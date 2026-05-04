Во втором матче серии 1/4 финала Кубка Стэнли «Колорадо» будет принимать «Миннесоту». Игра пройдет на «Болл Арене» 6 мая. Начало встречи — в 03:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Колорадо — Миннесота с коэффициентом для ставки за 1.90.

«Колорадо»

Путь к плей-офф: «Колорадо» — обладатель Президентского Кубка, вручаемого победителю регулярки. В общей таблице «Эвс» обошли 2-ю «Каролину» на 8 пунктов, набрав 121 очко.

Последние матчи: Поход за Кубком Стэнли «Колорадо» начал с серии против «Лос-Анджелеса», над которым установил четыре победы кряду и который снял с дистанции «всухую» — 4-0.

Победная серия «Эвеланш» продолжилась фестивальной домашней игрой против «Миннесоты». Дома команда Джареда Беднара наколотила 9 голов — с дублем Макара, ассистентскими хет-триками Нечаса и Тейвза (9:6).

Не сыграют: Джоэл Кивиранта, Джош Мансон.

Состояние команды: В первой четвертьфинальной игре «Колорадо» потерял баланс между атакой и защитой, в результате чего денверцы выдали исключительную результативность при колоссальных проблемах у собственных ворот.

Для «Эвеланш» это был первый матч в плей-офф, в котором команда пропустила больше 2 голов и забросила больше 5. Тем временем победная серия в домашних стенах увеличилась до четырех.

«Миннесота»

Путь к плей-офф: В таблице Западной конференции «Миннесота» замкнула лидерское трио со 104 очками в наличии. На 9 пунктов коллектив из Сент-Пола обогнал 4-й «Вегас».

Последние матчи: «Миннесота» провела напряженную серию против «Далласа», перевернув ход противостояния благодаря трем победам подряд (3:2, от, 4:2, 5:2).

Безумство результативности «Уайлд» выдали на площадке «Колорадо» в первом четвертьфинальном матче. Несмотря на 6 заброшенных шайб, команда Джона Хайнса потерпела поражение (6:9).

Не сыграют: Йонас Бродин, Джоэль Эрикссон.

Состояние команды: В 1/4 финала «Миннесота» решила пойти по тому же пути, что и в предыдущей серии. Команда показала яркую игру впереди, но была наказана за грубые ошибки в защите.

В нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли коллектив Джона Хайнса провел семь матчей. Четырежды на этом отрезке «Уайлд» забивали 4 гола или более. Между тем в гостях коллектив из Сент-Пола добился только двух побед в семи встречах.

Статистика для ставок

«Колорадо» не проигрывает на протяжении 8 матчей кряду

«Колорадо» победил в 4 последних домашних матчах

В 3 личных встречах из 4 последних было забито 6 или более голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Колорадо» оценивается букмекерами в 1.90, ничья — в 4.52, победа «Миннесоты» — в 3.53.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.56, на тотал меньше 5.5 — за 2.27.

Прогноз: В Сент-Поле «Колорадо» столкнется с мощным давлением, поэтому команда Беднара сфокусируется на результате второй игры в домашних стенах, где победа серьезно повысит ее котировки в перспективе.

Ставка: «Колорадо» победит за 1.90.

Прогноз: Не всякий раз соперники будут выдавать безумные матчи с 15 голами, но в Денвере хозяева вновь попробуют зажечь в атаке.

Ставка: Тотал больше 6 за 1.80.