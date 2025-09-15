Капризов отказал «Миннесоте»! Что это значит и причём здесь Макдэвид?

По информации СМИ, «Миннесота Уайлд» предложила Кириллу Капризову продлить контракт на 8 лет с рекордной для НХЛ зарплатой 16 млн долларов в год. Однако россиянин отказался от таких шикарных условий. Почему так произошло и что ожидать дальше, рассказывает LiveSport.Ru.

Предложение, от которого смогли отказаться

Меньше года остается до истечения срока действия контракта между российским нападающим Кириллом Капризовым и клубом НХЛ «Миннесота Уайлд». 28-летний хоккеист полностью отрабатывает действующее соглашение, подписанное в сентябре 2021 года на 5 лет на общую сумму 45 млн долларов, и является главной звездой «дикарей».

Владелец «Миннесоты» Крэйг Липолд прямо называет Кирилла лучшим хоккеистом в команде за последние 25 лет.

Контракт Кирилла у меня в кармане (улыбается). Мне кажется, мы не так уж далеки от цели. Это будет огромная сделка — вероятно, самая крупная в истории НХЛ. Нет лучшего человека, лучшего хоккеиста, чем Кирилл. Думаю, у нас с ним получится хороший разговор. Крэйг Липолд

Поэтому переживать, что клуб как-то обделит россиянина и не предложит ему продлить контракт (что стало возможно 1 июля) на более чем достойных условиях, болельщики не должны были. Так и произошло: «Миннесота» предложила своему 97-му номеру рекордный контракт: 8-летнее соглашение со средней зарплатой 16 млн долларов за сезон!

Кирилл Капризов globallookpress.com

Эта сделка могла бы сделать Капризова самым высокооплачиваемым игроком в истории НХЛ как по кэпхиту (обойдя Леона Драйзайтля из «Эдмонтона», который зарабатывает 14 млн), так и по общей сумме (128 млн). Однако, как сообщил инсайдер Фрэнк Серавалли, сторона Кирилла на переговорах отклонила это предложение.

Болельщики «Миннесоты» в соцсетях, мягко говоря, негодовали. Но в самом клубе по-прежнему сохраняют спокойствие.

Я не хочу, чтобы наш рынок погрузился в тотальную панику. Самое главное — это Кирилл, и мы не дадим ему попасть в неловкое положение. Мы его любим. Он невероятный игрок. И мы хотим его видеть в своей команде. Я по-прежнему думаю, что у нас с Кириллом все складывается позитивно. генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» Билл Герин

Но несмотря на излучаемый на публику оптимизм, «дикари», по информации СМИ, как говорится, начали стелить себе соломку, а именно — запросили у Капризова список клубов для потенциального обмена. А согласно последнему инсайду, сторона хоккеиста рассчитывает заключить 8-летний контракт с кэпхитом на 18 или даже 19 млн долларов.

Что сказывается на ходе переговоров?

Во всей этой эпопее по продлению контракта немаловажную роль играют ряд факторов. Во-первых, параллельно истории с Капризовым аналогичная ситуация складывается с нападающим «Эдмонтона» Коннором Макдэвидом. У 28-летнего канадца следующим летом также заканчивается срок контракта с клубом, поэтому сейчас ведутся переговоры о продлении.

Коннор Макдэвид globallookpress.com

С первого взгляда кажется, что обе истории не связаны друг с другом. Но на самом деле результат переговоров у одного игрока может повлиять на контракт другого. Иными словами, зарплата Макдэвида выступит для Кирилла в качестве потолка, а оклад Капризова — для Конора, наоборот, как пол (по соображениям престижа). Так что, возможно, оба хоккеиста пытаются «пересидеть» друг друга.

Во-вторых, в течение двух лет потолок зарплат в НХЛ будет повышен с нынешних 95,5 млн до 113,5 млн долларов. Никто не исключает, что в отдаленной перспективе клубам позволят тратить на зарплаты хоккеистам ещё больше.

Поэтому даже если предлагаемый контракт сегодня является рекордным (и занимает почти 17% от платёжки клуба), то уже через пару лет он может войти в категории «один из» с долей в 14%. Так что обсуждение средней зарплаты на уровне 18-19 млн в этом контексте выглядит вполне обоснованным.

В-третьих, Кириллу — 28 лет. 8-летний контракт может стать для Капризова если не последним вообще, то последним «большим» контрактом в НХЛ наверняка. Поэтому перед ним возникает дилемма: извлечь максимально возможную выгоду или попытаться удовлетворить спортивный интерес и побороться за серебряную чашу.

Первый вариант — это как раз про просьбу о повышении кепхита на 2-3 млн при сохранении наиболее продолжительного срока в 8 лет. Но вот с шансами на победу в Кубке Стенли у «Миннесоты» всё не очень радужно. «Дикие» лишь однажды доходили до полуфинала (в далёком 2003 году), а первый раунд не преодолевали с 2015 года. В ближайшее время команда вряд ли превратится в претендента на выигрыш в финале.

В то же время одна из главных черт НХЛ — непредсказуемость. Определить наверняка, что за команда точно доберётся до решающих стадий плей-офф и будет близка к итоговому выигрышу, очень сложно. Так что точечный переход ради завоевания Кубка вряд ли будет успешным. Тем более, многие контендеры уже прижаты потолком зарплат, и найти место для такого топ-форварда, как Капризов, им просто невозможно.

Кирилл Капризов globallookpress.com

А вот в «Миннесоте» у Кирилла есть все шансы стать легендой франшизы на многие десятилетия. Его уже знает и любит местная публика, а в этом году у него есть все шансы выйти на первое место по числу забитых за клуб голов. Для того, чтобы опередить Мариана Габорика, у которого 219 голов, Капризову в предстоящем сезоне надо отличится 35 раз.

Так Капризов останется или уйдёт?

Наиболее разумным итогом переговоров кажется вариант с хотя бы частичным соглашением «Миннесоты» на повышение зарплаты (например, до 17,5 млн за сезон) и заключением 8-летнего контракта. Всё-таки Капризов — это главный актив клуба, который является звездой для всей лиги, приковывает внимание болельщиков к выступлению команды, способствует продажам соответствующего мерча, а также приглашению новых хоккеистов. Другого даже близкого по статусу игрока у «Уайлдс» сейчас нет.

Сам Кирилл не похож на человека, который стремится уехать из Миннесоты. Это же подтверждает его слова, сказанные про штат в конце минувшего сезона.

С каждым годом я чувствую себя здесь все более комфортно. Это словно мой дом, мой второй дом. Кирилл Капризов

А в новом сезоне команду, в которой уже год проиграл Яков Тренин, пополнят еще два россиянина — опытный Владимир Тарасенко и молодой Данила Юров. Появление русской диаспоры в клубе — несомненно плюс в эмоциональном и психологическом плане.

Данила Юров www.metallurg.ru

Так что, по-хорошему говоря, история должна закончиться продлением контракта. Но если «Миннесоте» не удастся договориться с Капризовым о пролонгации, то ей придется искать варианты обмена, иначе есть риск понапрасну потерять топ-игрока, потому что летом 2026 года должен стать неограниченно свободным агентом.

Однако далеко не все команды одновременно и имеют место под потолком зарплат для контракта Капризова, и могут серьезно интересоваться его персоной. Так, претендентом на победу в Восточной конференции хочет стать «Детройт Ред Уингз». С учетом наличия в составе ряда восходящих звёзд, подписания вратаря Джон Гибсон и освобождения через год 44 млн долларов, приобретение игрока уровня Капризова может значительно увеличить шансы команды на успех.

Прошлый сезон для «Бостон Брюинз» оказался провальным — команда впервые за 9 лет не попала в плей-офф. Вернуться в число фаворитов может формирование первого звана с Давидом Пастрняком и Капризовым. Правда для начала надо освободить платёжку, совершив ряд обменов, слухи о чём уже циркулируют.

Начиная со следующего сезона у «Филадельфияи Флайерз» в платёжной ведомости освободится место в размере 40 млн долларов, а генеральный менеджер Дэниел Бриер зарекомендовал себя как руководитель, которые не боится принимать серьезные решения. Почему, например, «лётчикам» не объединить Капризова с Матвеем Мичковым?

«Нью-Йорк Рейнджерс» до сих пор не продлил контракт с Артемием Панариным, который получает зарплату 11,6 млн долл. в год. В 2026 году истечёт срок контракта, а ему будет уже 34 года. Это обстоятельство заставляет «синерубашечников» задумываться о возможном расставании с нападающим. Возможно, одного топ-форварда из России обменяют на другого.