчи. При этом у него есть репутация арбитра, который не боится жёстких решений. В полуфинале Лиги наций КОНКАКАФ-2023 между США и Мексикой он показал четыре красные карточки и досрочно завершил игру после оскорбительных скандирований с трибун. Для полуфинала с таким статусом, напряжением и, вероятно, количеством быстрых переходов это важная деталь.

21:45 Одна из ключевых зон этого полуфинала — фланги, там у обеих команд слишком много качества, чтобы игра шла только через центр. У Франции это Усман Дембеле и Брадли Барколя, у Испании — Ламин Ямаль и Алекс Баэна, плюс постоянно подключающиеся крайние защитники. Дешам после группового этапа освежил левую сторону: Дезире Дуэ не вышел на привычный уровень, поэтому Барколя даёт больше чистой скорости, а Люка Динь выглядит более надёжным вариантом, чем Люка Эрнандес. У Испании фланговые сочетания весь турнир работают почти образцово. Крайние защитники высоко поднимаются, вингеры стягивают соперников, а прострелы с левого края — одно из главных испанских оружий. Если Франция не закроет эти передачи назад под удар, у неё точно будут большие проблемы.

21:40 Для Дидье Дешама этот полуфинал особенный ещё и в личном плане. Матч с Испанией станет для него 26-м на чемпионатах мира в роли главного тренера — это новый рекорд турнира. Дешам обойдёт Хельмута Шёна, который провёл 25 матчей со сборной ФРГ, и останется единоличным лидером по этому показателю.

21:38 Франция хочет выйти в третий финал подряд и выиграть ещё один большой турнир с Дешамом. Испания стремится доказать, что её победы над Францией на Евро и в Лиге наций были не разовыми вспышками, а частью нового порядка. В полуфинале встречаются две сильные сборные, но ещё и два разных способа игры в футбол. Вывеску лучше на этой стадии было трудно придумать.

21:35 Фактор усталости может стать ключевым в настолько равном противостоянии. Испания провела турнир с куда более тяжёлой логистикой в разных часовых поясах. Франция большую часть времени чувствовала себя куда стабильнее и только сейчас впервые играет за пределами восточного часового пояса. Испанцы говорят, что восстановились, но ближе к концу турнира такие детали нельзя недооценивать. Особенно против Франции, 11 из 16 голов которой на этом ЧМ случились после перерыва.

21:30 В составе сборной Франции есть важное изменение в центре поля: Орельен Чуамени возвращается в старт после того, как пропустил матчи плей-офф с Парагваем и Марокко. На фоне Испании это особенно интересно, поскольку именно в середине поля у команды Луиса де ла Фуэнте может быть преимущество, поэтому связке Чуамени — Рабьо придётся не только разрушать. В атаке Дидье Дешам выбрал Брадли Барколя слева, а Дезире Дуэ остался в запасе.

21:25 У Испании без сюрпризов в стартовом составе, Луис де ла Фуэнте оставил тех же игроков, которые начинали четвертьфинал с Бельгией. Это значит, что Педри снова остаётся в запасе, хотя в любой другой сборной его возвращение в основу почти не обсуждалось бы. Но Фабиан Руис заслужил место голом на прошлой стадии. На скамейке остаётся и Микель Мерино, главный джокер испанского плей-офф.

21:23 А это состав сборной Испании: Симон, Порро, Лапорт, Кубарси, Кукурелья, Руис, Баэна, Родри, Ольмо, Ямаль, Оярсабаль.

21:20 Дидье Дешам выбрал такой стартовый состав на полуфинал: Меньян, Динь, Упамекано, Кунде, Салиба, Чуамени, Рабьо, Дембеле, Мбаппе, Олисе, Барколя.

21:15 На чемпионате мира Испания пропустила только один гол, от Бельгии в четвертьфинале. С начала ЧМ-2018 у «Фурии Рохи» всего одно поражение в 27 матчах на крупных турнирах, а сейчас серия без поражений на ЧМ и Евро достигла 14 игр. Родри, Фабиан Руис, Дани Ольмо и Ламин Ямаль дают команде роскошь выбора, как именно вскрывать оборону соперника. А ещё есть Микель Мерино — человек, который уже дважды подряд выходил со скамейки и забивал победные голы в плей-офф.

21:10 Испания идёт к полуфиналу своим способом — с контролем мяча, территории и игрового ритма. Алекс Баэна перед матчем идеально описал план на матч: испанцы не хотят смотреть только на французскую атаку, они хотят заставить Францию смотреть на них. В этом и есть план Луиса де ла Фуэнте — забрать мяч так, чтобы французы как можно реже получали шанс на быструю атаку.

21:05 Главный футболист французской сборной — само собой, Килиан Мбаппе. У него уже восемь голов на этом ЧМ, он идёт рядом с Лионелем Месси в гонке бомбардиров и снова тащит Францию в поздние стадии. При этом важна его связка с Усманом Дембеле: они создали друг для друга уже 19 моментов на турнире, это исторический уровень взаимодействия для чемпионатов мира. Есть только одна странная деталь — в полуфиналах ЧМ Мбаппе ещё не забивал. Килиан отличался на всех других стадиях плей-офф, и Испания точно постарается оставить эту графу пустой.

21:00 Франция на этом турнире выглядит пугающе цельной, она может разнести соперника темпом и качеством впереди, как в отдельных отрезках с Марокко, а может просто выгрызть тяжёлый матч, как против Парагвая. Команда Дешама не обязана играть идеально все 90 минут, чтобы выиграть.

20:55 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.90.