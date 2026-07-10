В рамках турнира UFC 329 12 июля состоится долгожданное возвращение Конора Макгрегора в реванше против Макса Холлоуэя в полусреднем весе. Начало — 07:00 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.50.

Конор Макгрегор

Турнирное положение: Ирландский легендарный боец, первый в истории одновременно обладавший двумя поясами UFC, не дрался 5 лет. «Мистик Мак» возвращается в статусе андердога, чтобы вновь сотворить громкую сенсацию.

Последние бои: С учетом такого простоя едва ли актуально смотреть на былую статистику. В предыдущем противостоянии в 2021 году ирландец уступил техническим нокаутом Дастину Порье. Тогда Макгрегор сломал ногу в первом раунде. Но даже в те годы было ощущение, что карьера Конора идет на спад.

Он чередовал неудачные результаты с положительными: в реванше проиграл тому же Порье до травмы, но нокаутировал Серроне. Уступил Хабибу Нурмагомедову, при этом по очкам одолев Нейта Диаса в реванше.

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Состояние бойца: Присутствие пушечного удара с левой руки — это константа Конора, которая никуда не пропала с возрастом и временем. В категории до 77 килограммов «Ноториус» избавился от изнурительной весогонки, сохранил всю свою мощь и чувствует себя максимально уверенно. Отсутствие психологического груза за результат сделает Макгрегора еще опаснее, а его точные настигающие выпады на старте боя станут непреодолимым испытанием для оппонента.

Макс Холлоуэй

Турнирное положение: Холлоуэй остается постоянным участником мейн-ивентов, однако в этот раз он предпринимает рискованную вылазку в чужой для себя полусредний вес. Хотя уже в легком дивизионе в прошлом бою он потерпел неудачу.

Последние бои: В реваншах и трилогиях у Холлоуэя статистика неутешительная. В предыдущем бою он уступил единогласным решением судей Чарльзу Оливейре, хотя в первом бою десятилетней давности выиграл досрочно. В прошлом году Макс выиграл у Дастина Порье в третьем поединке. Но ранее потерпел от него два поражения. Также можно вспомнить про три провальных боя с Волкановски, где австралиец разобрал его по очкам. Возвращаясь к недавним битвам, в 2024-м было первое поражение в карьере нокаутом от Илии Топурии и яркая виктория над Джастином Гейджи на UFC 300.

Состояние бойца: Каменный подбородок гавайца в последних боях дал заметную трещину — Холлоуэй все чаще падает от акцентированных попаданий и стал открыт для тяжелых ударов. Набранные килограммы для полусредней категории неизбежно лишат его привычной реактивной скорости, ног и феноменального кардио, а крупная мускулатура приведет к быстрому закислению организма.

Как раз то, что нужно Макгрегору.

Статистика для ставок

Три из пяти последних поединков Макса Холлоуэя закончились нокаутами

Девять из десяти предыдущих боев Макгрегора в UFC не дошли до решения судей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В ответном противостоянии букмекеры склоняются к победе Макса Холлоуэя с коэффициентом 1.52. На легенду спорта Конора Макгрегора предлагают сделать ставку за 2.60, хотя, когда котировки только открылись, ирландец оценивался за 4.20.

Прогноз: Холлоуэй зашел на чужую территорию, где потеряет свое главное преимущество — скорость и легкость на ногах. Посредственная защита гавайца в сочетании с набранным весом сделает его идеальной мишенью под сокрушительный левый кросс Конора. Ирландец с первых минут захватит центр октагона, навяжет жесткий обмен и поймает уязвимого соперника встречным нокаутирующим ударом.

3.50 Победа Конора Макгрегора нокаутом Ставка на бой #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.50 на бой Макгрегор — Холлоуэй принесёт прибыль 2500₽, общая выплата — 3500₽

Ставка: Победа Конора Макгрегора нокаутом за 3.50.

Дополнительный прогноз: Опасаться затяжной дистанции Конору не придется — он сделает ставку на победу в самом начале встречи. Неадаптированный к лимиту полусреднего веса Холлоуэй пропустит первый же тяжелейший оверхэнд и будет финиширован уже в стартовой пятиминутке.

8.00 Победа Конора Макгрегора в первом раунде Ставка на бой #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 8.00 на бой Макгрегор — Холлоуэй позволит вывести на карту выигрыш 7000₽, общая выплата — 8000₽

Ставка: Победа Конора Макгрегора в первом раунде за 8.00.