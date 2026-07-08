Украинка Марта Костюк сыграет против чешки Линды Носковой в полуфинале Уимблдона. Матч пройдет 9 июля, начало — в 17:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 7.75.

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Костюк

Марта второй раз в карьере вышла в полуфинал на турнире «Большого шлема».

В начале июня украинская теннисистка добралась до этой стадии на Ролан Гаррос. В Париже она не смогла попасть в финал, уступив в 1/2-й россиянке Мирре Андреевой.

В первом круге текущего турнира Костюк разгромила полуфиналистку Ролан Гаррос-2020 Надю Подороску — 6:1, 6:2.

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Во втором раунде у нее был непростой матч против россиянки Анны Блинковой (6:7, 6:3, 6:3), а в третьем Марта обыграла американку Эмму Наварро (6:2, 4:6, 6:1).

В 1/8 финала Костюк одержала уверенную победу над американкой Эшлин Крюгер — 6:4, 6:4.

В четвертьфинале 24-летняя украинка разгромила финалистку Уимблдона-2024 Жасмин Паолини — 6:3, 6:2.

Перед Уимблдоном она не провела ни одного матча на траве. Костюк планировала сыграть на «пятисотнике» в Лондоне, но в итоге была вынуждена сняться с турнира из-за травмы голеностопа.

Марта выиграла 28 из 33-х матчей в текущем сезоне. Помимо полуфинала Ролан Гаррос, среди ее лучших результатов в этом году — победы на турнире в Руане и на «тысячнике» в Мадриде.

Также стоит обратить внимание: Костюк выиграла 21 из последних 22-х матчей.

Носкова

Линди впервые сыграет в полуфинале турнира «Большого шлема».

Чешская теннисистка начала текущий турнир с победы над немкой Эллой Зайдель — 6:4, 6:3.

Во втором круге ее соперницей была колумбийка Камила Осорио — 6:3, 4:6, 6:2.

В третьем раунде Носкова одержала волевую победу над румынкой Сораной Кырстей — 2:6, 6:3, 7:6.

В 1/8 финала Линда обыграла чемпионку Australian Open-2025 Мэдисон Киз — 6:4, 7:6.

В четвертьфинале Носкова остановила бельгийку Элизу Мертенс — 6:3, 7:5.

Носкова выиграла десять из 11-ти матчей на траве в текущем сезоне. В прошлом месяце она стала чемпионкой престижного турнира в Берлине. На немецком «пятисотнике» ее соперницами были Рената Сарасуа, Диан Парри, Паула Бадоса, Александра Эала и Джессика Пегула.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Костюк в этом матче можно поставить за 1.77, победу Носковой букмекеры предлагают за 2.05.

Прогноз: весной Марта выиграла у Линды в четвертьфинале грунтового «тысячника» в Мадриде — 7:6, 6:0.

Несмотря на это, у нас нет уверенности, что украинка снова одержит победу над чешской теннисисткой. Более того, мы больше склоняемся к тому, что Носкова возьмет реванш и будет играть в матче за титул.

2.07 Тотал геймов больше 22,5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.07 на матч Костюк — Носкова принесёт прибыль 1070₽, общая выплата — 2070₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 2.07.

Прогноз: ну и учитывая важность противостояния, логично предположить, что сеты будут максимально напряженными и теннисисткам понадобится не один, а несколько тай-брейков.

7.75 Тотал тай-брейков больше 1,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 7.75 на матч Костюк — Носкова принесёт чистый выигрыш 6750₽, общая выплата — 7750₽

Ставка: тотал тай-брейков больше 1,5 за 7.75.