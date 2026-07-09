Серб Новак Джокович сыграет против итальянца Янника Синнера в полуфинале Уимблдона. Матч пройдет 10 июля, начало — в 15:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 6.60.

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Синнер

Янник вышел в полуфинал британского мэйджора второй год подряд и третий раз в карьере.

Синнер — действующий чемпион Уимблдона. В прошлом году он отдал лишь один сет за весь турнир.

В первом раунде текущего турнира итальянский теннисист одержал победу над Миомиром Кецмановичем. Вопреки ожиданиям, матч получился чересчур непростым. Соперник вел 2-1 по сетам, но также стоит признать, что на этот раз Синнер здорово проявил себя в стрессовой ситуации — 4:6, 6:3, 6:7, 6:2, 6:3.

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Во втором круге первая ракетка мира выиграл у Нуну Боржеша. Здесь ему не понадобились дополнительные сеты, но и эту победу сложно назвать убедительной — 7:6, 7:6, 6:4.

В третьем раунде его соперником был американец Дженсон Бруксби — 6:4, 6:3, 6:4. Это пока что лучший матч Синнера на турнире.

Янник Синнер globallookpress.com

В 1/8 финала Янник обыграл японца Синтаро Мотидзуки — 6:3, 7:6, 6:3.

В четвертьфинале Синнер остановил немца Яна-Леннарда Штруффа — 7:5, 7:6, 6:3.

Синнер провел лишь один матч на траве перед Уимблдоном. Первая ракетка мира обыграл британца Кэмерона Норри на выставочном турнире в Херлингеме.

После сенсационного поражения от Хуана Мануэля Серундоло во втором круге Ролан Гаррос итальянец решил пропустить июньские турниры.

Джокович

Новак 15-й раз вышел в полуфинал Уимблдона.

После 2018 года он лишь однажды не смог пройти эту стадию — в прошлом сезоне серб уступил 1/2-й Синнеру.

В первом круге текущего турнира Джокович одержал победу над китайцем Ибином У — 6:4, 5:7, 6:4, 6:4.

Во втором раунде 39-летний серб спокойно остановил грека Стефаноса Циципаса (6:3, 6:4, 6:2), а в третьем ему пришлось слегка понервничать в матче против Артура Риндеркнеша (7:5, 6:4, 1:6, 7:6).

В 1/8 финала у Джоковича был непростой матч против россиянина Романа Сафиуллина — 7:6, 6:3, 3:6, 6:3.

Но настоящим испытанием стал пятичасовой матч против Феликса Оже-Альяссима в 1/4 финала — 7:6, 3:6, 6:3, 6:7, 7:6.

Перед Уимблдоном Джокович провел лишь один матч на траве, в котором обыграл американца Томми Пола (6:3, 6:7, 7:5) в рамках выставочного турнира в Херлингеме.

В прошлом году Новак тоже не играл на июньских турнирах, но это не помешало ему добраться до полуфинала на Уимблдоне.

Джокович провел 19 матчей в этом сезоне. На этом отрезке у него 15 побед и четыре поражения. Его лучшим результатом в 2026-м пока остается выход в финал Australian Open.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Синнера в этом матче можно поставить за 1.22, победу Джоковича букмекеры предлагают за 4.55.

Прогноз: на самом деле действительно есть соблазн сказать, что у Новака минимальные шансы на успех в предстоящем матче.

Хотя бы потому, что Джокович выиграл только один из шести последних матчей против Синнера.

Но! Их предыдущая встреча завершилась шикарной победой Новака — в полуфинале Australian Open-2026. И да, возрастной серб перебегал итальянца в пятисетовом матче на раскаленном мельбурнском харде.

Еще один момент: игра Синнера на этом турнире не вызывает вау-эффекта. Хорошо, но без ощущения, что этот парень непобедим. Именно по этой причине немного странно, почему это вдруг его победу над Джоковичем оценивают всего лишь в 1.22.

В общем, мы верим в Новака.

6.60 Победа Джоковича с форой по сетам (-1,5) Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 6.60 на матч Синнер — Джокович принесёт чистый выигрыш 5600₽, общая выплата — 6600₽

Рекомендуемая ставка: победа Джоковича с форой по сетам (-1,5) за 6.60.