Синнер снова обыграет Зверева и защитит титул чемпиона Уимблдона?

прогноз на финал Уимблдона, ставка за 2.46

Итальянец Янник Синнер сыграет против немца Александра Зверева в финале Уимблдона. Матч пройдет 12 июля, начало — в 18:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.46.

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Синнер

Янник второй год подряд вышел в финал британского мэйджора.

Синнер — действующий чемпион Уимблдона. В прошлом году его соперником по решающему матчу был Карлос Алькарас (4:6, 6:4, 6:4, 6:4).

В первом раунде текущего турнира итальянский теннисист одержал победу над Миомиром Кецмановичем. Вопреки ожиданиям, матч получился чересчур непростым. Соперник вел 2-1 по сетам, но также стоит признать, что на этот раз Синнер здорово проявил себя в стрессовой ситуации — 4:6, 6:3, 6:7, 6:2, 6:3.

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Во втором круге первая ракетка мира выиграл у Нуну Боржеша (7:6, 7:6, 6:4), а в третьем раунде его соперником был американец Дженсон Бруксби (6:4, 6:3, 6:4).

В 1/8 финала Янник обыграл японца Синтаро Мотидзуки (6:3, 7:6, 6:3), а в четвертьфинале остановил немца Яна-Леннарда Штруффа (7:5, 7:6, 6:3).

Вопреки ожиданиям, в полуфинале Синнер чересчур уверенно обыграл Новака Джоковича — 6:4, 6:4, 6:4.

Синнер провел лишь один матч на траве перед Уимблдоном, в котором обыграл британца Кэмерона Норри на выставочном турнире в Херлингеме.

После сенсационного поражения от Хуана Мануэля Серундоло во втором круге Ролан Гаррос итальянец решил пропустить июньские турниры на турнире.

Зверев

Саша впервые вышел в финал Уимблдона.

Интересно, что ранее его лучшим результатом на главном травяном турнире был четвертый круг.

В первом раунде немецкий теннисист одержал победу над бельгийцем Александром Блоксом — 6:4, 6:7, 7:6, 7:6.

Во втором круге действующий чемпион Ролан Гаррос выиграл у француза Валантена Руайе — 6:1, 6:3, 7:6.

В третьем раунде Зверев остановил американца Маркоса Гирона — 6:2, 7:6, 6:4.

Александр Зверев globallookpress.com

Чуть более напряженным получился матч против чеха Иржи Легечки в 1/8 финала — 6:4, 7:5, 3:6, 7:6.

Но главным событием стала победа Зверева над Тейлором Фрицем в четвертьфинале — 6:4, 6:4, 6:2. Немец прервал серию из семи поражений от американца.

В полуфинале Саша спокойно обыграл главную сенсацию британского мэйджора Артура Фери — 7:6, 6:2, 6:4.

Перед британским мэйджором Зверев провел четыре матча на турнире в Галле. На домашнем «пятисотнике» он выиграл у Вита Копршивы, Янника Ханфмана и Рафаэля Коллиньона, после чего уступил Фрицу.

Зверев сыграл уже 54 матча в текущем сезоне. На этом отрезке у него 44 победы и 10 поражений.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Синнера в этом матче можно поставить за 1.22, победу Зверева букмекеры предлагают за 4.55.

Прогноз: встреча Зверева и Синнера в финале — худший сценарий для любого крупного турнира.

Дело в том, что Саша вообще не понимает, как играть против Янника.

И здесь достаточно одного факта: Синнер уверенно выиграл девять предыдущих матчей против Зверева.

«После первого титула на "Шлеме" появляется уверенность, что можешь повторить успех», — сказал Зверев после выхода в финал Уимблдона.

Но все прекрасно понимают, что в этом финале интрига отсутствует. Синнер продлит внушительную серию побед над Зверевым и защитит титул чемпиона британского мэйджора.

2.46 Победа Синнера в трех сетах Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.46 на матч Синнер — Зверев принесёт прибыль 1460₽, общая выплата — 2460₽

Рекомендуемая ставка: победа Синнера в трех сетах за 2.46.