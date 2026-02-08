В The Athletic вспоминают о десяти знаковых энхаэловцах, мимо которых прошли Олимпийские игры в Южной Корее и Пекине.

Мы вплотную подходим к ряду ключевых моментов олимпийского цикла. В конце предыдущей недели в Национальной хоккейной лиге стартовала пауза, тогда как уже в эту среду начнутся первые матчи предварительного раунда мужского турнира.

Еще через неделю будет дан старт медальному этапу. Примерно к этому же времени должно завершиться строительство арены, — иронизирует Шон Макинду.

Проще говоря, таковы наши реалии. И это действительно важно — потому что, как знает любой болельщик, НХЛ не была представлена на Олимпийских играх с 2014 года. Это было 12 лет назад — внушительный срок для фанатов.

Но не меньший разрыв этот отрезок представляет и для самих спортсменов, ведь с момента последнего шанса зажечь на крупнейшей мировой сцене многие по-настоящему сильные хоккеисты прошли свой пик.

Речь идет о тех, кто почти наверняка соответствовал уровню олимпийской сборной, но так ни разу и не получил такой возможности.

Сегодня стоит вспомнить некоторых из них.

Для начала обозначим рамки. Нас интересуют игроки, которые ни разу не выступали на Олимпийских играх. В список входят и действующие хоккеисты, которые с высокой долей вероятности не поедут на Игры-2030 — то есть такие ребята, как Джейсон Робертсон, Коул Кофилд или Сет Джарвис, пока не подходят под критерии.

И хотя мы никогда не узнаем наверняка, кто именно попал бы в составы в 2018 или 2022 годах, определенные выводы можно сделать на основе статистики, наград и международных вызовов.

Отдельно стоит уточнить, что российские звезды в этом материале не рассматриваются — их продолжающееся отсутствие на турнире в Милане относится к совершенно иной плоскости, выходящей за рамки решений НХЛ.

Клод Жиру, Канада

В истории североамериканского хоккея был короткий отрезок, когда имя Жиру всерьез звучало в дискуссиях о «лучшем игроке мира». И хотя во многом это объяснялось общей усталостью аудитории от доминирования Сидни Кросби, сам факт подобных разговоров многое говорит об уровне Жиру на пике карьеры.

Этот пик почти идеально совпал с Олимпиадой 2014 года, и отсутствие Жиру в том составе сборной Канады тогда восприняли как неожиданность. В The Hockey News в 2014-м и вовсе назвали это главным упущением при формировании команды, охарактеризовав ситуацию словом «шок».

Клод Жиру globallookpress.com

Мощная вторая половина сезона 2013/14 вывела Жиру в финалисты «Харт Трофи», а уже к 2016 году он вновь оказался в поле зрения сборной — на этот раз в контексте Кубка мира. В тот состав он в итоге попал, пусть и ограничился одним матчем. К 2017-му Жиру, судя по всему, окончательно заслужил доверие канадского штаба, получив капитанскую нашивку на чемпионате мира.

Тем временем сезон 2017/18 стал для него самым результативным за всю карьеру: Жиру преодолел отметку в 100 очков и завершил регулярный чемпионат лидером лиги по ассистам.

Вполне логично предположить, что при участии игроков НХЛ на предыдущих Олимпийских играх он почти наверняка зарезервировал бы место в составе сборной. Вместо этого чемпионат мира-2017 пока остается его последним международным турниром. И с учетом возраста — Жиру на текущее время 38 — есть немалая вероятность, что эта строчка в его карьере так и не будет продолжена.

Патрик Лайне, Финляндия

Лайне — самый молодой игрок в этом списке, а значит, формально нельзя исключать вариант, при котором он все же попадет в состав сборной Финляндии на Олимпиаде 2030 года.

К тому моменту ему стукнет 31 год, и с учетом череды травм и снижающейся результативности все больше возникает ощущение, что мы так и не увидим его на Играх в формате «сильнейшие против сильнейших».

В 2018 году в это было бы трудно поверить. Тогда Лайне выглядел железным кандидатом в олимпийскую заявку. После 36 шайб в дебютном сезоне он уверенно шел к личному рекорду в 44 гола.

Патрик Лайне globallookpress.com

На тот момент ему было всего 19 — возраст, при котором хоккейные руководители нередко начинают усложнять себе жизнь, предпочитая опытных ветеранов молодым талантам, лишь бы избежать потенциальных ошибок.

Но с учетом того, что финские сборные традиционно не могут похвастаться глубиной состава в атаке на уровне НХЛ, вполне логично предположить, что атакующий арсенал Лайне как минимум обеспечил бы ему роль специалиста по игре в большинстве. Тем более что еще в 2016 году он попал в заявку Финляндии на Кубок мира в свои 18.

К 2022 году проблемы со здоровьем уже начали сказываться на продуктивности форварда, и часть прежней его остроты постепенно была утрачена — даже несмотря на то, что Лайне было всего 23.

Тем не менее и в таких условиях он, вероятно, оказался бы в составе, особенно если учитывать, что впоследствии игрок получил приглашение на Турнир четырех наций.

В итоге отсутствие НХЛ на Играх 2018 и 2022 годов лишило Лайне сразу двух реальных возможностей. Добавим сюда травму текущего года и устойчивый спад результативности, в связи с чем неизбежно возникает вопрос, получит ли он заветный шанс вообще.

Дастин Бафлин, США

Отсутствие Бафлина в составе сборной США на Олимпиаде 2014 года стало неожиданностью. Казалось бы, Дэвид Пойл и его команда без труда нашли бы место для одного из самых внушительных игроков своего поколения, учитывая, что Бафлин умел не только подавлять физикой, но и регулярно забивать.

Однако, по всей видимости, репутация защитника, склонного к эпизодическим сбоям в своей зоне, сыграла решающую роль, и в итоговую заявку он не попал.

Ситуация изменилась к 2016 году, когда Бафлин был включен в состав сборной США на Кубок мира и рассматривался как один из ключевых игроков команды.

Имея за плечами опыт межнационального турнира и три подряд попадания в топ-12 голосования за «Норрис Трофи», он почти наверняка оказался бы в числе кандидатов на Олимпиаду-2018. Нетрудно представить Бафлина в роли закаленного ветерана в 32 года, который за счет колоссального размаха рук компенсирует особенности более широкой международной площадки.

Этого шанса он так и не получил, а уже в 2019 году Бафлин и вовсе ушел из хоккея. Возможно, НХЛ больше никогда не увидит игрока масштаба Биг Баффа — особенно в международных турнирах формата «сильнейшие против сильнейших».

Тэйлор Холл, Канада

Карьера Холла все больше видится одной из самых странных в современной истории НХЛ. Если не случится позднего ренессанса, который сейчас кажется крайне маловероятным, в его послужном списке так и останется лишь один сезон, по итогам которого он получал хоть какие-то голоса в голосовании за MVP.

И именно в тот год он обошел Нэйтана Маккиннона в борьбе за награду самого ценного игрока. Так, Холл оказался одним из самых необычных «односезонных» лауреатов в истории «Харт Трофи».

И вот здесь возникает важный нюанс. Описываемый MVP-сезон пришелся на 2017 и 2018 годы, а значит, логично было бы ожидать, что Холл окажется одним из главных кандидатов на попадание в состав сборной Канады того времени.

С другой стороны, нельзя сказать, что место ему было бы гарантировано: полноценный сезон 2016/17 в целом выдался разочаровывающим, да и в чемпионский год первая половина регулярки оказалась скорее обыденной, чем впечатляющей.

К концу декабря — как раз в тот период, когда обычно формируются окончательные заявки — Холл шел с темпом в одно очко за матч. Для игрока с достаточно однобокой специализацией этого могло оказаться недостаточно.

И все же трудно представить, что хоккеист, фактически приближавшийся к награде MVP, не был бы как минимум всерьез рассмотрен при подборе состава сборной Канады. Для Холла это почти наверняка был бы лучший шанс в карьере сыграть за страну на Олимпиаде.

Вильям Карлссон, Швеция

На момент проведения Олимпиады-2014 Карлссон еще даже не дебютировал в НХЛ, тогда как первые сезоны в лиге он провел в образе скромного игрока глубины состава — сначала в «Анахайме», затем в «Коламбусе».

Все изменилось с появлением нового шанса в расширенной команде «Вегас». С этого момента Карлссон выдал один из самых впечатляющих рывков в рамках одного сезона.

Сезон 2017/18 он завершил с 43 заброшенными шайбами, стал лучшим в лиге по показателю полезности и проценту реализации бросков, а также вошел в десятку лучших в голосованиях за «Харт» и «Селки».

Вильям Карлссон globallookpress.com

Достаточно ли этого было бы, чтобы попасть в состав сборной Швеции по ходу того сезона? Скорее всего, да — к началу нового года, когда обычно утверждаются окончательные заявки, на его счету уже было 20 голов.

И хотя повторить тот карьерный прайм ему так и не удалось, к 2022 году Карлссон оставался надежным форвардом второго-третьего звена с выраженными оборонительными качествами, поэтому такого рода шанс выглядел вполне правдоподобным.

В текущем же олимпийском цикле надежды Карлссона перечеркнула травма. В 33 года это, вероятно, была последняя возможность. И в отличие от большинства звезд в этом списке, Карлссон ни разу не сыграл ни на Кубке мира, ни на Турнире четырех наций — а значит, с большой долей вероятности Вильям завершит карьеру, так и не испытав международный формат соревнований.

Джон Гибсон, США

С вратарями в подобных рассуждениях всегда сложнее. В этом контексте на ум приходят и другие североамериканские имена — Кори Кроуфорд, Деван Дубник, Крейг Андерсон, Бен Бишоп, Брэйден Холтби.

Но именно случай Гибсона кажется наиболее очевидным, поскольку здесь идеально — или, скорее, почти идеально — совпадают временные этапы. Во всяком случае, не в его пользу.

К Олимпиаде 2014 года Гибсон еще не успел дебютировать в НХЛ. Зато к 2018-му он уже провел первые сезоны в лиге, выиграл «Дженнингс Трофи» и уверенно шел к третьему подряд попаданию в топ-7 голосования за «Везину».

В «Анахайме» он выдавал отличные цифры, при этом работая в режиме полноценного первого номера. Едва ли можно усомниться в том, что он оказался бы в составе сборной США на Играх-2018 — более того, он вполне мог бы навязать конкуренцию молодому Коннору Хеллебайку и уже возрастному Джонатану Куику в борьбе за статус основного.

К 2022 году его позиции выглядели бы менее убедительно: Хеллебайк уже закрепился в статусе звезды, а Тэтчер Демко провел лучший сезон в карьере. Тем не менее даже тогда у Гибсона оставался шанс — пусть и в роли третьего номера.

Вместо этого его международная карьера ограничилась Кубком мира 2016 года, где он провел несколько матчей за сборную Северной Америки. Представить сборную США на международном турнире после начала карьеры в НХЛ ему так и не довелось.

Петр Мразек, Чехия

В 2014 году Мразек все еще считался новичком и имел за плечами лишь несколько матчей в НХЛ, однако следующие сезоны он провел уже в роли основного вратаря «Детройта», стабильно демонстрируя высокий уровень. Лучшим в его карьере стал сезон 2015/16, в котором Петр одержал 27 побед и оформил внушительный процент отраженных бросков — 92,1%.

Этого оказалось достаточно, чтобы попасть в заявку сборной Чехии на Кубок мира 2016 года, а значит, почти наверняка Мразек рассматривался бы и как реальный кандидат на Олимпиаду-2018.

Три вратарей Чехии на ЧМ-2024 globallookpress.com

К 2022 году его позиции выглядели уже не столь непреклонно — к тому моменту он вошел в этап карьеры странствующего вратаря. Тем не менее нельзя исключать, что его могли бы рассматривать как опытную подстраховку для более молодых голкиперов вроде Витека Ванечека и Даниэля Владаржа.

В целом за период с сезона 2014/15 по 2022/23 Мразек занял второе место среди чешских вратарей по количеству побед — 147, уступив лишь Ярославу Галаку, который к тому моменту уже успел сыграть на Олимпиадах 2010 и 2014 годов. Однако тяжелый сезон в «Анахайме» — как по результатам, так и по состоянию здоровья — фактически вывел Мразека из борьбы за попадание в состав сборной Чехии на нынешние Игры.

И это еще не последний вратарь в списке — впереди, пожалуй, самый неожиданный случай.

Пекка Ринне, Финляндия

Да, это действительно пришлось перепроверить не один раз, но факт остается фактом: Ринне так ни разу и не сыграл на Олимпиаде, несмотря на карьеру основного вратаря, которая берет начало еще в 2008 году.

В 2010-м он проводил уверенный второй сезон в НХЛ, однако предпочтение тогда отдали более опытной тройке — Миикке Кипрусоффу, Никласу Бэкстрему и Антеро Нииттимяки.

В тот момент это воспринималось скорее как незначительное упущение или доказательство глубины финской вратарской школы. Если Ринне и был разочарован, внешне он это никак не продемонстрировал: уже в 2011 и 2012 годах он становился финалистом в борьбе за «Везина Трофи» и окончательно закрепился в статусе одного из лучших вратарей мира.

К сожалению, единственная по-настоящему серьезная травма в его карьере пришлась как раз на самый неподходящий момент. Проблемы с бедром лишили Ринне возможности побороться за участие в Олимпиаде-2014 — большую часть того сезона он был вынужден пропустить.

Однако уже в следующем году он вернулся на прежний уровень, занял второе место в голосовании за «Везину» в 2015-м, а затем, в возрасте 35 лет, выдал лучший сезон в карьере и наконец завоевал награду в 2018 году.

Если бы НХЛ отправила игроков на Олимпиаду в тот год, Ринне был бы одним из самых очевидных кандидатов во всей лиге. Но этого не произошло — и во второй раз подряд, пожалуй, величайший вратарь в истории Финляндии так и не получил шанса представить свою страну на самой большой мировой сцене.

Райан О’Райли, Канада

Неудивительно, что именно Канада дает самый широкий выбор форвардов для подобных рассуждений. Но если попытаться мыслить как генеральный менеджер сборной Канады, фокус неизбежно смещается не только на голую результативность.

Если Марк Шайфли не проходит в состав при нынешнем сезоне, то с чего бы ему было туда попасть с 70 очками в 2022-м или с 60 — в 2018-м? Мог ли под аналогичное сокращение попасть Тайлер Сегин? А если в этот раз штаб не захотел брать новичка «Айлендерс» Мэттью Шефера, стали бы они звать в 2018 году такого же новичка Мэттью Барзала? Логика здесь понятна.

Но в случае с О’Райлли подобных сомнений возникает куда меньше. Когда формировался состав на Олимпиаду-2014, ему было всего 22 года, и его отсутствие в заявке тогда не выглядело чем-то из ряда вон.

Зато к 2018-му он уже успел закрепиться в «Баффало» как один из самых надежных двусторонних центрфорвардов лиги. А к 2022 году его резюме пополнилось «Конн Смайт Трофи» и «Селки», плюс еще один выход в финал голосования за лучшего форварда оборонительного плана. Вполне легко представить, как его заранее вписывают в состав под роль условного Энтони Сирелли или Сэма Беннетта.

На Кубок мира 2016 года О’Райлли все же попал, а кленовый лист на груди примерял в шести случаях на чемпионатах мира (между тем была и еще одна, мягко говоря, не самая памятная серия плей-офф НХЛ). Вот только до Олимпиады в его международной карьере дело так и не дошло.

Джонни Годро, США

По понятным причинам — это самый горький случай. Годро был задрафтован еще в 2011 году, но дебютировал в НХЛ уже после Олимпиады-2014. К 2018-му он успел утвердиться в статусе звезды лиги и двигался к своему первому сезону с показателем в одно результативное очко за матч, однако вполне мог оказаться за бортом сборной США из-за сомнений штаба, связанных с его габаритами.

Джонни Годро globallookpress.com

К 2022 году никаких вопросов уже не оставалось. Годро проводил по-настоящему монструозный сезон, завершив его со 115 баллами, лучшим в лиге показателем полезности (+64) и попаданием в первую символическую сборную НХЛ.

В итоге он представлял США на четырех чемпионатах мира и сыграл на Кубке мира 2016 года в составе сборной Северной Америки.

Но увидеть Джонни Годро на олимпийском льду нам, к сожалению, так и не довелось — и этого шанса уже не будет.