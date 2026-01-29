В «Нью-Йорк Рейнджерс» отказались от продления контракта с Артемием Панариным и собрались до дедлайна обменять нападающего.LiveSport.Ru рассказывает о причинах, побудивших клуб принять это решение, и о командах, где россиянин может продолжить карьеру.

«Пересборка» требует жертв

«Нью-Йорк Рейнджерс» в текущем сезоне отмечает 100-летие с момента основания клуба в 1926 году. «Синерубашечники» и так являются одной из самых амбициозных команд НХЛ, которая каждый год пытается вклиниться в борьбу за Кубок Стэнли, а уж в юбилейный сезон выступить успешно считалось само собой разумеющимся.

Сезон-2024/25 сложился для «рейнджеров» неудачно: не попали в плей-офф. Руководство отреагировало на это фиаско назначением нового главного тренера: вместо Питера Лавиолетта, проработавшего в Нью-Йорке 2 года, пришёл Майк Салливан, который последние 10 лет возглавлял «Питтсбург Пингвинз» и дважды выигрывал Кубок Стэнли.

Майк Салливан www.nhl.com

Кроме того, «Рейнджерс» летом потратились на укрепление защитной линии: подписали 7-летний контракт на 49 млн долларов с Владиславом Гавриковым. Однако регулярный чемпионат перевалил за экватор, а команда уверенно занимает последнее место в Восточной конференции.

Серьёзный спад у «Нью-Йорка» случился после католического Рождества: 11 поражений в 13 матчах. За 54 игры команда набрала 50 баллов, из-за чего от зоны плей-офф отстает на 13 очков. С учетом травм, которые получили основной вратарь Игорь Шестёркин и защитник первой пары Адам Фокс, в клубе решили досрочно завершить борьбу в этом году и сосредоточиться на построении новой команды.

Никто в организации не доволен тем, что произошло. Мы не собираемся стоять на месте. Это будет не перестройка, а пересборка, построенная вокруг наших ключевых игроков и проспектов. Мы будем нацеливаться на игроков, обладающих упорством, мастерством, скоростью и победным опытом, уделяя особое внимание приобретению молодых игроков, драфт-пиков и освобождению места под потолком зарплат, что обеспечит нам гибкость в будущем. Это может означать прощание с игроками, которые дарили нам и нашим болельщикам прекрасные моменты на протяжении многих лет. Крис Друри генеральный менеджер «Нью-Йорк Рейнджерс»

Как оказалось, одним из тех игроков, с которыми «синерубашечники» попрощаются, станет Артемий Панарин. Российский нападающий проводит в Нью-Йорке седьмой и последний год по контракту, заключенному на общую сумму 81,5 млн долларов. И продлевать его «рейнджеры» не собираются.

Расставание с лучшим бомбардиром обосновано

Новый стратегический план клуба состоит в разгрузке платёжки и приобретении молодых хоккеистов, поэтому расставание с самым высокооплачиваем игроком команды, которому в начале следующего сезона исполнится 35 лет, выглядит логичным шагом.

Да, Панарин в каждом из последних шести сезонов становился лучшим бомбардиром «Рейнджерс». За 528 игр в сине-бело-красной форме он оформил 217 голов и 425 ассистов. В этом сезоне 40% шайб команда забросила при участии Артемия. Так что в моменте «синерубашечники», которые по результативности и так занимают в лиге шестое место с конца, естественно проиграют. Но с точки зрения формирования коллектива, боеспособного на дистанции нескольких сезонов, это решение может выиграть.

ХК «Нью-Йорк Рейнджерс» globallookpress.com

Летом Панарин станет неограниченно свободным агентом. Если уж принято принципиальное решение о прекращении сотрудничества с крайним нападающим, то его обмен до 6 марта — это последняя возможность получить хоть какие-нибудь активы.

Контракт Артемия содержит пункт о запрете на обмен без его одобрения. Это означает, что «Рейнджерс» придётся согласовывать с ним все трансферные действия. В этой ситуации ньюйоркцы пошли на встречу россиянину и разрешили ему вести переговоры о продлении контракта с заинтересованными командами до обмена.

Сам Панарин, судя по его первому комментарию на тему будущего обмена, вряд ли ожидал подобного развития событий.

Трудно сказать, что я чувствую. Все еще в замешательстве. Но генменеджер [или клуб] решил пойти в другом направлении. Я принимаю это. Прямо сейчас я игрок «Рейнджерс», так что буду выкладываться на сто процентов в каждом матче. Артемий Панарин нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс»

В то же время у Артемия нет особого смысла препятствовать обмену и ждать до лета окончания контракта. Команда, по сути, расписалась в своем отказе от серьёзных намерений на этот сезон. Скорее всего, «рейнджеры», которым выгоднее по итогам сезона получить более высокий выбор на драфте, будут чаще включать в основную команду игроков из фарм-клуба. Даже, возможно, в ущерб игровому времени лидеров, в том числе Панарина. А альтернатива для него — переход в команду, которая имеет шансы далеко забраться в розыгрыше Кубка Стэнли.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Предположительно, россиянин 27-го числа в домашнем матче против «Бостон Брюинз» (4:3 от) в последний раз сыграл за «Рейнджерс». После него хоккеист по причине возможного обмена был выведен из состава «Нью-Йорка». Ожидается, что он пропустит оставшиеся до начала олимпийской паузы матчи. То ли из-за подготовки скорого трансфера, то ли из-за желания «синерубашечников» минимизировать риск получения Панариным травмы и, соответственно, срыва обмена.

Требования заданы, надо найти клуб

Для того, чтобы обмен состоялся, должны «сойтись все звёзды». Так, с одной стороны, по информации авторитетного инсайдера Эллиотта Фридмана, «Рейнджерс» рассчитывают за Панарина в виде компенсации получить что-то вроде одного топ-проспекта, выбор в первом раунде драфта и условный выбор в третьем раунде.

С другой стороны, у Артемия есть свои условия для согласия на обмен. Прежде всего, речь идёт про согласование с новым клубом продления контракта. Причём нападающий хочет получить долгосрочный контракт. По оценке Фридмана, он может быть рассчитан на четыре года с кэпхитом 12,5 млн долларов или на 5 лет с кэпхитом 10 млн долларов.

Артемий Панарин globallookpress.com

Кроме того, не будем забывать про текущий контракт, который может встать на пути обмена. Сейчас годовая зарплата Панарина составляет 11,64 млн долларов. «Рейнджерс», конечно, в случае необходимости может удержать в своей платёжке половину суммы (5,82 млн долларов). Тогда новому клубу придётся вписать к себе вторую половину. Но против Артемия сейчас обернулось новое правило о потолке зарплат — теперь он действует в плей-офф и учитывает всю сумму контракта за год, а это уже совсем другой разговор.

Также не нужно сбрасывать со счетов спортивный критерий. Россиянин считается элитным нападающим, но без Кубка Стэнли его карьера может считаться неполноценной. Поэтому среди претендентов на Панарина должны быть команды с реальными шансами на чемпионство.

Семь лет назад важным для Артемия при выборе нового клуба было мнение спутницы жизни, ныне жены, Алисы. В приоритетном порядке рассматривались большие города — Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Майами. Вполне возможно бытовой вопрос и сейчас будет иметь значение — писали, что семья Панариных не очень хочет уезжать с Восточного побережья.

От побережья до побережья

Согласно данным The Athletic, в приобретении Панарина заинтересована «Флорида». Для Артемия вариант с переходом в состав действующих чемпионов был бы отличным со многих точек зрения. Генеральный менеджер «Пантерз» Билл Зито ранее удивлял сделками перед дедлайном, но расчистить платёжку и предложить «рейнджерам» достойные пики на драфте в этот раз он вряд ли сможет.

Такие же проблемы испытывает «Вегас», который иностранные букмекеры считают одним из главных фаворитов на игрока. Вместе с «рыцарями» шансы подписать Панарина высоко оценили для «Вашингтона».

Наша наибольшая потребность — это высококлассный вингер. Такие игроки не всегда доступны на дедлайне, но мы будем продолжать пытаться заполучить таких ребят, если они будут на рынке. Крис Патрик генеральный менеджер «Вашингтона»

Когда клуб ставит перед собой такую трансферную цель, выход Панарина на рынок можно считать за подарок с небес. К тому же дружеские отношения Артемия с Александром Овечкиным в потенциальной сделке могут сыграть значимую роль.

Александр Овечкин www.nhl.com

В то же время «Кэпиталз» не готовы расстаться со своими лучшими проспектами, на которых собираются делать ставку в ближайшие 10 лет. Да и попадание в плей-офф в этом сезоне у них под большим вопросом.

Почему бы Панарину не перебраться в Западную конференцию? Тем более есть спрос из Калифорнии, в частности, от «Анахайм Дакс», у которого есть и место под потолком, и драфт-пики. Главным тренером «уток» является Джоэл Кенневилл, который возглавлял «Чикаго» в первые два года Панарина в НХЛ — журналисты пишут, что Артемий идейно не против перехода, хотя команда в последний раз попадала в плей-офф 8 лет назад. Проблем с атакой у «Анахайма» не наблюдается, но лишним в раздевалке, где собрано предостаточно не самых опытных хоккеистов, россиянин не будет.

Еще одна заинтересованная в нападающем команда — «Лос-Анджелес Кингз». «Королям» требуется усиление атакующей линии: меньше подопечных Джима Хиллера в лиге на данный момент забивали только «Калгари» и «Сент-Луис». Деньги на контракт Панарину и активы для компенсации «рейнджерам» найдутся.

Также сообщалось о готовности «Сан-Хосе Шаркс» подписать Панарина. И если с долгосрочным контрактом у «акул» вряд ли возникнут проблемы, то для обмена в этом сезоне нужно расчистить платёжку. Говорят, команду может покинуть защитник Марио Ферраро, но потребуются ещё шаги.

Если Панарин хочет получить отличный шанс на завоевание Кубка Стэнли, то подходящим вариантом станет «Колорадо». Поговаривают, что возможность подписания форварда обсуждали в клубе из Денвера, который наверняка выиграет Президентский кубок. «Эвеланш» уже пытался подписать россиянина в 2019 года, но тогда Панарин сделал выбор в пользу команды из Нью-Йорка.

ХК «Колорадо Эваланш» www.nhl.com

Однако на пути желаний встанет потолок зарплат. Ради Панарина «лавинам» придется с кем-то расстаться, но очевидно лишних игроков в лучшей команде регулярного чемпионата найти сложно.

Из команд, которые сейчас находятся наверху турнирной таблицы, возможность взять Панарина имеют «Детройт», «Каролина» и «Миннесота» (при условии расставания, например, с Райаном Хартманом). Однако инсайдов о том, что эти клубы были бы серьезно заинтересованы в Панарине, не появлялось. Тем более, у каждого из них найдутся те или иные изъяны.

«Ред Уингз» не играли в плей-офф 10 лет: в команде есть Патрик Кейн, но все равно есть сомнения, что без кубкового опыта она сразу станет претендентом на титул. Род БриндАмор ставит «ураганам» хоккей, который слабо связан со свободой творчества у хоккеистов. А «Уайлд» вряд ли захочет подписывать ещё одного клиента Пола Теофаноса, у которого в прошлом году в ходе переговоров по контракту Капризова сложились напряжённые отношения с генеральным менеджером Биллом Гериным.

Мораторий на обмены в НХЛ будет действовать с 4 по 22 февраля — пока проходит Олимпиада-2026. Впрочем, преград для переговоров не будет. Предположим, что обмен Панарина состоится уже после олимпийской паузы — спешить незачем ни хоккеисту, который может тщательно взвесить все предложения, ни клубам, которые могут потерять игроков из-за полученных в Милане травм.