Порадуют ли англичане и аргентинцы голами?

прогноз на тотал матча 1/2 ЧМ‑2026 по футболу, ставка за 2.35

15 июля в плей-офф чемпионата мира по футболу сыграют Англия и Аргентина. Начало встречи — 22:00 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.35.

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Англия

Турнирное положение: англичане не испытали особых проблем только на групповой стадии турнира.

«Три льва» добыли две победы, набрали семь очков и с первого места шагнули в плей-офф чемпионата мира.

В играх на выбывание английская «националка» уже смогла пройти ДР Конго, Мексику и Норвегию.

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Последние матчи: в 1/16 финала главная команда Англии выиграла у ДР Конго (2:1), в 1/8 финала — у Мексики (3:2), в 1/4 финала — у Норвегии (2:1).

До этого же на групповой стадии турнира сборная Англии победила Хорватию (4:2) и Панаму (2:0), а также сыграла вничью с Ганой (0:0).

Календарь и таблица ЧМ-2026

Не сыграют: травмирован Джордан Хендерсон.

Состояние команды: подопечные Томаса Тухеля не показывают какой-то искрометный футбол на протяжении турнира, однако победы добывают, что является самым главным.

Сборную Англии нельзя отнести к фаворитам ни этого матча, ни всего турнира, но она точно попытаются пробиться в главный поединок мундиаля. У нее все для этого есть.

Аргентина

Турнирное положение: у аргентинцев на групповой стадии главного турнира четырехлетия тоже проблем не было.

«Альбиселесте» добыли три победы, набрали девять очков и стали первыми в своей группе.

В плей-офф главная команда Аргентины уже прошла Кабо-Верде, Египет и Швейцарию.

Последние матчи: на стадии плей-офф аргентинская сборная одолела Кабо-Верде (3:2), Египет (3:2) и Швейцарию (3:1).

На групповой стадии ЧМ-2026 сборная Аргентины разобралась с Алжиром (3:0), Австрией (2:0) и Иорданией (3:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: подопечные Лионеля Скалони защищают чемпионский титул, добытый четыре года назад и близки, чтобы это сделать. Они уже в полуфинале.

Конечно, все говорят, что у сборной Аргентины нет той игры, которую хотелось бы видеть, но у них есть Лионель Месси, который может в одиночку все решить.

На что ставят в матче Англия — Аргентина Букмекерские коэффициенты на матч Англия — Аргентина: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

Аргентина побеждает на протяжении 13 матчей

Англия не проигрывает на протяжении 8 матчей

Аргентина не может победить Англию на протяжении 5 матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Англия — небольшой фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.65, ничья — в 3.00, успех Аргентины — в 3.10.

Тотал больше 2,5 котируется в 2.35, а вот на тотал меньше 2,5 можно поставить за 1.60.

Прогноз: команды много забивают на этом турнире, поэтому вполне могут пробить тотал.

2.35 тотал больше 2,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.35 на матч Англия — Аргентина принесёт чистый выигрыш 1350₽, общая выплата — 2350₽

Ставка: тотал больше 2,5 за 2.35.

Прогноз: команды уже в первом тайме вполне могут бежать вперед и забить.

2.25 тотал первого тайма больше 1 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.25 на матч Англия — Аргентина принесёт чистый выигрыш 1250₽, общая выплата — 2250₽

Ставка: тотал голов в первом тайме больше 1 за 2.25

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