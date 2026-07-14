14 июля в матче Братского Кубка по футболу сыграют «Локомотив» и ЦСКА. Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.51.

«Локомотив»

Турнирное положение: «Железнодорожники» еще не пропускали в летнее межсезонье. Команда в трех первых спаррингах настреляла 10 мячей в ворота соперников.

При этом «Локомотив» пока сохранил своих лидеров. Более того, оборону наверняка усилит опытнейший Георгий Джикия.

Последние матчи: предыдущий поединок команда Михаила Галактионова провела удачно. «Локомотив» не оставил шансов костромскому «Спартаку» (2:0).

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А вот до того «железнодорожники» поглумились над «Знамем Труда» (8:0). И только поединок с земляками из «Родины» завершился вничью (0:0). Но то была только раскачка.

При этом «Локомотив» все так же сильно зависит от кондиций Алексея Батракова. На счету вундеркинда один из мячей в ворота костромичей.

Календарь и таблица РПЛ

Состояние команды: «Железнодорожники» находятся на психологическом подъеме. К тому же перед командой традиционно поставлены самые честолюбивые задачи.

А ведь «Локомотив» в последнее время противостоит «армейцам» без особого успеха. В пяти последних очных поединках команда победила один раз при двух поражениях. Причем последнее поражение случилось два месяца назад.

ЦСКА

Турнирное положение: ЦСКА финишировал на 5-м месте турнирной таблицы минувшего чемпионата. Тем не менее, в новый сезон команду поведет без нескольких дней сорокалетний Дмитрий Игдисамов.

При этом ЦСКА пропустил 33 мяча в 30 матчах прошлого чемпионата. Вот только с реализацией у «армейцев» откровенно не клеилось: всего 44 точных выстрела.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда не смогла одолеть полпреда первой лиги. ЦСКА разошелся миром с тульским «Арсеналом» (1:1).

До того команда расписала паритет с «Шинником» (1:1). Голы команде даются так же натужно, причем из двух голов в двух контрольных матчах один был забит с пенальти.

В межсезонных спаррингах ЦСКА выглядит бледновато. Команда Игдисамова все никак не выйдет на проектную мощность.

Состояние команды: ЦСКА сохранил большинство своих ведущих игроков. Правда, старт сезона в РПЛ наверняка пропустит страж ворот Игорь Акинфеев.

«Армейцам» срочно нужно прибавлять в плане реализации. Тем более, земляки будут куда большим раздражителем, чем представители второго по силе дивизиона страны.

В любом случае, ЦСКА должен прибавить в агрессии. Свое веское слово должен сказать Матвей Кисляк, поразивший в минувшем спарринге ворота «канониров».

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Локомотива» дают 2.51, а на ЦСКА — те же 2.51; ничейный исход букмекеры оценивают в 3.64.

Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.61, а на тотал меньше 2.5 можно ориентироваться за 2.27.

Прогноз: «Локомотив» симпатично выглядит в летних спаррингах, к тому же ЦСКА пока не решил свои проблемы с реализацией.

2.51 Победа «Локомотива» Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.51 на матч «Локомотив» — ЦСКА позволит вывести на карту выигрыш 1510₽, общая выплата — 2510₽

Ставка: Победа «Локомотива» за 2.51.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих сумеют отличиться более трех раз.

2.42 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.42 на матч «Локомотив» — ЦСКА принесёт прибыль 1420₽, общая выплата — 2420₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.42.

Пять причин, почему ставка зайдет