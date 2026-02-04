Аналитики The Athletic поделились мнениями о том, какими им видятся предстоящие хоккейные соревнования в рамках Олимпийских игр.

Чехия будет бороться за медали в мужском турнире

В турнирах на выбывание именно вратарская линия становится главным уравнителем. Голкипер — единственный игрок на льду, способный в одиночку сократить разницу в классе между сборными.

В Сочи малоизвестный латвийский вратарь Кристерс Гудлевскис всерьез напугал Канаду — команду, которую сегодня нередко называют, пожалуй, сильнейшей в истории хоккея — выдав почти сверхчеловеческий матч с 55 отраженными бросками.

Лукаш Достал globallookpress.com

Счет в той встрече оставался 1:1 до концовки третьего периода, когда Ши Уэбер наконец забросил в большинстве, позволив Канаде вырваться вперед и выйти с победой 2:1 в полуфинал. Лукаш Достал куда более состоявшийся вратарь, чем Гудлевскис, и вполне способен забрать одну-две игры.

Он выбьет одного из «большой четверки» уже в четвертьфинале, что выведет Чехию в один из матчей за медали. — Марк Лазерус

Чехия вернется к былой славе в мужском турнире

Когда-то Чехия входила в число главных хоккейных держав планеты, а ее лицо определял дуэт эпохального масштаба — Яромир Ягр и Доминик Гашек. С тех пор как в 1998 году было завоевано олимпийское золото, чехи заметно отдалились от вершины, однако сейчас команда вновь испытывает подъем.

Текущей версии сборной не хватает глубины состава (всего 11 игроков НХЛ), но этот недостаток компенсируется звездной мощью (Давид Пастрняк, Мартин Нечас) и потенциально надежной игрой в воротах. Именно последний фактор и вернет Чехию на пьедестал. — Дом Лущишин

Споры о лучшей хоккеистке мира

Мари-Филип Пулен на данный момент является сильнейшей хоккеисткой планеты, раз за разом подтверждая этот статус золотыми медалями в составе Канады наряду с решающими голами в финалах.

Однако дискуссия о номере один может вспыхнуть с новой силой, если Кендалл Койн Скофилд продолжит доминировать в нынешнем сезоне Профессиональной женской хоккейной лиги, а сборная США заберет золото.

Хотя Пулен была сильнее на протяжении двух последних сезонов (наивысший в лиге Net Rating +12,4 против +9,4 у Койн Скофилд), именно американка обладает превосходством в сезоне 2025/26, подкрепленным 10 голами и 16 очками в 15 матчах — лучший показатель в PWHL.

Кендалл Койн Скофилд globallookpress.com

Такого рода динамика позволила заметно сократить разрыв в общей ценности игроков, тогда как мощный перфоманс Койн Скофилд на Олимпиаде — с золотой медалью на шее — вполне может превратить спор о лучшей хоккеистке в по-настоящему живую дискуссию. — Дом Лущишин

Брианн Дженнер идет на второй заход

Ответь быстро и не подглядывая: кто был MVP турнира 2022 года? Пулен, которая все ближе подбирается к статусу величайшей в истории в этом виде спорта? Хилари Найт — безоговорочно лучшая американская хоккеистка своего поколения? Сара Филье? Сара Нерс? А вот и нет.

Правильный ответ — Брианн Дженнер, спортсменка, которая слишком большую часть карьеры провела в тени Пулен, а после 2022 года испытывала серьезные трудности и в PWHL, и на чемпионатах мира.

Сейчас Дженнер проводит сезон возрождения в составе «Оттавы» и вновь выглядит способной пробиться вперед, оставив за спиной куда более медийных звезд. Возможно, повторить турнир с девятью шайбами ей не удастся, но ставка на то, что она станет одной из ключевых фигур, выглядит более чем оправданной. — Шон Джентилли

Американки пройдутся по соперницам без единого поражения

Единственное, что теоретически может сбить сборную США с курса — это самоуверенность или неудачный матч вратаря в самый неподходящий момент.

В ходе Rivalry Series 2025 американки наглядно показали, что они моложе, быстрее и сбалансированнее Канады — своего главного конкурента.

В четырех матчах подряд, сыгранных в Кливленде, Баффало и Эдмонтоне, сборная США разгромила Канаду с общей разницей в 17 шайб. После четвертой победы американки говорили правильные вещи, подчеркивая, что считают себя андердогами, а также напоминая, что Олимпиада — это совсем иное поле боя.

Однако представить себе страну, способную остановить эту команду, крайне сложно. И уж тем более трудно вообразить сценарий, при котором золото уедет не в США. — Майкл Руссо

Куинн Хьюз станет лидером ОИ по игровому времени и лучшим по очкам среди защитников

Что ж, часть про игровое время вряд ли тянет на смелый прогноз. Возможно, и лидерство по очкам — тоже. Но многие упустили из виду одну деталь во время Турнира четырех наций, где сборная США уступила Канаде в финале с разницей в одну шайбу: американцы провели тот турнир без самого взрывного атакующего защитника страны — травмированного Куинна Хьюза, человека, способного в одиночку генерировать атаки из глубины.

Куинн Хьюз NHL

Ни у кого в НХЛ шайба не задерживается на крюке так часто, как у Хьюза, а его влияние на атакующую игру «Миннесоты» с момента дебюта 14 декабря оказалось по-настоящему выдающимся. На Олимпиаде Хьюз должен стабильно набирать очки за сборную США и стать ключевой фигурой при создании большинства, которое для соперников может превратиться в крайне сложную задачу в попытках нейтрализации численного преимущества. — Майкл Руссо

Восходящие звезды сборной США выйдут на первый план в женском турнире

В 2022 году главным сюжетом турнира стал прорыв Сары Филье в составе Канады. По другую сторону золотого финала сборную США тогда критиковали за излишнюю осторожность в работе с молодыми игроками.

Тем не менее плавной «смены караула» не произошло — ставка была сделана на ветеранов, а не на баланс между проверенным костяком и олимпийскими дебютантками.

Но сейчас на дворе не 2022-й: в нынешней сборной США слишком много ярко заявляющих о себе талантов, а тренерский штаб явно готов доверять им ключевые роли. Поэтому, при всем заслуженном внимании к Хилари Найт в ее последнем олимпийском турнире, главной историей станет влияние молодежи.

В атаке это будет перфоманс Эбби Мерфи, тогда как Ханна Билка со своей стороны способна добиться большого признания. В обороне же, уже имея за плечами олимпийский опыт (пусть и в крайне ограниченной роли в 2022 году), Кэролайн Харви намерена доказать, что входит в число самых динамичных атакующих защитников мира.

Лайла Эдвардс благодаря своему универсальному стилю также станет куда более узнаваемой персоной. На олимпийском уровне наконец начинается новая эпоха. — Шейна Голдман

Расмус Далин — MVP сборной Швеции

Сборная Швеции подходит к турниру с серьезными кадровыми потерями. Йонас Бродин и Лео Карлссон вне игры, а Симон Эдвинссон, которого не включили в состав защиты, теперь и вовсе выбыл из-за травмы и не может их заменить.

Возвращение Габриэля Ландескуга и Виктора Хедмана (который лишь недавно снова вышел на лед за «Тампу») имеет место, но главный вопрос заключается в том, в каком состоянии они подойдут к турниру и смогут ли реально повлиять на игру.

Расмус Далин globallookpress.com

В этой ситуации появляется окно возможностей для другого защитника — Далина. По сути, у него еще не было шанса по-настоящему проявить себя в подобном формате: он не играл ни на Олимпиадах, ни в плей-офф НХЛ.

Однако, учитывая, насколько классным является его индивидуальный уровень в «Баффало», команде, годами переживавшей взлеты и падения, игрок вполне способен еще больше прокачать свои навыки на фоне звездного состава.

Именно это может стать ключом к серьезному рывку Швеции, особенно с учетом давления со стороны такой неудобной команды, как Чехия, которая в этом году также нацелена на медали. — Шейна Голдман

Швеция преподнесет сенсацию и взойдет на женский пьедестал

Большинство игроков и экспертов сходятся во мнении, что матч за бронзу пройдет между Финляндией и Чехией. Такой сценарий выглядит безопасной ставкой — именно так все складывалось на двух последних чемпионатах мира среди женщин.

Однако Швеция — куда более интригующая «темная лошадка»: молодая и дерзкая команда с ярким составом, во главе которого стоит первокурсница университета Огайо Стейт Хильда Свенссон, набравшая 44 очка в 26 матчах.

В международных турнирах шведкам нередко мешал сам формат женских соревнований, поэтому для похода за медалями им важно выиграть группу B и затем обыграть либо Финляндию, либо Чехию в четвертьфинале. Но в конце концов речь ведь идет о смелых прогнозах. — Хейли Салвиан

Мужская сборная США будет бороться за бронзу

Если уж делать по-настоящему дерзкие прогнозы, то рискну сказать, что сборная США не дойдет до финала Олимпиады. Поражение от Канады на Турнире четырех наций и отсутствие заметных изменений в составе не внушают особого оптимизма.

Но в голове всплывает и другой исторический момент: в 1998 году, когда игроки НХЛ впервые выступили на Олимпиаде, сборная США выиграла всего один матч.

Почти тридцать лет спустя, с возвращением хоккеистов НХЛ на олимпийскую арену, забавно представить, как история может повториться. Впрочем, будем реалистами — на этот раз американцы как минимум доберутся до матча за бронзовые медали. — Хейли Салвиан

Джордан Биннингтон — величайший вратарь на планете Земля

Фраза «вратари живут по своим законам» затерта до дыр. Она раздражает. И при этом она удивительно точна — настолько, что кажется, будто ее придумали специально под Биннингтона.

Джордан Биннингтон globallookpress.com

Чем хуже он выглядит в составе «Сент-Луиса» — а на момент написания этих строк он буквально отразил меньше ожидаемых шайб, чем любой другой вратарь лиги, при одном из худших процентов спасений — тем сильнее, как мне кажется, он сыграет в Милане.

Так это работает. В 2014 году Кэри Прайс пропустил три шайбы за пять матчей. Записывайте Биннингтону две. А если вдруг все развалится? Что ж, не стоит благодарности, Америка. — Шон Джентилли

Мужская сборная Швейцарии заберет бронзовую медаль

Швейцария обладает достаточной звездной мощью — Роман Йоси, Нико Хишир, Тимо Майер, Кевин Фиала и другие. Но куда важнее другое: командная цельность. Большинство игроков нынешнего состава уже выступали за сборную, дошедшую до финала чемпионата мира-2024, где уступила Чехии — стране, которой этот опыт также пойдет на пользу.

Общее переживание успеха вполне может перенестись и на данный турнир. Кроме того, глубина состава вне НХЛ сформирована игроками, выступающими в конкурентной швейцарской лиге. По своему арсеналу умений это качественные хоккеисты, возможно, не слишком знакомые болельщикам НХЛ, но способные надежно обеспечивать глубину.

Главный вопрос тем временем касается вратарской линии и того, сможет ли тройка Йоси, Джея Мозера и Йонаса Зигенталера выдержать основную нагрузку в обороне.

Прогнозы и ставки на хоккей

Но если смотреть шире, то вокруг этой сборной витает настроение «последнего танца»: ряд звезд НХЛ близится к возрастному спаду, а приток яркой молодежи пока не кажется столь значительным.

Серебро чемпионата мира-2024 стало важной вехой для швейцарского хоккея. Возможно, это последний шанс в ближайшее время замахнуться на нечто большее. И бронза на Олимпиаде станет достижением куда более весомым. — Арпон Басу

Одна из главных историй Олимпиады станет известна лишь постфактум

Речь о закулисных переговорах и тихой агитации, которые неизбежно развернутся между игроками накануне дедлайна обменов и выхода на рынок свободных агентов.

Клубам НХЛ запрещено напрямую вмешиваться в такие процессы, правда, споры о том, насколько строго это правило соблюдается на практике, остаются в силе.

Тем не менее генеральные менеджеры точно не могут просто так позвонить хоккеисту с действующим контрактом и уговаривать его сменить команду. Но это ограничение не распространяется на самих игроков — а им как раз и предстоит провести огромное количество времени бок о бок с временными партнерами по сборным.

И если в какой-то момент разговоры свернут на то, как приятно играть за определенную команду или в конкретном городе — что ж, это ведь всего лишь дружеский треп, верно? Конечно… ровно до тех пор, пока хоккеист из вашей любимой команды не вернется из Италии с явно появившимся интересом к новому месту работы.

Получит ли кто-то заранее заготовленные «аргументы продаж» перед поездкой? Станут ли клубы жаловаться на то, что на их игроков оказывали влияние? Захочет ли лига вообще открывать этот ящик Пандоры и что-то с этим делать? Узнать ответы на эти вопросы было бы действительно любопытно. — Шон Макинду

Женское соперничество Канады и США окажется жестче, чем мужское

Отчасти это продиктовано историей — именно женское противостояние Канады и США остается самым ярким и принципиальным в хоккее уже около десяти лет. Отчасти — за счет эффекта привычки: свежий турнир Rivalry Series до сих пор сидит в памяти.

Свою роль сыграет и международный опыт. Вспомните прошлогоднюю эпичную битву на Турнире четырех наций, которая фактически проходила по правилам НХЛ, тогда как Олимпиада — совсем иной формат.

Мужчинам еще предстоит аккуратно подстроиться под эти нюансы, тогда как женщины уже прекрасно знают, как здесь все устроено. В сумме это означает одно: пусть трех драк за девять секунд мы и не увидим, но удивляться большему количеству стычек, словесных перепалок и общей жесткости именно в женских матчах точно не стоит. — Шон Макинду

Мэтт Болди — главный атакующий игрок, способный сделать разницу в сборной США

Сборная США располагает сильной линией обороны и надежной вратарской позицией. Однако не менее значимым в контексте успеха «звездно-полосатых» является вопрос — достаточно ли у них впереди по-настоящему элитных игроков, способных перебросать Канаду, особенно с учетом спорного решения оставить вне состава Джейсона Робертсона и Коула Кофилда.

Джек Айкел — двусторонняя суперзвезда, но его атакующее влияние может оказаться ограниченным из-за крайне сложных оборонительных дуэлей, особенно если в потенциальных матчах с Канадой ему придется регулярно выходить против Коннора Макдэвида или Нэйтана Маккиннона.

Мэтт Болди globallookpress.com

Братья Ткачак были мощной силой на Турнире четырех наций, но Мэттью только восстанавливается после травмы, а Брэди хоть и проводит качественный сезон, пока не демонстрирует прежней результативности (14 шайб в 34 матчах).

Возможно, Остон Мэттьюс, заметно прибавивший после Рождества, станет главным атакующим оружием США, однако мой прогноз иной — именно Болди выйдет на первый план. Он был очень заметен в играх «четырех» и в этом сезоне сделал еще один шаг вперед, двигаясь по графику 46 шайб.

Сочетание габаритов, атлетизма и высококлассного мастерства Болди должно отлично сработать в атаке на турнире, который, скорее всего, будет проходить в условиях плотной опеки и острого дефицита свободного пространства.

А поскольку его оборонительная нагрузка на фланге не будет столь же требовательной, как у Айкела или Мэттьюса, есть дополнительные основания полагать, что именно Болди способен стать для США главным чистым атакующим «взломщиком» игры среди нападающих. — Харман Даял