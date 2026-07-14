15 июля в 1/2 финала плей-офф чемпионата мира по футболу сыграют Англия и Аргентина. Начало игры — в 22:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 9.00.
Англия
Турнирное положение: Англичане на Мундиале победили в пяти матчах из шести. Вот только команда Томаса Тухеля в плей-офф буквально дожимает соперников.
При этом Англия в шести матчах турнира забила 13 мячей. К слову, двенадцать из тринадцати забили Харри Кейн и Джуд Беллингем, заметно раскачавшийся в плей-офф.
Последние матчи: в предыдущем раунде команда добыла сложнейшую победу. Англичане в дополнительное время додавили норвежцев (2:1).
До того команда выбила с турнира колючих мексиканцев (3:2). А вот чуть ранее команда Тухеля нанесла поражение сборной ДР Конго (2:1). Да, натужно, но ведь результат есть!
При всем при том Англия вполне прилично выглядит в атаке. Команда имеет прекрасный подбор исполнителей во всех линиях, к тому же блестящий Беллингем в двух последних матчах оформил по дублю.
Состояние команды: Англичане отличаются волевыми качествами. Команда неоднократно переворачивала ход матчей в свою пользу, да и скамейка у британцев длинная.
Англичане исторически удачно противостоят Аргентине. В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при трех ничьих. Тем не менее, Англия до сих пор помнит трагическую неудачу в серии пенальти в 1998 году. Но и этот триггер способны приглушить Кейн с Беллингемом!
Аргентина
Турнирное положение: Аргентинцы на турнире выглядят весьма симпатично. Команда в четырех своих последних поединках неизменно забивала по 4 мяча, хоть дважды для этого потребовалось дополнительное время.
Причем Аргентина в шести своих матчах на турнире забила 19 мячей в ворота соперников. А вот пропустила команда шесть раз. К тому же лишь австрийцам Месси и компания отгрузили два мяча. Всем остальным — по три.
Последние матчи: в предыдущем раунде команда прошла швейцарцев. Аргентина в дополнительное время додавила оставшегося в меньшинстве соперника (3:1).
До того команда нанесла поражение Египту (3:2). Притом, что несколько ранее аргентинцы все же дожали Кабо-Верде с блестящим Возиньей в воротах (3:2). Тоже в дополнительное время.
В шести матчах в рамках Мундиаля Аргентина добыла 6 побед. К тому же восемью результативными ударами отличился Лионель Месси, бьющийся с Мбаппе за звание лучшего бомбардира турнира.
Состояние команды: Аргентинцы последние победы добыли с очевидной натугой. Между тем, запас прочности у команды еще немалый.
Наверняка Аргентина будет действовать в своем привычном стиле. Между тем, Месси в предыдущем поединке впервые не забил на текущем Мундиале, к тому же до того не реализовал пенальти в ворота египтян. Запал ветерана спадает?!
Аргентинцы не обыгрывают Англию уже сорок лет. К тому же две из трех своих последних побед латиноамериканцы добыли лишь в дополнительное время...
Ставка
Коэффициенты букмекеров: Англия считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой сборной ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.00, а победа Аргентины — в 3.00.
Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 2.30, а на тотал меньше 2.5 можно ориентироваться за 1.62.
Прогноз: Обе команды имеют в своих составах форвардов мирового уровня, и явно не собираются изменять своим атакующим парадигмам.
Ставка: Тотал больше 4.5 за 9.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке англичане переиграют Аргентину с разницей в два и более мячей.
Ставка: Фора Англии -1.5 за 5.25.
Пять причин, почему ставка зайдет
- Аргентинцы слишком зависимы от формы своего лидера Месси
- Аргентина в пяти из шести поединков турнира забивала по 3 мяча
- Англичанин Джуд Беллингем в двух последних матчах отличился 4 голами
- Аргентинцы уже 40 лет не обыгрывают Англию
- Аргентина неизменно пропускала в четырех своих последних матчах, Англия — в трех
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