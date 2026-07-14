15 июля в 1/2 финала плей-офф чемпионата мира по футболу сыграют Англия и Аргентина. Начало игры — в 22:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 9.00.

Кто победит? Проголосуйте Назови победителя матча и получи фрибет для первой ставки от БК BetBoom 10 000 рублей. Получить фрибет →

Англия

Турнирное положение: Англичане на Мундиале победили в пяти матчах из шести. Вот только команда Томаса Тухеля в плей-офф буквально дожимает соперников.

При этом Англия в шести матчах турнира забила 13 мячей. К слову, двенадцать из тринадцати забили Харри Кейн и Джуд Беллингем, заметно раскачавшийся в плей-офф.

Последние матчи: в предыдущем раунде команда добыла сложнейшую победу. Англичане в дополнительное время додавили норвежцев (2:1).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До того команда выбила с турнира колючих мексиканцев (3:2). А вот чуть ранее команда Тухеля нанесла поражение сборной ДР Конго (2:1). Да, натужно, но ведь результат есть!

При всем при том Англия вполне прилично выглядит в атаке. Команда имеет прекрасный подбор исполнителей во всех линиях, к тому же блестящий Беллингем в двух последних матчах оформил по дублю.

Календарь и таблица ЧМ-2026

Состояние команды: Англичане отличаются волевыми качествами. Команда неоднократно переворачивала ход матчей в свою пользу, да и скамейка у британцев длинная.

Англичане исторически удачно противостоят Аргентине. В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при трех ничьих. Тем не менее, Англия до сих пор помнит трагическую неудачу в серии пенальти в 1998 году. Но и этот триггер способны приглушить Кейн с Беллингемом!

Аргентина

Турнирное положение: Аргентинцы на турнире выглядят весьма симпатично. Команда в четырех своих последних поединках неизменно забивала по 4 мяча, хоть дважды для этого потребовалось дополнительное время.

Причем Аргентина в шести своих матчах на турнире забила 19 мячей в ворота соперников. А вот пропустила команда шесть раз. К тому же лишь австрийцам Месси и компания отгрузили два мяча. Всем остальным — по три.

Последние матчи: в предыдущем раунде команда прошла швейцарцев. Аргентина в дополнительное время додавила оставшегося в меньшинстве соперника (3:1).

До того команда нанесла поражение Египту (3:2). Притом, что несколько ранее аргентинцы все же дожали Кабо-Верде с блестящим Возиньей в воротах (3:2). Тоже в дополнительное время.

В шести матчах в рамках Мундиаля Аргентина добыла 6 побед. К тому же восемью результативными ударами отличился Лионель Месси, бьющийся с Мбаппе за звание лучшего бомбардира турнира.

Состояние команды: Аргентинцы последние победы добыли с очевидной натугой. Между тем, запас прочности у команды еще немалый.

Наверняка Аргентина будет действовать в своем привычном стиле. Между тем, Месси в предыдущем поединке впервые не забил на текущем Мундиале, к тому же до того не реализовал пенальти в ворота египтян. Запал ветерана спадает?!

Аргентинцы не обыгрывают Англию уже сорок лет. К тому же две из трех своих последних побед латиноамериканцы добыли лишь в дополнительное время...

На что ставят в матче Англия — Аргентина Букмекерские коэффициенты на матч Англия — Аргентина: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Ставка

Коэффициенты букмекеров: Англия считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой сборной ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.00, а победа Аргентины — в 3.00.

Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 2.30, а на тотал меньше 2.5 можно ориентироваться за 1.62.

Прогноз: Обе команды имеют в своих составах форвардов мирового уровня, и явно не собираются изменять своим атакующим парадигмам.

9.00 Тотал больше 4.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 9.00 на матч Англия — Аргентина принесёт прибыль 8000₽, общая выплата — 9000₽

Ставка: Тотал больше 4.5 за 9.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке англичане переиграют Аргентину с разницей в два и более мячей.

5.25 Фора Англии -1.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 5.25 на матч Англия — Аргентина позволит вывести на карту выигрыш 4250₽, общая выплата — 5250₽

Ставка: Фора Англии -1.5 за 5.25.

Пять причин, почему ставка зайдет

Аргентинцы слишком зависимы от формы своего лидера Месси

Аргентина в пяти из шести поединков турнира забивала по 3 мяча

Англичанин Джуд Беллингем в двух последних матчах отличился 4 голами

Аргентинцы уже 40 лет не обыгрывают Англию

Аргентина неизменно пропускала в четырех своих последних матчах, Англия — в трех

Ещё прогноз

Не пропустите большой и мощный прогноз с верняком на матч Англия — Аргентина с коэффициентом 1.90.