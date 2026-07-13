В этом экспрессе разберём первый тур Лиги PARI, а также товарищеский матч. Спортивный редактор LiveSport.Ru Иван Романов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 4.90.

«Урал» — «Торпедо» Москва

Футбол. Чемпионат России. Первая лига

Екатеринбургский клуб завершил сезон-2025/26 в Первой лиге на третьем месте, набрав 61 очко в 34 турах. «Шмели» одержали 18 побед, семь раз сыграли вничью и потерпели девять поражений при разнице мячей 51:31. Несмотря на успешное выступление в чемпионате, вернуться в РПЛ команда не сумела. В стыковых матчах «Урал» дважды уступил махачкалинскому «Динамо» (0:1 и 0:2), оставшись еще на один сезон в Первой лиге.

Летом в клубе произошли серьезные изменения. Команду возглавил Сергей Юран, сменивший Василия Березуцкого. Под руководством нового наставника екатеринбуржцы уже провели два товарищеских матча против «Челябинска»: сначала уверенно победили со счетом 3:0, а затем сыграли вничью — 1:1. Эти встречи позволили тренерскому штабу оценить готовность состава и проверить новые игровые сочетания перед стартом сезона.

Московское «Торпедо» завершило прошлый чемпионат на девятой строчке турнирной таблицы, заработав 46 очков. За 34 тура команда одержала 12 побед, десять раз сыграла вничью и потерпела 12 поражений, забив 37 голов и пропустив 39 мячей.

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Весной автозаводцы заметно прибавили, проиграв лишь два матча при семи победах и четырех ничьих. После окончания сезона в клубе также сменился главный тренер — вместо Олега Кононова команду возглавил Александр Сторожук. Под его руководством «Торпедо» уверенно проводит летние сборы. Москвичи обыграли ульяновскую «Волгу» (1:0), разгромили медийную команду «Матч ТВ» (9:0), победили московское «Динамо» (2:0), а затем не оставили шансов «Сочи» — 3:0. Серия успешных результатов свидетельствует о хорошей форме команды перед новым сезоном.

Ставка: «Торпедо» Москва не проиграет за 1.69.

«Арсенал» Тула — «Текстильщик»

Футбол. Чемпионат России. Первая лига

Тульский «Арсенал» завершил прошлый сезон Первой лиги лишь на 13-й позиции, набрав 39 очков в 34 турах. Команда долгое время находилась в середине таблицы, не сумев включиться в борьбу ни за повышение в классе, ни за высокие места. Главной проблемой коллектива стала недостаточная эффективность в атаке.

Летом руководство клуба активно поработало над усилением состава. Команду пополнили опытные исполнители Тимур Жамалетдинов, Илья Жигулёв и Кирилл Гоцук, а также несколько футболистов, хорошо знакомых с реалиями Первой лиги. Теперь у главного тренера Дмитрия Гунько значительно больше возможностей для построения конкурентоспособной команды, а требования к результатам заметно выросли. В контрольных матчах «Арсенал» продемонстрировал неплохую результативность, сыграв вничью с «Сочи» (3:3) и московским ЦСКА (1:1).

Ивановский «Текстильщик» возвращается в Лигу PARI после успешного сезона во Второй лиге, где команда заняла второе место и напрямую завоевала повышение в классе. За 18 матчей коллектив одержал десять побед, дважды сыграл вничью и потерпел шесть поражений.

Однако летом в клубе произошли масштабные изменения. Главным тренером вместо Дмитрия Кириченко стал Дмитрий Пятибратов, а состав был серьезно обновлен. Фактически команда строится заново, поэтому ей потребуется время, чтобы наладить игровые связи и адаптироваться к более высокому уровню соперников.

Подготовка к сезону складывалась неоднозначно. В последнем товарищеском матче «Текстильщик» потерпел крупное поражение от «Пари НН» со счетом 1:6, что вновь подчеркнуло проблемы в обороне и отсутствие сыгранности у обновленного коллектива.

Ставка: ТБ 2.5 гола за 1.75.

«Зенит» — «Динамо» Махачкала

Футбол. Товарищеский матч

«Зенит» подходит к заключительному этапу подготовки к новому сезону в хорошем игровом тонусе. Команда Сергея Семака уверенно провела серию контрольных матчей, разгромив «Ленинградец» и «Нефтчи», сыграв вничью с аргентинской «Химнасией», а также переиграв махачкалинское «Динамо». Предстоящий спарринг станет частью подготовки к матчу за Суперкубок России против «Спартака». Поскольку накануне петербуржцы проведут еще один контрольный поединок с «Црвеной Звездой», Семак, скорее всего, вновь прибегнет к ротации. Основную игровую практику получат футболисты ближайшего резерва и те, кто не сыграет или проведет минимум времени в предыдущем матче.

Несмотря на возможные изменения в составе, глубина скамейки позволяет «Зениту» сохранять высокий уровень игры. Петербуржцы уверенно действуют в атаке практически любым сочетанием исполнителей, что подтверждают результаты летних контрольных встреч. Кроме того, статистика личных противостояний полностью на стороне сине-бело-голубых — во всех семи предыдущих матчах против махачкалинского «Динамо» победу праздновал именно «Зенит».

Махачкалинское «Динамо» в трех контрольных встречах потерпело два поражения — от «Зенита» (0:2) и «Химнасии» (1:3), но сумело уверенно обыграть «Ленинградец» со счетом 3:0.

В отличие от соперника, махачкалинцам не нужно распределять нагрузку перед официальными встречами, поэтому Вадим Евсеев, вероятнее всего, выпустит состав, максимально приближенный к основному. Дополнительной мотивацией станет желание наконец прервать неудачную серию в матчах против «Зенита».

Ставка: Обе команды забьют за 1.66.

4.90 Экспресс Ставка на матч #1 Поставить →

Общий коэффициент — 4.90.