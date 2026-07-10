В рамках турнира UFC 329 12 июля состоится долгожданное возвращение Конора Макгрегора в реванше против Макса Холлоуэя в полусреднем весе. Начало — 07:00 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.50.
Конор Макгрегор
Турнирное положение: Ирландский легендарный боец, первый в истории одновременно обладавший двумя поясами UFC, не дрался 5 лет. «Мистик Мак» возвращается в статусе андердога, чтобы вновь сотворить громкую сенсацию.
Последние бои: С учетом такого простоя едва ли актуально смотреть на былую статистику. В предыдущем противостоянии в 2021 году ирландец уступил техническим нокаутом Дастину Порье. Тогда Макгрегор сломал ногу в первом раунде. Но даже в те годы было ощущение, что карьера Конора идет на спад.
Он чередовал неудачные результаты с положительными: в реванше проиграл тому же Порье до травмы, но нокаутировал Серроне. Уступил Хабибу Нурмагомедову, при этом по очкам одолев Нейта Диаса в реванше.
Состояние бойца: Присутствие пушечного удара с левой руки — это константа Конора, которая никуда не пропала с возрастом и временем. В категории до 77 килограммов «Ноториус» избавился от изнурительной весогонки, сохранил всю свою мощь и чувствует себя максимально уверенно. Отсутствие психологического груза за результат сделает Макгрегора еще опаснее, а его точные настигающие выпады на старте боя станут непреодолимым испытанием для оппонента.
Макс Холлоуэй
Турнирное положение: Холлоуэй остается постоянным участником мейн-ивентов, однако в этот раз он предпринимает рискованную вылазку в чужой для себя полусредний вес. Хотя уже в легком дивизионе в прошлом бою он потерпел неудачу.
Последние бои: В реваншах и трилогиях у Холлоуэя статистика неутешительная. В предыдущем бою он уступил единогласным решением судей Чарльзу Оливейре, хотя в первом бою десятилетней давности выиграл досрочно. В прошлом году Макс выиграл у Дастина Порье в третьем поединке. Но ранее потерпел от него два поражения. Также можно вспомнить про три провальных боя с Волкановски, где австралиец разобрал его по очкам. Возвращаясь к недавним битвам, в 2024-м было первое поражение в карьере нокаутом от Илии Топурии и яркая виктория над Джастином Гейджи на UFC 300.
Состояние бойца: Каменный подбородок гавайца в последних боях дал заметную трещину — Холлоуэй все чаще падает от акцентированных попаданий и стал открыт для тяжелых ударов. Набранные килограммы для полусредней категории неизбежно лишат его привычной реактивной скорости, ног и феноменального кардио, а крупная мускулатура приведет к быстрому закислению организма.
Как раз то, что нужно Макгрегору.
Статистика для ставок
- Три из пяти последних поединков Макса Холлоуэя закончились нокаутами
- Девять из десяти предыдущих боев Макгрегора в UFC не дошли до решения судей
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: В ответном противостоянии букмекеры склоняются к победе Макса Холлоуэя с коэффициентом 1.52. На легенду спорта Конора Макгрегора предлагают сделать ставку за 2.60, хотя, когда котировки только открылись, ирландец оценивался за 4.20.
Прогноз: Холлоуэй зашел на чужую территорию, где потеряет свое главное преимущество — скорость и легкость на ногах. Посредственная защита гавайца в сочетании с набранным весом сделает его идеальной мишенью под сокрушительный левый кросс Конора. Ирландец с первых минут захватит центр октагона, навяжет жесткий обмен и поймает уязвимого соперника встречным нокаутирующим ударом.
Ставка: Победа Конора Макгрегора нокаутом за 3.50.
Дополнительный прогноз: Опасаться затяжной дистанции Конору не придется — он сделает ставку на победу в самом начале встречи. Неадаптированный к лимиту полусреднего веса Холлоуэй пропустит первый же тяжелейший оверхэнд и будет финиширован уже в стартовой пятиминутке.
Ставка: Победа Конора Макгрегора в первом раунде за 8.00.